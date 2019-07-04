美洲杯半决赛智利对阵秘鲁的比赛被认为是毫无悬念的，但是却爆出了最大的冷门，因为秘鲁3比0击败了智利晋级决赛，将和巴西争夺本届美洲杯的冠军。这场比赛后的确是有人欢喜有人忧，巴西人是乐了，因为此前两军交战，桑巴军团曾5比0横扫秘鲁，这场决赛的难度会减弱，不出意外的话巴西必定夺冠。阿根廷愁了，因为球队没能晋级决赛以为是解脱了，却不想在第3、4的争夺上还需要和克星智利一较高下，如果能拿下对手算是完成复仇，如果再度输球则要接受美洲杯最终排名第四结果，这也会让阿根廷人感到难堪。

本届美洲杯门将也是关键点，巴西的强势和阿利松的表现很相关，门神力保球门不失的确令人敬畏。巴西此前大胜秘鲁一战，卡塞米罗的进球是利用角球机会命中，第二粒进球则是因为门将失误由菲尔米诺扩大分差。智利不敌秘鲁一战的第二粒失球同样是门将出错送分，当时比赛进行到第38分钟，秘鲁后场长传球到前场，智利门将阿里亚斯出击没能碰到皮球，卡里略得球后助攻约图恩抽射建功，这一球将比分扩大为2比0,，这样早就取得2球两球领先也等于提前定格了比赛。可以看出门将在美洲杯几场关键战中的作用有多大，所以巴西决战秘鲁的最大的优势是有门神守护球门，此外攻防两端的实力也是有绝对优势的。

阿根廷一直都是前场美如画，后防豆腐渣，这其中后防线和门将都是极其关键的所在。可以在本届美洲杯再战智利也是一个证明自己的机会，阿根廷全队也可以将这场比赛当成决赛来打，这也会让这场无关痛痒的比赛引发更多人们的关注。不敌巴西一战梅西不满意裁判的判罚，赛后也有人认为巴西的第二粒进球是在疑似点球没判之后形成的反击机会，所以阿根廷的确是有点冤，所幸的是阿根廷现在有了证明自己的机会，希望对阵智利一战后不要再拿裁判说事。

秘鲁和阿根廷一样都有了一次为己正名的机会，球队如果能拿下巴西夺冠也足以令球队的支持者们疯狂。对阵智利一战中的进球功臣是弗洛雷斯、约顿以及格雷罗，不过个人认为送出2次助攻的卡里略更为关键。球队时隔44年后再次杀进美洲杯的决赛也是很不易的，接下来的决赛势必也会拒绝被二度虐杀。

智利队是近两届美洲杯的冠军，给球队当陪衬板的是梅西率领的阿根廷，本届杯赛意外被秘鲁拿下和轻视对手有关，和球队新老更替没有出色的新鲜血液顶上来也相关。桑切斯在曼联的低迷是很明显的，总是指望他帮助球队再度斩获美洲杯的确是想当然了，这也将成为球队接下来的隐忧，如果最终被阿根廷复仇的话，的确该更多方位的启用和挖掘年轻球员的潜能了。

其实智利队爆冷也是有预兆的，因为此前球队曾无缘2018年世界杯，球队内部的问题是存在的，只是此前几场美洲杯的比赛都顺利的的拿下对手让人们认为问题已经得到解决了。秘鲁参与了2018年世界杯的角逐，虽然小组赛三场比赛的前场分别0比1丹麦和法国，但是球队末尾一战2比0拿下澳大利亚展露了自身的血性气质，这场比赛中有一员大将很是惊艳。

秘鲁2比0力挫澳大利亚的比赛中卡里略当选了最佳球员，对阵智利一战还是他连续助攻队友破门，帮助球队取得2比0的领先，这员虎将的确是可以信赖的，接下来对阵巴西也要看他的发挥。在世界杯那场比赛中卡里略第18分钟就进球了，当时他接格雷罗的传中球直接凌空抽射破门，这也是球队俄罗斯世界杯的第一粒进球，上一次世界杯进球是在1982年打进的。

值得一提的是在拿下智利的比赛中，卡里略在第21分钟利用队友传中球，选择头球摆渡助攻弗洛雷斯弹射破门。第38分钟还是他利用对手门将阿里亚斯出击失误的机会，一脚精准的传中助攻队友约图恩抽射破门，两次进攻机会的判断和处理球都很到位，卡里略也是进入比赛节奏最快的一员。连续两年的大赛中都有关键的表现，美洲杯之后卡里略也可能成为今夏引援的热门人物。

在以往美洲杯的赛事中，秘鲁曾在2015年获得美洲杯的第3名，本届美洲杯则有更好的名次，最差也是亚军，对于秘鲁全队来说能跻身决赛已经是很满足的了，即便最终无法夺冠也有令球迷骄傲的地方。新老更替一直都是国家队最关键的所在，老将该退出的时候必须选择离开，让年青一代背负使命和责任。看看法国队、英格兰和荷兰队年轻一代的崛起，阿根廷和智利也该让老将们歇歇了，梅西和桑切斯等球员也都该给年轻球员让出位置，也只有这样的阿根廷和智利才可能有未来傲视群雄的时候。

巴西目前排名世界第3位，桑巴军团曾5次斩获世界杯冠军，8次在美洲杯登顶，虽然美洲杯奖杯多于世界杯，但是球队上一次美洲杯夺冠是在12年前，所以对阵秘鲁一战势必会全力以赴。球队唯一不利的消息是近两场表现不错的威廉因伤挥别美洲杯，决赛中没有了这位替补老将的确会令主帅临场应变上捉襟见肘。

巴西队在本届美洲杯小组赛打进8球，三场比赛都零封对手，对阵巴拉圭常规时间0比0，点球大战中淘汰对手。对阵阿根廷2比0零封对手晋级决赛，如果对阵秘鲁一战取胜且零失球的话就将创造奇迹，相信桑巴军团的球员都想完成这一宏愿。主帅蒂特的战术理念是防守第一，世界杯1比2不敌比利时出局之后更是加强了对防线的要求，所以本届美洲杯零失球也是主帅所期望的。

相关的数据显示世界杯后巴西队14场比赛仅失2球，本届美洲杯巴西是东道主，主场的优势也可能成为球队最终登顶的一大利器。巴西上一次主场输球是2014年世界杯被德国虐杀，之后主场29场比赛的战绩是26胜3平，的确极好的战绩。

2018年世界杯不敌比利时一战，费尔南迪尼奥顶替停赛的卡塞米罗出战送乌龙球是最低迷的一员，卡塞米罗对于巴西队的重要性也是很明显的，接下来一战这员大将可以首发出战也是夺冠的另一个要素。他此前曾缺席对阵巴拉圭的比赛，球队常规时间没有进球和他停赛也一定的关系巴西队的优势在于多点开花，这也让对手防守方面的压力增加，本届美洲杯巴西的进球球员多达6人，接下来的决赛就看谁是扭转乾坤的王者了。目前被球迷寄予厚望的有阿尔维斯、库蒂尼奥、埃弗顿、菲尔米诺、热苏斯、卡塞米罗，这其中埃弗顿堪为美洲杯的福星，热苏斯是近期状态火热的一员，也有一锤定音的能力。

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