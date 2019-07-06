兰帕德成为切尔西主帅之后，关于他能否帮助球队度过难关的讨论和分析很多，一部分人是不看好蓝军新帅的，最新的英超主帅下课赔率兰帕德和索帅并列第一，赔率是1赔7。因为近几个赛季的英超竞争激烈，兰帕德的执教能力的确有限，球队注定是会面对困境的，主帅能否尽快找到解决的方法是关键。人们对于切尔西新帅的排兵布阵也有很多预测，个人认为兰帕德在赛季初还是会延续上赛季的首发阵容，最多会有两个人员的变动。

目前的切尔西最大问题是如何减少阿扎尔离队的影响，上赛季萨里已经在欧联杯的比赛中进行了尝试，所以赛季初期的比赛可以借鉴之前主帅的排兵布阵。上赛季联赛首轮蓝军对阵哈德斯，首发是科帕、阿斯皮利奎塔、路易斯、吕迪格、阿隆索、坎特、若日尼奥、巴克利、佩德罗、莫拉塔、威廉。球队在第45分钟已经2球领先，进球功臣是坎特和若日尼奥，下半场阿扎尔第76分钟登场助攻佩德罗打进第3球。可以确定的是这套首发阵容是可信的，兰帕德只需要将莫拉塔换成吉鲁就行。

从上赛季的人员变化中可以发现科瓦契奇随后获得了更多信任，他也用稳健的表现证明了自己胜任首发，兰帕德也会让这员大将和巴克利合理轮换。因为之前都是阿扎尔主罚点球，新帅也需要重新选定新的人选。阿隆索虽然上赛季被萨里放在了替补席，但是他的特点是能进球也能制造点球，兰帕德是该给予一定的首发出战机会，和埃莫森合理轮换也是可以的。

从上赛季的比赛中可以看出奇克从频频替补出战，到最后获得首发机会。奥多伊也同样是得到了历练的，两位小将也储备了一些英超和欧战的经验。可惜的是两位新星上赛季末尾先后遭遇伤病困扰，接下来新赛季备战能否随队征战还存在疑问，这也会影响新帅在阵容上的安排，因为在兰帕德内心有更为了解的切尔西外租到德比郡的球员。

回看上赛季欧联杯的比赛可以发现萨里让后防线得到轮换，吕迪格和阿隆索可以带领着扎帕科斯塔和克里斯滕森出战，这也让其他后防线的首发球员和阿扎尔得到了相应的休息，这些也可以供新帅参考。不过这期间坎特、若日尼奥、巴克利、威廉、佩德罗等球员则需要承受一周双赛的考验。新赛季巴卡约科、祖玛和巴舒亚伊等球员都可以供新帅选择，就看兰帕德更欣赏这些球员还是切尔西其他的青年成员。威廉和佩德罗是阿扎尔走后更需要重用的球员，前者在国家队比赛中受伤无缘美洲杯决赛，接下来养伤期间无法和球队一起征战部分热身赛，这样的情况也需要主帅做足一些功课。

此前也有消息爆出阿隆索有意转会马竞，所以对于这样的大将应该更多的信任和安抚，毕竟新赛季上半个赛季是不允许掉队的，这期间必须依靠原来的这帮有经验的大将，而不是年轻球员。新赛季还有欧冠的赛事同样需要经验丰富的核心球员，主帅启用年轻球员可以放在国内杯赛中，然后看他们的表现来判定谁能跻身联赛和欧冠的比赛中。之前的赛季切尔西赛季结束排名不高多数是因为内部有一些矛盾，所以兰帕德最为重要的还是稳定阵容，循序渐进的开启自己的执教理念，避免步博阿斯的后尘。

2011/12赛季切尔西主帅是少帅博阿斯，在12月04日开打的比赛中，蓝军3比0客胜纽卡斯尔，那是兰帕德为切尔西出战的第500场比赛，但是他却罚丢了点球，于是主帅在第60分钟将他换下，但是兰帕德很明显的表露了自己的不服和愤怒。他当时将双脚蹬在前排的椅背上，双腿打开坐在替补席，就连旁边的托雷斯劝慰也置之不理。这一动作也引发了赛后的热议，很明显作为副队的兰帕德并不服从新帅博阿斯的决定，后者也在2012年的3月4日被下课，结束了蓝桥短暂的执教经历。兰帕德现在也是少帅继位，手中没有任何冠军奖杯，他同样需要避免队内功臣老将的不服。

