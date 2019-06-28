因为切尔西今夏暂时无法引援，所以球队将买断上赛季从皇马租借来的科瓦契奇，这员大将也可能成为切尔西今夏给予新帅的唯一支持，毕竟无法引援的话，新帅只能从队内的年轻储备中挑选可用之才。和年轻球员以及外租的球员相比科瓦契奇明显会更得力一些，他已经和队友产生了化学效应，而且也有英超和欧战的经验，新赛季的切尔西也需要在欧冠拼战，更需要有经验的大将。

外界的消息称目前的皇马和切尔西已经达成了买断协议，切尔西将为科瓦契奇支付大约5000万欧元的转会费，这笔交易基本是板上钉钉的事情。兰帕德成为新帅的消息也可能在近期发布，所以在这之前签入大将也是一桩喜事。上赛季这员虎将共为切尔西出场51次，送出2次助攻，并跟随球队拿到欧联杯的冠军，的确是一位可以信赖的大将。

科瓦契奇上赛季在联赛次轮替补登场，打了30分钟的比赛，当时首发的巴克利强行突破后射门被切赫扑出后，主帅选择让科瓦契奇将他换下。科瓦契奇在比赛中有43次传球，传球成功率100%，1次过人，3次抢断1次成功，2次被犯规。整体表现是不错的，稳健度也得到人们的认同。因为球队末尾的绝杀球是科瓦契奇自己带球被拉姆塞放倒后赢得的定位球机会，所以也和进球相关。当时队友开出定位球给到若日尼奥脚下，后者传给左侧的阿扎尔，比利时人内切后横敲门前助攻阿隆索绝杀对手，最终切尔西3比2拿下阿森纳。

因为悍将在这场伦敦德比战表现不错，所以科瓦契奇在2比1纽卡的比赛中获得首发机会，这场比赛中他打了79分钟的比赛，传3次威胁球，104次传球的成功率为92.31%，2次抢断1次成功，1次解围，1次犯规和2次被犯规。更为关键的是切尔西的第一粒进球和他相关，当时他得球后一脚直传球给到左侧的阿扎尔，后者赛球到禁区，阿隆索带球被放倒赢得点球机会，阿扎尔主罚命中，帮助球队在第33分钟1球领先纽卡。

切尔西主场2比0取胜伯恩茅斯的比赛中科瓦契奇首发，依旧打了79分钟的比赛有6次射门，传2次威胁球，55次传球的成功率为90.91%，2次过人，4次抢断3次成功，3次解围，3次犯规。这场比赛球队在第27分钟打破僵局，但是进球之前科瓦契奇曾接吉鲁在禁区内的让球形成两次远射，可惜都被对手门将挡出。不过这之后依旧是切尔西的围攻时间，吉鲁远射偏出后对手进攻机会却被阿扎尔抓了个反击，就是这次机会最后由吉鲁助攻佩刀破门。

随后在切尔西4比1逆转卡迪夫城的比赛中科瓦契奇依旧首发出战，这场比赛他打了50分钟的比赛就因伤被巴克利换下，上半场吉鲁和阿扎尔连续传球后送科瓦契奇单刀机会，可惜被对手门将化解。这场比赛他有2次射门都射正了，1次过人，36次传球的成功率为94.44%，1次被犯规。

以上这几场比赛科瓦契奇是完全占据主力位置场场首发的，受伤后缺席了欧联杯的一场比赛，但是随后蓝军0比0平西汉姆的比赛中得到首发机会，他有1次射门，5次过人，62次传球的成功率为93.55%，1次犯规，3次被犯规。球队进攻端受限导致哑火，因而平局收场。

科瓦契奇之后还出战了两战利物浦的关键战，其中包括联赛杯2比1淘汰利物浦和联赛1比1憾平红军的比赛，萨里对于他的信任是很明显的。此后欧联杯第二比赛日的比赛科瓦契奇也首发出战，之后他在3比0南安普顿的比赛替补出战，主帅这样安排也是因为他在周中的欧联杯比赛出战因而需要休息。因为随后对阵曼联的比赛中他再度被委以重任，这说明主帅对于他的器重，这场红蓝大战中他有1次射门和传1次威胁球。

比赛中科瓦契奇一脚妙传找到阿扎尔，后者横传被对手破坏赢得角球机会，也正是这次角球机会蓝军打破了僵局。当时吕迪格头球攻门帮助球队在第20分钟领先红魔，由此可见没有进球和助攻数据的科瓦契奇其实在比赛中都有关键性的表现。这场比赛最终凭借巴克利进球将比分锁定为2比2，进球后球队的攻防两端都出现了问题，因而连续失球最终只拿到1分。

上赛季萨里对科瓦契奇的重用是很明显和持久的，欧联杯决赛4比1拿下阿森纳一战悍将也是首发出战，比赛中有5次过人，2次抢断成功，1次解围，1次犯规，64次传球的成功率为90.63%。这场关键战的第一粒进球是科瓦契奇前场中路拿球后选择分球给埃莫森，后者传到门前助攻吉鲁俯身冲顶打破僵局。第二粒进球依旧是科瓦契奇前场中路拿球传给阿扎尔，后者突入禁区后选择横传助攻佩德罗推射建功。

这场比赛的第三球同样和科瓦契奇相关，因为他拿球后和防守球员相撞倒地后，皮球落到佩德罗脚下，后者选择传球给吉鲁，锋霸被对手放倒送点球大礼，阿扎尔精准命中，比分改写为3比0。蓝军这三球入账之后其实已经可以决定这场比赛的胜负了，所以科瓦契奇在大战中的表现是赢得了所有人的认可的。正是因为上赛季这些出色的表现，俱乐部今夏买断这员大将也是必然的，寄望他能在新赛季帮助球队度过难关，和以往的赛季相比新的征途势必要更难一些。