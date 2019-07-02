今夏孔蒂成为国米主帅，但是他的个性依旧会带给球队困扰。他一心想从曼联挖走不受重用的卢卡库，使得俱乐部想以佩里西奇和伊卡尔迪作为交易的筹码来促成这笔交易。令人遗憾的是伊卡尔迪态度坚决不肯转战英超，这样的话会影响交易的进度，极其可能最终无法如愿签入小魔兽。伊卡尔迪也是有实力的球员，新帅不曾使用就想将其送走的确也是有一些匪夷所思，不过当年孔蒂和科斯塔的事件世人皆知，赶走夺冠功臣的事情都可以做，还有什么事情是不可能的呢。

孔蒂在尤文和切尔西都曾斩获冠军，但是他的个性也令两大豪门受困。他先是决意离开尤文，在切尔西次赛季失去欧冠资格因而下课之后，他一直在和俱乐部在打官司，甚至连当时皇马邀他入主都被拒绝，所以国米敢于请这样的主帅也是需要心理准备的。对于国米来说满足新帅的用人需求是第一位的，此外还需要寄望队内球员都对新帅认同且服从。

孔蒂入主切尔西处子赛季夺得联赛冠军的确不俗，当时他将坎特吸纳阵中是最为明智的，而后者也用表现证明了孔蒂是慧眼识珠。当年切尔西也寄望引卢卡库重返蓝桥，但是后者加盟了穆帅执教的曼联，切尔西只能用纳入莫拉塔来作为给孔蒂的支持。遗憾的是莫拉塔并没有在蓝军证明自己，所以或许当年孔蒂就对卢卡库就很欣赏，因此在入主国米之后第一个要的就是比利时锋霸。

当年的坎特也被穆帅盛情邀约，但是悍将更希望加入孔蒂的帐下，现在的卢卡库也不希望继续为索帅所用，他迫不及待的寄望能成为孔蒂帐下大将，这也说明孔蒂的个人魅力还是能吸引球员的。因为卢卡库先后在4月和6月公开表示对意甲和国米以及孔蒂的渴望，所以也遭遇了的一些质疑。曼联人认为小魔兽过分的示好有点出格，不过球员本人如此迫不及待也是因为不希望继续被替补，而且今日曼联已经和拉什福德完成续约，21岁小将得到4年新约，还有1年的可延长条款，这也说明卢卡库留队的话将更多的被放在替补席。

回看卢卡库的职业生涯，在切尔西时期也是不甘心替补才选择租借到埃弗顿，随后加盟太妃糖，被穆帅招入麾下之后得到重用，但是索帅继任之后更喜欢用拉什福德，所以卢卡库再度寻求离开。可以看出他是不会用自己的表现来获得主帅的认可，继而跻身主力阵容的球员，或许在他内心自己本来就该是主力。孔蒂在切尔西时期就曾一套阵容打天下，并赢得了冠军，科斯塔几乎是全勤出战所有的比赛，卢卡库或许是因为这一点想在孔蒂帐下踢球，因为可以获得更多的出场机会。

此前的消息曾指出卢卡库可能会与国际米兰签下一份为期三年的合同，接下来就看国米高层如何和伊卡尔迪的经纪人达成共识了。上赛季卢卡库为曼联出场45次打进15球，效率不高也是他被替补的原因之一，25岁的小魔兽也是当打之年，球员想转战意甲也是必然的。孔蒂战术体系中需要有身体对抗能力的球员，因为当年使用科斯塔就受益良多，而卢卡库的确是孔蒂最为需要的球员。

伊尔卡迪被汉达诺维奇取代队长一职是因为妻子旺达的不当言论，虽然俱乐部也是为了球队的利益，避免造成负面影响，但是伊尔卡迪本人却是有一些难以接受的，所以送走这员大将也是有利于球队的。伊卡尔迪和妻子旺达婚姻也是“友妻门”事件，所以这一点本来就被很多人齿冷，再加上旺达的言论还不收敛，所以造成了伊尔卡迪的困顿。阿根廷国家队也一直对这员大将闭门，更多的也是负面的内容太多的缘故，曼联高层如果明智的话也不会纳入这个烫手的山芋，所以国米要想如愿引进卢卡库还需要想其他的办法。

卢卡库最如鱼得水的时候是效力埃弗顿时期，在穆帅以9000万英镑从埃弗顿签入卢卡库之前，小魔兽在埃弗顿的最后一个赛季贡献25球，的确是高光的表现。当时他近5个赛季中有4个赛季的进球数超过15球，也算是很稳健的表现，这其中在15/16赛季他出场46次打进25球，送出6次助攻；16/17赛季出场39次打进26球，送出7次助攻；17/18赛季出场41次打进23球，送7个助攻，曼联当赛季联赛最终排名第二。18/19赛季卢卡库联赛贡献12球，替补的次数增多也进球减少的一个重要原因，整体的状态也比较低迷。

卢卡库的优势是身体强壮，且冲刺能力优于其他同位置的球员，这一点可以帮助球队在反击中有所斩获。虽然卢卡库不曾在孔蒂手下出场比赛，但是意大利人在英超执教切尔西的两个赛季，对于这位曼联锋霸还是有一些了解的，这也是意大利人执意想将小魔兽纳入的一个关键点。

目前卢卡库已经提前三天归队备战季前赛的准备，这样积极的表现被认为是示好红魔和索帅，其实他更多的是以积极的表现来赢得更多支持，同时也希望国米高层和孔蒂看到。球员想要有更好的职业前途，最为重要的是自己能更快速的进入最好的状态，并且在此后的热身赛中有出色的表现。因为国米想直接引进卢卡库的进度受阻，所以也曾提出先租后买的要求，接下来就看曼联高层的决定了，卢卡库想要离开同样需要需要努力。