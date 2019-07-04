美洲杯半决赛巴西2比0淘汰阿根廷晋级决赛，在没有内马尔的情况下桑巴军团5场比赛零失球，阿利松的球门被洞开只有在对阵巴拉圭的点球大战中，这样的巴西的确令人振奋，而成为其陪衬的就是梅西率领的阿根廷。阿根廷这届美洲杯开始就爆冷，而当人们认为球队渐入佳境之后却再度被打入了冷宫。关于心疼梅西和谁该承担责任的讨论的确太多了，梅球王也在赛后表示在这场比赛中裁判有两次该吹犯规却没有判，认为球队输的有点冤，其实对于阿根廷人来说最需要的是总结自身的不足，期待下一次大战中为己正名。

没有内马尔的巴西能在美洲杯上走多远，相信当时内球王受伤的时候，人们都无法预测球队能晋级决赛。因为多数人认为内马尔是不可缺少的，所以并不看好巴西能在半决赛越过阿根廷这关，而事实却说明球队不是非谁不可，目前的阵容中同样可能触及奖杯，热苏斯本场的表现则可以用惊艳来形容。

阿根廷拥有梅西和阿奎罗，所以更多人们认为这场大战将是平分秋色，而一直有不错表现但是却没有更多进球的热苏斯则是被看轻了一些，巴西阵中还是菲尔米诺和库蒂尼奥会更多人期待。前者上赛季跟随利物浦拿到欧冠奖杯，他的表现极其关键，库蒂尼奥一直都被认为是可以左右比赛结果的大将，所以热苏斯一直都是那个身穿9号球衣却备受质疑和压力的一员大将。

人们只记得热苏斯是被瓜帅各种看好和器重的球员，但是伤病并令其爆棚的状态有所下降，上赛季在曼城的一些关键战中也不一定是被委以重任的球员，但是真金是不会被埋没，瓜帅的眼光还是独到的。热苏斯本届美洲杯的表现都很不错，哪怕是被替补的情况也能展露自己的优势，于是成为近几场关键战的绝对首发，并在对阵阿根廷的比赛中成为左右胜局的第一关键先生。

热苏斯开场就施压对手，他在中场带球被帕雷德斯铲倒，而裁判没有任何判罚，但是他是没有抱怨，而是继续专心比赛。或许巴西队上下已经做好的了准备，因为此前的比赛中有一些判罚都对巴西队不利，所以球员们需要做的是更努力的去踢球，而不会被一些其他事情分心。裁判本场比赛还是有一些执法不一，因为随后卡塞米罗在中场放倒梅西就被吹犯规，相同的犯规动作放倒热苏斯的球员却被没有任何判罚，这一判罚也引发了库蒂尼奥和帕雷德斯的冲突。

这段时间热苏斯是保持冷静的，随后的比赛中他在禁区内拿球晃过对手球员形成威胁，遗憾的末尾被解围了，之后他接菲尔米诺传中球就推射得手了，很显然冷静的他能更好的把握机会。这粒第19分钟的进球极其关键，也打乱了阿根廷的节奏。这粒进球中阿尔维斯的关键性也是必须认同的，因为当时是他争顶到皮球后选择挑球和假动作摆脱防守，最后分球给菲尔米诺，这一系列的动作令阿根廷防线很是狼狈，赛后也有人认为悍将本场的表现是世界级的，也是赢球的关键。

一场比赛是持久战，进球之后巴西的防守压力增加了，这段时间更考验防守的严密性。阿尔维斯也曾在上半场末尾的时候因为犯规而吃到黄牌，这也在证明巴西队本届杯赛的攻防两端都更为到位，否则梅西和阿奎罗的连番施压是很难保证球门不失的。也正是有了上半场力保球门不失，下半场对手的压力增加了，才有巴西人再度破门的机会。

本届美洲杯埃弗顿是有不俗的表现的，但是本场比赛的发挥一般，所以主帅下半场刚开始主帅就用威廉将他换下。这个换人也是极其关键的，因为从上一场对阵巴拉圭的比赛中就可以看出威廉的作用极其明显，对阵阿根廷的关键时刻就需要这样的大将坐镇。下半阿根廷加强进攻，巴西队则守住了前25分钟的比赛，热苏斯在第71分钟利用反击机会送出1次助攻，他是先后过掉佩塞拉和奥塔门迪后，再选择横传球助攻菲尔米诺扩大比分的。这次助攻完全靠自己的个人能力，菲尔米诺接球很轻松的推射得手，热苏斯的确是本场的大腿。

主帅在第80分钟的时候将热苏斯换下也是为了能守住最后的时间，同时也是对绝对功臣的奖励，应该说此一战是热苏斯最为自豪的比赛，接下来的决赛还需要更竭力，相信热苏斯可以延续半决赛的状态。事实上此前在对阵巴拉圭的比赛中热苏斯就曾利用个人能力制造单刀球机会，可惜被裁判吹了犯规，此后还利用传球帮助队友赢得点球机会，可惜末尾被视频裁判给吹掉了。虽然上场比赛中没能进球，但是热苏斯的整体状态是呈上升趋势的，制造的威胁也足够多，所以在对阵阿根廷的比赛中发威也是必然的。

曼城在瓜帅的执教下已经斩获了几座冠军奖杯，队内球员在国家队中的表现也是可圈可点的，去年的世界杯，今年的美洲杯都有惊喜呈现，这对于曼城来说也是多有裨益的。因为核心球员得到了历练之后，也会将好的状态延续到新赛季，那样的话筹谋欧冠奖杯就增加了一层希望。不过热苏斯的出色反衬阿奎罗在这场比赛中的无力，浪费机会方面的确是有增无减，这一现象同样会令瓜帅深思。



