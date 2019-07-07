今夏截至目前为止的转会投入上西甲位列第一，目前已经有8.3亿之多，而英超只有5.46亿欧元排在第二名。英超豪门投入不多有很多方面的原因，第一切尔西暂时无法引援，第二阿森纳转会资金有限，球队还在等免签的球员来投。曼城和利物浦的阵容比较到位，引援上的花销已经不会太多，目前引援竞争也激烈，所以很多转会谈判都在进行中，双方的博弈还需要延续一段时间，所以今夏英超和西甲的引援大战谁为王还需要时间定论。

其他联赛的转会支出分别是意甲5.33亿欧，德甲5.18亿欧，法甲1.71，欧，葡超7400万欧，接下来各大联赛的豪门球队还可能更多的投入。不过因为新赛季的皇马和巴萨都志在欧冠，银河战舰的超市也已经开启，一旦送走一些球员之后还可能有大动作，这样的话西甲引援投入的确可能最终位居第一。

曼城目前的引援很理性，球队目前已经纳入了罗德里，目前正在开启和京多安的续约谈判，其他目标加盟球队则还需要时间。虽然瓜帅在赛季结束后就罗列出需要引入的球员名单，但是目前并没有更多的督促高层加快速度，这和此前赛季开启前的模式完全一样，瓜帅总是会表露自己的需求，但是最终也能接受无法引进心仪球员的结果。

今夏两位英超豪门的主帅都很低调，瓜帅和克洛普都先后表示对阵容比较满意，面对曼联和自己抢同一位球员，曼城选择了放弃，其实是迂回战术。利物浦正式开始新赛季季前训练，主帅公开表示队内多位强援复出就是最好的引援，言外之意就是不会在转会上有大的投入，虽然这也可能是烟幕弹，但是也可能是实话。

目前红军阵中的大将张伯伦、米尔纳、拉拉纳、乔-戈麦斯、布鲁斯特等16名球员回到球队备战季前赛，这其中上赛季饱受伤病困扰的张伯伦、布鲁斯特、乔-戈麦斯和拉拉纳复出也让主帅很是满意和知足。主帅这番话也是认可这些球员的能力，并寄望他们能帮助球队斩获更多的胜局。不过外界并不是这样认为的，更多的人认为利物浦想争夺联赛冠军就必须有重磅的引援助力才行，同理曼城想在新赛季登顶欧冠也需要几笔给力的引援。

曼城上赛季的在联赛的优势是虐菜能力高，且进球更多一些，上赛季曼城不仅仅有1个积分优势，还有净胜球的优势在手，所以利物浦需要提升进球效率。上赛季曼城联赛大胜的球队分别是哈德斯、富勒姆、加迪夫城、伯恩利、南安普顿、西汉姆、狼队、切尔西、布莱顿，这其中有双杀兼大胜，而且多场比赛都是零失球或仅失1球。

利物浦上赛季大胜的对手是西汉姆、南安普顿、加迪夫城、沃特福德、伯恩茅斯、纽卡、阿森纳、哈德斯，但是和曼城在进球数上还是有差距的，这其中也有未能完成双杀且零封的对手。利物浦想在联赛称雄还需要在6分战中赢球，六大豪门的内战也是极其关键的。

曼城引进罗德里也是加强防守的硬度，这个位置也是曼城最需要补充的。这位被称为布斯克茨版的悍将的确是可堪大用的，7000万欧元的身价也成为曼城历史上最贵的引援，这一点也将增加新援的压力。不过目前这个位置还有老将在，言传身教也能让罗德里更快速的融入球队且适应英超节奏。罗德里的优势在于传球到位，而且抢断和拦截也不俗，因此被认为是布教授加坎特合体，这样的称号的确是因为罗德里的全面性。

上赛季马竞赛季末尾的几场比赛中罗德里都有关键表现，这其中主场1比1塞维利亚的唯一进球就和罗德里有关，当时他传球给科克，后者在大禁区外右脚射门建功。这场比赛后的收官战马竞客场2比2莱万特，当时球队两球落后对手，罗德里则在第68分钟打进一球。当时他接胡安弗兰的传球，直接在大禁区外起左脚射门，皮球从左上角飞进球门，这粒进球足够精彩，也是当球队陷入僵局后的得分利器。因为当时联赛冠军早已落定，悍将还能在这样的比赛中竭尽全力的确是蛮可贵的。

因为有马赫雷斯的例子，所以新援能否快速融入球队还是一个问号，曼城还需要加固目前的阵容，这其中和队内悍将续约也是很重要的部分。因为今夏有欧预赛、美洲杯和非洲杯的赛事，部分球员会延长假期，归队的时间也会靠后，这样的情况可能影响球员赛季初的状态，这些不利面主帅同样需要考虑进去。

曼城队内有众多国脚，今夏参与各种赛季的球员有斯特林、贝尔纳多、德布劳内、津琴科、马赫雷斯、阿圭罗、奥塔门迪、埃德松、热苏斯、费尔南迪尼奥，这些球员归队的时间也会不同。目前推迟归队的有沃克、斯特林和德布劳内，前者在社区盾开打前归队，后两位则会在社区盾比赛后归队，所以球队要一起合练还需要在赛季开启之后。每个赛季开启前都有不同的问题，这些都需要瓜帅去运筹。

曼城接下来的热身赛是对阵杰志和横滨水手，社区盾开打是在8月4日，对手是利物浦，新赛季依旧是争冠热门的两强直接交手也会拼一下自己的年轻储备，而瓜帅或许更在乎这座杯赛奖杯。罗德里很可能获得首发机会验证含金量，所以今夏的几场热身赛中这位新援的表现是重点。