安切洛蒂在执教切尔西时期也曾公开表示只要特里和兰帕德稳定，球队就能赢得更多的比赛，言外之意这两人可以左右切尔西和主帅的命运。传说中的切尔西队委会成员是特里、兰帕德、阿什利科尔、德罗巴，穆帅第一次下课之后，这几位核心球员即是冲锋陷阵的尖兵，也是此后的几任蓝军主帅们颇为忌惮的成员，

在博阿斯被下课13天后，兰帕德曾公开表示博阿斯失败的原因是改革太过激进，所以即便博阿斯每天早上7点就来训练基地，直到下午7点才离开，甚至还会通宵工作，依旧无法避免最终下课。此外当时的兰帕德还认为队内的老将们还胜任首发出战，尤其是自己，而年轻球员的实力则没有到了真正能取代老将首发出战的时候，尤其是在需要经验的欧冠赛事上更需要倚重老将。虽然这个事情已经时过境迁，但是兰帕德的确可能遵循之前自己的这些看法，继续启用老将出战以期待度过难关，等年轻球员实力到了再取代老将们。如果他开始就启用更多年轻球员出战关键比赛的话，那么就等于重复了博阿斯曾经的选择，一旦战绩不佳，而且队内老将们也不服的话则可能有下课的危险。

迪马特奥在博阿斯下课后接管球队最终在欧冠登顶，但是次赛季也难免被下课，这说明即便是主帅全力依仗功勋球员们的发挥，也无法在竞争激烈的英超保持在前4的位置。佛帅之后经历了一段时间休息，随后也再度出山执教其他球队，并且也取得了成功，但是这次阿布选帅却没有考虑这位唯一给切尔西欧冠奖杯的主帅，应该说迪马特奥的执教能力是优于兰帕德的，但是切尔西高层仍然选择信任神灯。

个人认为阿布这样决定也是有原因的，因为他并不想走回头路，重新请回之前被下课的主帅，目前所有阿布时代执教球队的主帅只有穆里尼奥曾第二次重返蓝桥执教球队，但是结果还是下课离开。外界对于切尔西老板的决策也是有异议的，因此阿布不会授人把柄，所以破天荒的启用了没有冠军奖杯的教练执掌蓝军的帅印。或许有人认为上赛季请没有斩获冠军的萨里就是阿布第一次降低要求，但是萨里上赛季在轮换阵容的情况下依旧为球队斩获欧联杯的奖杯就说明了一切，所以请萨里是为了改变打法，且认同这位主帅的战术部署而已。很明显萨里和兰帕德相比显然经验上更丰富，阿布请兰帕德执教球队则是有其他多方面的考虑。

兰帕德的智商极高，但是在离开切尔西之后也曾引发了质疑，那就是他为曼城出战被认为是曲线救国，自然也可能是在兰帕德并不知情下被设置了陷阱，被迫的为曼城征战。智商不代表一切，人也都会犯错，不过必须肯定的是兰帕德在效力切尔西期间和很多名帅合作过，也深深的了解到球员和主帅之间最需要的是什么。在成为教练开启自己的执教生涯之后，在德比郡的经历也会让他更加成熟，所以接下来他的执教能力如何还是需要在赛季开启后论证。

切尔西官宣兰帕德继任比预期的时间晚了一些，这说明双方是经过了深思熟虑的，这样也对新帅日后的工作有帮助。索帅上赛季在曼联高开低走也是前车之鉴，相信兰帕德和他的教练团队也会做更多的工作。切尔西老板阿布的确是有多重感觉的人，切尔西的支持者认为他是有温度的人，比如对待切赫和二度请穆帅回到蓝桥，以及此番请兰帕德执教球队，他显露的更多的是信任。不过他在更多人的眼中则是冷酷的，因为换帅不留情面，决定不计后果，所以也有很多人为兰帕德担心。