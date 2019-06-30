近日和曼联相关的消息是球队即将和拉什福德签4年的新合约，周薪也将涨到25万英镑，这其中还包括延长一年的条款。如果真能续约的话，曼联未来几个赛季也会更加依赖这员大将的发挥，这也是索帅所坚持的决策，曼联高层对主帅的支持也很明显。

近期关于博格巴想离队的消息很多，曼联高层也的确该更好的落实一下队内的可用之才，避免造成更多的人才流失。球队没有下欧冠资格的确会有很多方面的影响，这个时候更需要挽留住队内的核心。这份新约在队内只是低于桑切斯和博格巴，相信这一点也会令拉什福德满意。

索帅继任后对博格巴和拉什福德等核心球员是充分信任且重用的，而不得重用的卢卡库则可能在今夏离队，这一点也是蛮可惜的，曾经的小魔兽的确合适被曼联上下寄予很大期待。不过拉什福德是通过曼联青训系统成长为一线队的球员，主帅和俱乐部更为厚待也是必然的。索帅在入主曼联之后就取得了一段时间的佳绩，这段时间他更喜欢用拉什福德踢中锋位置，小将也证明了自己的能力配得上首发。

上赛季相关的数据显示拉什福德作为中锋的出场次数增多，且超过了作为边锋出战的次数，这也是球员本人最希望的，因为他一直不喜欢在边路。上赛季拉什福德在46场比赛中担当中锋出战的有32场，这一点也是球员可能欣然接受续约的理由之一。索帅和曼联的蜜月期之后遭遇冷雨，拉什福德也成为被质疑的球员，因为他曾先后错失16次必进球机会，这的确是令人瞠目的低迷数据。

拉什福德上赛季在32场比赛中贡献11粒进球，其中的8球是在索帅帐下攻入的，这说明新帅开启了这员虎将的潜能。不过在球队陷入困境的时期，拉什福德也仅仅有3球入账，这也说明拉什福德还没有凭借一己之力扭转乾坤的能力，不过续约后新赛季更得重用的他还能有为己正名的机会。索帅近期用拉什福德和C罗相比的确是过于乐观，这和将索帅和爵爷相比一样是有巨大差距的，对于拉什福德来说需要的是每场比赛都更努力才行。

穆帅不重用的球员都会是有问题的，不是在防守端不够竭力，就是进攻端的效率不高，所以穆帅一般都会让这些球员先磨练，或在替补席等待，随后逐步跻身绝对主力的位置。很明显索帅的用人策略和穆帅不同，他入主曼联之后更喜欢启用之前被弃用和备受质疑的球员，因为这样可以更快速的掌控更衣室，自然曼联自身的青训人才是必须重用的。

拉什福德是有潜力可以提升的，在国家队的表现也不错，他曾先后参与了2016年法国欧洲杯和2018年俄罗斯世界杯的赛事，也给人们留下了深刻的印象，个人能力上也有提升。加上索帅继任之后，他获得重用后的出色表现，巴萨也曾对这员虎将动心，这也是拉什福德的资本，所以此番可能签长约也和其他豪门对自身的认可有关。

回看上赛季索帅继任后拉什福德的表现，在5比1卡迪夫城一战中，他在第3分钟就打破僵局，当时是博格巴开出的定位球机会，拉什福德直接打门为曼联取得梦幻开局。3比1哈德斯的比赛中他有4次射门2次射正，传3次威胁球。紧接着曼联4比1伯恩茅斯的比赛中，拉什福德传射建功，他先是连过两人后传中球助攻博格巴进球，开场第5分钟的助攻的确给力。随后他又接马夏尔传球直接起脚铲射建功，帮助球队3比0领先伯恩茅斯，这一球等于提前定格了比赛的结果。

在曼联2比0纽卡的比赛中，拉什福德定位球直接射门造成门将扑球脱手，卢卡库补射建功。下半场还是他接桑切斯斜传球再下一城，两粒进球都有他的参与的确是的当场比赛的关键现身。拉什福德还在1比0热刺和莱斯特城的比赛中打进唯一进球，两次送助攻的都是博格巴，由此可见两人的化学效应也很到位。

对阵热刺一战是博格巴的长传球精准找到拉什福德，后者果断起脚命中。对阵莱斯特城的比赛中，博格巴断球后送直传球，反越位成功的拉什福德单刀命中，在开场第9分钟就打破僵局的确不错。此后球队2比1布莱顿的比赛中拉什福德打进第二球，3比2南安普顿的比赛中拉什福德在伤停补时阶段造犯规赢得点球机会，博格巴主罚命中帮助球队拿到3分。曼联2比1沃特福德的比赛中，拉什福德在第28分钟接迪尼传球直接挑射建功。