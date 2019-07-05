2019年7月4日切尔西俱乐部官方宣布兰帕德正式回归出任球队新帅，双方签下了一份为期三年的合同。这一消息的宣布也让切尔西的支持者们很欣慰，因为老板阿布一定承诺了一些条件才能让兰帕德在危机时刻拿起教鞭，近三个赛季的蓝军也可以不再经历换帅的风波。接下来新帅势必要启用蓝军的新鲜血液，因为今夏无法引援已基本成为定局，切尔西的小妖们和外租的年轻球员都可能得到在蓝桥证明自己的机会。

兰帕德加盟切尔西是在2001年，当时是以1100万英镑的身价加盟蓝军的。2003年7月2日阿布买下切尔西，并开启了蓝色狂潮。03/04赛季的蓝军在红蓝大战中拿下曼联，从而登上了积分榜第一的位置，最终排名第二，当赛季欧冠还淘汰了阿森纳，随后在半决赛中遗憾出局。应该说兰帕德经历了阿布时代开启的狂潮，也见证了蓝色时代最顶峰的欧冠登顶的荣耀，同样是7月这个特殊的月份，兰帕德开启了执教切尔西的新篇章。

切尔西最为成功的主帅是穆里尼奥，也是兰帕德的恩师，虽然穆帅两次执教切尔西最终都被下课，但是依旧是为球队赢得冠军奖杯最多的主帅。三座联赛冠军奖杯和几座国内杯赛的冠军奖杯的确是蓝军的第一功勋主帅，兰帕德接下来则需要用更多的时间打造新的蓝军，球迷们也寄望他能创造穆帅那样的骄人战绩和冠军奖杯。

必须承认的是现在的切尔西在无法引援的情况下，新时代和穆时代的开启是完全不同的，主帅需要利用好目前切尔西的现有球员和储备的年轻球员，让资历尚浅的兰帕德来完成这样的事情的确是有难度的，寄望队内老将和新球员们能协力新帅度过难关。兰帕德注定是蓝桥与众不同的人，因为无论是球员时代还是执教生涯，他都和切尔西紧密的联系在一起，球迷们也会给予他更多的时间、支持和信任。

兰帕德职业生涯曾为切尔西征战13年，也被称为蓝桥神灯，还是球队历史上的最佳射手，效力切尔西期间斩获三座英超冠军、四座足总杯冠军、两座联赛杯冠军、一座欧联冠军和欧冠冠军，的确是切尔西绝对的功勋球员。俱乐部高层信任功勋回归执教球队也说明认可兰帕德的执教能力和潜力，同时也会给予更多的支持。目前队内曾和兰帕德一起征战的球员还不少，他们也将成为新帅的左膀右臂，更衣室也会更和谐团结。队内从2014年夏季加盟球队的球员倒是还需要和新帅完成磨合，这其中坎特和若日尼奥也是关键所在。目前跟随兰帕德一起来到蓝桥的还有助教约迪-莫里斯和克里斯-琼斯，接下来热身赛开启则需要看看教练团队和球员之间能否快速的产生化学效应。

兰帕德是了解英超的，即便他在2017年宣布退役，但是始终是关注英超每个赛季的比赛，并且对切尔西的球员们也是很了解的，这也会对他执教切尔西有帮助。兰帕德是英超历史上进球最多的中场球员，共为切尔西打进211球，球员跻身主帅位置成功的例子不少，那是因为他们更深切的了解到球员们的需求，能更好的挖掘球员的潜能。

去年5月兰帕德成为英冠德比郡新帅，并带领球队拿到联赛第6，只是因为附加赛不敌维拉而无法跻身英超，因为有这样的成绩，兰帕德也获得了业内人士和名宿们的认可，并预测他可以带领蓝军度过难关。兰帕德的回归也可能开启曾经铁血军团的成员重返蓝桥，切赫之前就已经成为切尔西技术总监，球队的门将教练是希拉里奥。此外还有马克莱莱和库迪尼奇也回到蓝桥任职，接下来拿到教练资格证的巴拉克也可能成为下一个重返蓝桥的功勋球员，他可能成为助教协助兰帕德。