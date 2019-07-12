兰帕德执教切尔西的首场比赛1比1平波希米亚人，这支从没有降级的球队的确是顽强的，不过末尾失球对于切尔西和新帅来说都不是一个满意的赛果，场边的兰帕德的确是焦急的，但是他的改变并没能扭转场上的局面。切尔西接下来的对手是圣帕特里克竞技，希望在这场比赛中可以看到兰帕德的变化，虽然很多主力球员没有归队，但是就目前的阵容如果总无法拿下弱旅，年轻球员的自信心会有影响上，主帅的压力也会增加，队内的老将对兰帕德的执教能力打上问号。

很多人认为热身赛的赛果并不重要，球员们在比赛中的发挥才是重点，本场比赛重点考察的球员有祖玛、德林沃特、巴卡约科、皮亚松、巴舒亚伊等球员。巴舒亚伊在开场不久捡漏打进一球，但是上半场没能再度破门，这员大将半场的表现应该还算及格，但是想占据主力位置还是有一些欠缺的。

这场比赛中阿兹皮利奎塔拿球后选择长传球直接找前面的队友次数不少，只是对手防守端做得不错，因而没能帮助队友形成有威胁的射门。小将中帕尔默的表现让人眼前一亮，他当时接佩德罗传球后选择横向盘带，随后就在禁区外围射门，皮球打在巴舒亚伊身上，后者调整后抽射建功，切尔西开场8分钟就打破了僵局。

第21分钟的时候还是帕尔默接阿兹皮利奎塔传球，观察了一下队友站位之后选择地平球找到巴舒亚伊，后者完成一脚射门，赢得角球机会。可以看出这两人的默契度比较足，帕尔默传球的选择和精准度都不错。随后巴舒亚伊也曾帮助加拉赫完成一次射门，前者的传中球也很精准，遗憾的是队友射了高射炮。此后阿姆帕杜利用斜长传继续给巴舒亚伊射门的机会，可惜后者面对双人包夹没有完成突破。在阿扎尔离队之后，持球突破过人方面的确弱了，这就需要主帅选择队内有能力的球员弥补这一点的缺失。

上半场末尾佩德罗给巴舒亚伊做球，后者突入禁区完成一脚射门，但是还是被防守球员挡出，只是赢得角球机会。本场比赛角球机会没能制造威胁，可惜队内球员头球能力一般未能发挥威力。上半场巴舒亚伊获得的机会最多，但是只有一粒进球入账的确不够，接下来的比赛他还能不能获得首发的机会还是个问号。下半场兰帕德更换了全部球员，这样做也是想看到更多球员的表现，这其中乌格博换下了巴舒亚伊，但是下半场吉尔摩的表现更为出色一些，刚满18岁的这员小将应该得到兰帕德的重视。

下半场一开始阿克传球给马特森，后者倒三角回传球帮助吉尔摩完成一脚推射，可惜打偏了，之后皮亚松也曾两度传球给吉尔摩完成射门，但是都门将化解。随后巴卡约科完成一次射门赢得角球机会，不过下半场祖玛出场也没能在角球机会中展现自己的头球能力，比赛中倒是极其的活跃，传球的准确度极高。吉尔摩的带球能力不错，更为关键的是可以过掉对手形成射门，如果不是对手门将反应快，吉尔摩接马特森的传球就可能洞穿球门。

巴卡约科本场被断球也很尴尬，对手因此形成了反击，阿克犯规才暂时终结了对手的这次进攻，但是这之后对手的频频施压形成威胁，也为末尾的进球打下了基础。吉尔摩在随后的双方争顶中将球拿到，然后一路带球到前场左侧分给巴卡约科，可惜后者的传球被解围了，可以看出这员小将是有潜力可挖掘的。

巴卡约科和祖玛都是被寄予厚望的，当然也有一部分人不看好巴卡约科能在切尔西站稳脚跟，因为孔蒂依然不是球队主帅了。本场比赛中他的确再度成为焦点，因为在中场争夺球权中巴卡约科被吹了犯规，就是这次机会对手斩获了进球。对手球员一个大范围的转移球撕开了切尔西防线，曼德罗直塞球助攻赖特破门，巴卡约科也再度被认为是失球的第一元凶，看来这位大将想跻身主力阵容比较困难。

这场比赛切尔西射门14比7，射正3比2，角球4比3，越位2比5，犯规17比5，扑救1比2，控球率61%比39%。除了射门的次数外，两队数据相近，控球率占优却最终平局的确也是蛮遗憾的。蓝军新帅对几位有不错表现的小将的使用将在下一场比赛中得到答案，这一点也是很关键的。