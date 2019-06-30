美洲杯本决赛巴西要和阿根廷一较高下，虽然内马尔缺席了本次杯赛，但是这场较量还是引发了人们的关注，两强过早相遇也等于将决赛提前了。回看两队之前的晋级战，巴西点球大战才淘汰巴拉圭晋级半决赛的确不易，不过冲过了前两次淘汰球队的巴拉圭也算是自我超越了。这场比赛巴西的几位核心球员的确错失了不少的机会，在没有内马尔的情况下球队的问题暴露无遗，接下来半决赛对阵阿根廷则需要好好筹谋。阿根廷2比0拿下此前逼平过巴西的委内瑞拉，球队整体的状态呈上升趋势，就两队近一场的表现来看巴西明显不及阿根廷。

巴西在这场对阵巴拉圭的比赛中数据上占据绝对的优势，射门26比5，射正8比1，角球5比3，控球率70%比30%。但是在占据绝对优势的情况下，巴西队却无法在常规时间内解决比赛，下半场对手还少打一人，巴西队却始终无法攻破对手的球门，最后只能进行点球大战才能一决高下，所幸的是门将表现出色球队才能涉险晋级。这场比赛库蒂尼奥、热苏斯、菲尔米诺首发出战，威廉在第71分钟登场换下阿兰作用更为明显，没进球和运气不济以及裁判的判罚也有关。主帅也是用上了手中所有的牌，虽然没能进球，但是可以在下一场对阵阿根廷的关键战中发挥作用。

这场比赛巴拉圭防守做的不错，此外还能在开场不久就制造多次反击机会，所幸的是整场比赛巴西门神阿利松都极其稳健，未能给对手破门的机会。开场不久菲尔米诺拿球就被放倒在地，赢得的定位球没威胁。库蒂尼奥拿球还被抢断，巴拉圭短伺机获得反击机会施压巴西。在这样的情况下热苏斯更多的拿球，他得球选择传给埃弗顿，后者直接起脚射门被没收。随后他继续拿球在中路插上却和防守球员相撞，但是最后热苏斯拼抢成功形成单刀球机会，遗憾的是这个时候裁判却吹了他的犯规。这次判罚是有争议的，也浪费了热苏斯拼来的机会。

此后热苏斯很活跃，不是给库蒂尼奥做球，就是传球给菲尔米诺，只是队友接球后并没能完成射门，对手针对两大核心的防守是也很严密的。此后来自阿尔维斯的传球，热苏斯拼抢的时候被对方放倒，他倒地后向裁判示意是点球，但是主裁却没有做出任何判罚，现场的球迷也发出了嘘声。因为此前巴西对阵委内瑞拉的比赛三粒进球被吹掉，本场的这次犯规的确可以给点球，但是裁判没做考虑就没有判罚，现场的球迷们也用自己的声音表达了不满。

这次进攻后，库蒂尼奥得球直接分给热苏斯，后者低平球传中制造了威胁。随后库蒂尼奥赢得定位球机会，热苏斯得球后和队友传球配合后起脚射门，可惜被抢先对手断球。场上的球员也感觉到这段时间库蒂尼奥和热苏斯遭遇了严密的防守，所以之后菲尔米诺更多拿球并给热苏斯制造机会。这段时间巴西队也是不断微调自己的进攻选择，但是始终无法形成更为有效的必进球机会，定位球机会不少，但是队内也缺乏利用定位球建功的球员，因为威廉当时还在板凳上。

下半场最具威胁的是热苏斯制造的，他一脚直塞球找到菲尔米诺形成单刀球机会，后者被对手球员推倒裁判第一时间判罚点球，但是却被VAR提示去看视频，随后取消了点球的判罚。这次判罚再度引发了现场球迷的嘘声，因为这次犯规最终只给了巴西定位球机会，不过也给了瓦尔布埃纳红牌。这场比赛后也有人认为巴西必然会出局的，因为从美洲杯开启至今已经有三场比赛的判罚太令人失望，而且都是出现在巴西身上。

少打一人之后，巴拉圭主帅做出人员调整更加强了防守，巴西的进攻也更困难一些，因为对手将守到点球大战的战术部署提前了，这段时间热苏斯并没有得到更多的进攻机会。威廉登场后是巴西队最接近进球的时间，遗憾的是都差之毫厘。他登场后拿球下底后传中，队友得球遭遇严防无法形成射门，随后还是他分球给库蒂尼奥，经过传球配合最后由库蒂尼奥头球攻门，遗憾的是没能顶正，这次机会蛮可惜的。此后还是威廉下底后回传身后队友，马尔基尼奥斯传中球帮助菲尔米诺完成又一次攻门，可惜打偏了。威廉随后再度传中球帮助队友完成一次爆射，这段时间很接近进球，但是遗憾的是前场三大强人均错过了机会。

经此一战后，巴西主帅应该可以看出威廉起到的作用，因为比赛末尾威廉和队友撞墙配合后一脚射门击中了立柱，这也是本场最接近进球的射门。下一场比赛如果主帅换人的话应该更早一些，或许在打不开局面的情况下，可以信任威廉的能力和经验。

和巴西队不同的是阿根廷对阵委内瑞拉的比赛相对轻松，也更为幸运，因为球队的第一球是角球机会，球被对手球员碰了一下，奥塔门迪在禁区起脚射门，劳塔罗脚后跟触球后洞穿了对手的球门。下半场委内瑞拉球员在后场出现失误，德保罗低平球传给阿圭罗，后者直接转身射门被门将挡出，但是却被洛塞尔索补射建功。两粒进球都有一些运气的成分，第一球是个人灵机一动，第二球则是捡漏和对手送礼的感觉。

巴西和阿根廷曾在2007年美洲杯决赛中对阵，当时巴西3比0阿根廷夺冠，那之后两队一直没有在美洲杯赛事中碰面，所以这次本决赛分庭抗礼备受关注。两队历史交战有110次，巴西队40胜32平38负。美洲杯两队共32次交手，巴西11胜5平16负不占优势。两队最近一次交锋是2018年10月16日，巴西当时1比0拿下对手，不过梅西没有出场。