此前名帅范加尔公开批评了梅西，并且认为巴萨近几年无欧冠是梅球王的责任，面对这样的言论瓜帅近期进行了反驳。他认为巴萨距离欧冠决赛很近，如果跻身决赛就可能夺冠。此外欧冠比赛中防守虽然很重要，但是他还是坚持解放梅西，因为这样做对攻防两端都有利。事实上同样的问题也出现在所有豪门球队的边锋球员身上，来回折返对体能的消耗很大，所以每一位主帅都会做出相应的安排，尤其是在可以一力扭转乾坤的球员身上会有一些特殊的安排。

瓜帅认为巴萨如果闯入欧冠决赛的话，以巴萨目前的实力的确可能斩获三冠王，言外之意球队在西甲的拼战中同样有优势。不过这样的认为只能是上赛季，新赛季开启之后皇马一定会双线拼冠，以目前银河战舰的投入，齐达内的确可能率队开启第二次风暴，巴萨筹谋三冠王可能只能想象而已。事实上任何豪门球队只要杀入决赛都有可能登顶，只是晋级欧冠决赛的确需要很多方面的因素才能如愿。曼城近两个赛季都被联赛争冠对手阻截也是很意外的事情，欧冠抽签总让英超豪门直接碰面也是很不该的，如果近两个赛季的曼城换一个其他联赛的对手就可能晋级决赛了。

瓜帅认为自己无论是和梅西合作还是阿奎罗都会追求战术平衡，事实上瓜帅的确让这两位天王级球星发挥了自己的能量和优势，球队的战绩是有保证的，这一点并不是所有豪门主帅都能做到的。不管曼城先后纳入多少大将，阿奎罗都是绝对的大腿，哪怕球员本人也有高低起伏的时候，但是每个赛季总结下来都是最为关键和不可缺少的一员，梅西在宇宙队时期更是无可替代。

最后瓜帅还提到一个很重要的问题，那就是不能因为是巴萨就一定能夺得欧冠。事实上很多豪门球队每个赛季都遭遇同样的压力，作为夺冠热门球队，每个赛季都会遭遇热捧和贬低，巴萨经历了宇宙时代之后承受的压力更大。瓜帅从离开巴萨之后转战德甲和英超，他所执教的球队也都是夺冠热门，所以压力也始终是无法摆脱的。事实上每个赛季无论联赛还是欧冠都有很多的可能，竞争也是越来越激烈，利物浦可以连续两个赛季杀入欧冠决赛也是赛季初无法预判到的，而夺冠热门最终没能跻身决赛也很正常的事情。

无论是巴萨还是曼城都需要承受压力，主帅也同样如此。不过人们应该更多的去关注每个赛季主帅对于球队的改变和加强，这个过程也是很值得研究和经历的，而冠军荣耀反而应该放在其次。因为欧冠是需要很多辅助，更需要运气，淘汰赛两回合的比赛也同样需要这方面的眷顾。如果球员们能在数据占优和不占优的情况下把握进攻机会，那么上赛季的巴萨和曼城都可能更进一步。

回看上赛季欧冠两大豪门被淘汰的比赛，对阵利物浦的首回合比赛巴萨射门12比15，射正5比4，角球3比5，数据并不完全占优的情况下却3比0拿下红军，苏亚雷斯和梅西的状态都极佳，这其中也有主场的优势。但是次回合的比赛中，巴萨射门8比13，射正5比7，角球6比7，数据上依旧相差不多，但是却丢了4球，且1球未进。这的确是令人难以理解的一场比赛，因为进球功臣不是红军的三大核心，而是维纳尔杜姆和奥里吉。这场比赛和曼联淘汰大巴黎一样，都是因为核心球员缺阵而被迫做出改变却收获了胜局。

曼城对阵热刺首回合的比赛射门10比13，射正2比4，这和平时联赛对阵的数据完全不同，而热刺的唯一进球是孙兴慜晃过了德尔夫后的射门，韩国人抓住了曼城的薄弱点一击致命。这场比赛凯恩的伤退也成为转折点，成全的居然是热刺，这一点相信人们也没想到，在欧冠的比赛中很多突发时间也是作用比赛的关键。

曼城次回合4比3热刺的比赛也反应出曼城的搏命精神，只是末尾斯特林的进球被吹掉了引发了不小的争议，但是对于曼城来说欧冠已然结束了。这场比赛曼城射门20比11，射正8比7，射门的次数明显多于首回合，但是防线上的问题也比较明显，破釜沉舟同样需要承担后果。不过末尾进球被吹的确是太过于戏剧了，也左右了最终的晋级球队。

无论是联赛还是杯赛，或则是国家队的赛事，每个赛季每届和大赛都有无冕之王，有的球队胜之不武，有的球队只是憾负出局，但是在每个不同的人内心都有自己尺子却衡量高与低。冠军虽然是目标，但是过程同样重要，每年夏季除了引援外，豪门主帅还要做得就是新赛季的运筹。

瓜帅新赛季最需要做的是如何权衡联赛和欧冠，如果赛季中更侧重欧冠的话是会更接近冠军奖杯，反之则可能再度意外出局，毕竟想鱼与熊掌兼得的想法很多时候是行不通的。利物浦高层已经在近期表示欧冠比联赛重要，但是在拿下欧冠之后，球队新赛季的目标将是联赛夺冠，这也意味着接下来开启的联赛的争夺会更加激烈，瓜帅和曼城高层的确需要有所取舍了。