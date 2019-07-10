



切尔西第一场热身赛将在7月11日02:45开打，兰帕德率队征战的第一个对手是波希米亚人，该队上赛季在联赛中排名第六，36轮比赛的战绩是13胜9平14负，打进52 球，失45球。切尔西目前的阵容完全可以应对这样的对手，这场比赛的重点是兰帕德首秀派遣那些球员首发出战，从这场比赛中也可以看出蓝军新帅的战术安排和用人方面的倾向，这些和新赛季的战绩相关。

目前切尔西2019/20季前赛大名单已经公布出来，除了还在养伤的奥多伊和奇克外，普利西奇也不在名单中。门将位置是凯帕、卡巴列罗、杰米-康宁；后卫是阿斯皮利奎塔、扎帕科斯塔、祖马、阿姆帕杜、马科斯-阿隆索、克里斯滕森、大卫-路易斯、埃莫森、小查洛巴、迪容-斯特林、托莫里、马尔科-古埃伊、康纳-加拉格尔、伊恩-马特森；中场是坎特、科瓦契奇、若日尼奥、德林克沃特、巴克利、巴卡约科、肯尼迪、梅森-芒特、路易斯-贝克、凯西-帕尔默、皮亚松、比利-吉尔莫；前锋是吉鲁、佩德罗、巴舒亚伊、亚伯拉罕、伊兹-布朗、艾克-阿格鲍。

作为切尔西的支持者更想看到一些球员的表现，这其中包括祖玛、阿姆帕杜、小查洛巴，还有德林克沃特、巴卡约科、梅森-芒特、皮亚松、巴舒亚伊和亚伯拉罕。因为这些球员都是后起之秀，有潜质也有能力，需要新帅根据他们在比赛中的发挥来选择性重用，能挖掘潜力其实也是一种变相的引援。祖玛、德林沃特、巴卡约科、巴舒亚伊都曾在一线队有极其出色的发挥，只是稳定性不足，且被伤病所困扰，新帅的确该更多的考量这几位大将。

祖玛是曾经被委以重任的球员，但是在15/16赛季对阵曼联的比赛中因为膝伤导致赛季报销，膝伤恢复之后状态受到影响，因此被租借在外锻炼。球迷们都寄望将他收回为己所用，因为他的能力是可以胜任一线队需要的。祖玛曾先后租借到斯托克城和埃弗顿，对于英超群雄的了解更多，收回使用也会比其他球员更好用，上赛季他在联赛出场25次，打进1球，送出2次助攻，整体的发挥是不错的。

埃弗顿近几个赛季的排名一直靠前，球队也成为豪门球队所忌惮的球队，祖玛在队中也是得到历练的。近三个赛季埃弗顿排名分别是第7和第8位，斯托克城16/17赛季排名第13，17/18赛季降级，但是祖玛在这支球队中的表现是被认可的。人们认为祖玛踢三后卫的时候缺陷明显，不过兰帕德的战术是不会采用3后卫的，所以这点不足可以忽略。

祖玛的身体高度和硬度都适合英超也适合硬仗，有人认为上赛季埃弗顿惨败给热刺一战祖玛也是输球的主因，而事实上门将皮克福德选择出击上的失误才是最大的问题，而且后防线是一个整体，让祖玛背黑锅的确过分了。三后卫体系始终是埋藏着一颗定时炸弹，这也不是任何人可以避免的漏洞，唯一能解决是协力做好防守。因为祖玛在中游球队效力，还不是绝对的首发，所以他在国家队中也并没有得到重用，而如果能重新回到切尔西并赢得主力位置，赛季中的表现也足够出色的话，也会在国家队的赛事中被重用，相信祖玛也期待能被委以重任，今夏热身赛会力争赢得新帅的认可。

切尔西阵中的吕迪格、克里斯滕森也曾经不被看好，但是近两个赛季吕迪格的表现已经赢得了信任和支持，克里斯滕森虽然也有一些不足，但是整个赛季中也有亮点，祖玛的实力也该在蓝军阵中得到一些机会。此前的赛季法甲三支球队都有意签下祖玛，今夏埃弗顿也有想法永久转会祖玛，从拒绝人才外流的角度考虑切尔西也该留住这员大将。

在效力切尔西早期祖玛是给球迷留下很多惊喜的，当年托雷斯在队的时候，接队友传球射门被挡出，祖玛伺机补射建功。之后的角球机会祖玛突然跃起头球后蹭助攻伊万头槌建功，祖玛也符合特里时代带刀后卫的特质，在特里、伊万诺维奇和卡希尔先后离队之后，祖玛的确可以延续这一传统。