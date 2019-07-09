巴西时隔12年再次捧起美洲杯，决赛中秘鲁的表现也不错，球队打进一球也给桑巴军团施加了压力，也增加了这座奖杯的含金量。本届美洲杯不乏备受质疑的点，巴西也曾遭遇三粒进球都被吹掉的不公盘反，但是夺冠之后仍被认为是保送冠军，这样的说词的确有点不公平。视频裁判本来是力求比赛更为公平公正且能拒绝冤案，但是就本届美洲杯的情况来看倒是增加了更多的争议点。

巴西队本届杯赛开打前内马尔就伤别，球队在比赛中遭遇的一些不利于球队的判罚，但是球队整体表现不俗，最终如愿拿到冠军奖杯也是必然的。这届杯赛球队也证明了自身的实力，这批球员还可能在随后的大赛中有所斩获。阿根廷本届美洲杯最终排名第三，虽然拿下了智利，但是球队的前景并不乐观。梅西在对阵智利的比赛后仍指摘巴西，的确有失大将风范，输不起的特质显露无疑，这样的领军人物甚至可能影响到队内的年轻球员。智利队在这场3、4名的决战中依旧很拼命，虽然输给了阿根廷，但是球队依旧是梅西的克星，因为后者吃到职业生涯的第二张红牌。

巴西等待美洲杯的确够久，不过和阿根廷相比则是满足的，因为球队在阿根廷上次赢得大赛冠军后至今已经斩获了11座奖杯，而这样多次登顶的时刻都令阿根廷国脚们自惭形秽。从这一点上看梅西在本届美洲杯上的言论和态度就很合理了，或许梅西也意识到自己可能无法完成率队登顶的愿望了。俱乐部职业生涯的辉煌更能反衬国家队中的无力，这的确也是很无奈的事情，哪怕每次阿根廷输球后都会有人站出来说不是梅西的原因，甚至还要发声心疼梅西。可每一场比赛不该一个人承担所有责任，但是每一位登场的球员都应该对输球负有责任。

相关的数据显示阿根廷上次夺冠是1993年的美洲杯，巴西队之后分别在1994年和2002年夺得世界杯，在1997、2005、2009和2013年夺得联合会杯，此外还在1997、1999、2004、2007年和2019年美洲杯在手。这些荣誉的确是蛮丰厚的，这也说明巴西球星人才辈出，一代又一代球星们都捍卫了国家队的荣誉，傲视群雄的次数的确够多。

本届美洲杯巴西和阿根廷有一个相同点，那就是在美洲杯最后一战中的核心球员都吃到了红牌。梅西是在对阵智利的比赛中吃红牌下场的，当时球队2球领先对手，但是第36分钟梅西就因为和梅德尔发生冲突而双双被红牌罚下。因为这个意外事件，阿根廷下半场还被对手打进一球，能最终取胜也着实不易。梅西虽然送出1次助攻，但是这样关键的比赛领军人物如此不冷静的确是反面典型。

巴西这场决赛热苏斯也吃到红牌，不同的是巴西大将是两黄变一红被罚下场。曼城大将先是利用一脚精准的传中球助攻埃弗顿先拔头筹，帮助球队在第15分钟的时候取得领先，随后又在球队被追平比分后亲自斩获一粒进球。当时菲尔米诺反抢成功后传队友，阿图尔得球后助攻热苏斯推射建功，热苏斯能在在上半场结束前帮助球队再度领先对手，关键性的确是第一位。

本届美洲杯热苏斯是渐入佳境，而且进入淘汰赛阶段是越来越出色，本场决赛他传射建功的确第一功臣。热苏斯吃到第二张黄牌是在下半场第70分钟的时候，他和赞布拉诺争高球的时候发生碰撞，彼此都有一些动作，但是主裁却很快的向热苏斯出示了第二张黄牌，这明显是量刑过重。球迷们在赛后也认为这张黄牌是很勉强的，甚至怀疑裁判或许是为了梅西之前的红牌找平衡。不过热苏斯在前70分钟的比赛中已经交上了完美的答卷，这张红牌并不妨碍他的功绩和努力。

热苏斯的第一张黄牌是在上半场，当时他对特劳科犯规吃到黄牌，那段时间也是双方陷入焦灼状中，球员们都有一些动作比较大的，只是裁判对巴西球员的判罚比较严厉，因为上半场巴西队吃到两张黄牌，而秘鲁队则没有。下半场第68分钟赞布拉诺侧向撞翻热苏斯吃到黄牌，或许是因为对手这次凶狠的犯规，随后热苏斯和对手发生身体冲撞的时候更拼一些，却没有料到会吃到红牌下场，很明显这次冲撞不是有意犯规，和梅西与秘鲁大将主动发生身体冲突完全不同。

这场比赛巴西末尾获得点球，最终3比1夺冠，桑巴军团在本届美洲杯中的经历和冠军一样都很珍贵，因为整个过程是遭遇了阻力和考验的，球队无论什么情况都能克服困难这一点的确更可贵。这届杯赛巴西阵中的埃弗顿是意外之喜，小将在决赛中也有进球，接下来也会成为今夏的引援热门，外界的消息称曼城和曼联都有意于这员虎将，而在这个强援的引进上热苏斯一定能帮上忙。

这位1996年出生的小将目前效力巴西的格雷米奥，他还获得了本届美洲杯决赛的MVP和美洲杯最佳射手，6场比赛中他打进3球，每粒进球都很漂亮，和热苏斯的化学校因也很到位，如果曼城真纳入他的话也是超值的。此外老当益壮的阿尔维斯也是本届美洲杯的焦点，应该说这支巴西队如果再有健康的内马尔的确更值得期待。







