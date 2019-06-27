曼城近期即将迎来一位重磅的新援，不过瓜帅却在这个节骨眼上抢镜成功了，因为他近期回到巴塞罗那出席活动的一些话引发了热议。当被问及和巴萨相关的事情，瓜帅则很谨慎的做出了回答，并称内马尔和格列兹曼都是好球员，同时表明不希望自己过多的言论影响到巴萨。不过最后当被问及他本人什么时候回巴萨的时候，瓜帅很爽快的说迟早是会回去的，而且很明确的表示是作为主帅的身份重返诺坎普。

因为今夏巴萨引援动作也很大，所以人们猜想如果阵容能达到了一个绝对的高度的时候，瓜帅可能会更早的回到球队执教。目前的足坛格列兹曼和内马尔都是炙手可热的球星，如果都能联手为巴萨而战的话，的确是可能再造巴萨曾经的辉煌年代。

瓜帅离开巴萨之后先后执教拜仁和曼城，但是6个赛季下来却一直没能拿到欧冠奖杯。巴萨也只是在2014/15赛季在欧冠夺魁，之后几个赛季都无法再度站在欧洲之巅。在皇马再度邀请为球队连续夺得三座欧冠奖杯的主帅齐达内回归之后，巴萨的支持者也寄望瓜帅能重新执教球队，因为只有这样才能与齐祖的皇马一较高下。齐达内重新执教皇马也让巴萨在联赛中的压力增加，欧冠的较量中银河战舰也是最强的竞争对手。

不过瓜帅如果重返西甲的确需要几个前提，第一巴萨阵容足够完美，起码有和皇马抗衡的资本。第二梅西也一样寄望主帅回归，毕竟现在的梅球王在队内有极高的的地位，他的想法对于俱乐部很重要。第三就是曼城新赛季能否在欧冠夺冠，如果完成登顶，那么瓜帅在曼城的任务就算完成了，他一定寄望新的挑战。第四是瓜帅是否会选择在梅西退役后重返巴萨，很多人都认为瓜帅有这样的心理。

以上这几点是很重要的，因为今夏的皇马已经引进了切尔西阿扎尔，接下来还可能有更多的球星进入银河战舰，所以巴萨需要加快引援的脚步，否则即便瓜帅回归也无法帮助球队再度称霸。梅西和瓜帅曾经是相互成全，但是瓜帅离开球队之后一直没能拿到欧冠，这一点也被人们认为是因为没有了梅西的辅助，这位冠军教头就无法拿到欧冠。巴萨在瓜帅离开之后，由梅球王率队拿到一座欧冠奖杯，所以梅西在队的时期，如果瓜帅再度回来等于承认了之前这些言论。人们会认为瓜帅是因为在其他联赛拿不到欧冠而寻求和梅西再度联手，从这一点上看梅西不离开巴萨前，瓜帅是不会回来的。

巴萨已经有4个赛季无法在欧冠登顶，这4个赛季的欧冠都没能杀入决赛，15/16赛季的是不敌马竞无法晋级半决赛，16/17赛季同样在1/4决赛中不敌尤文图斯，17/18赛季1/4决赛被罗马淘汰，18/19赛季在1/4决赛中被曼联淘汰出局。相同的淘汰赛阶段，不同的对手，输的都是巴萨，这的确是一个死循环，和当年皇马年年十六郎一样。巧合的是近4个赛季的曼城有3次止步1/4决赛，15/16赛季的1/4决赛曼城被大巴黎淘汰，16/17赛季则是在1/8决赛中被摩纳哥淘汰，17/18赛季和18/19赛季都是在1/4决赛中被英超争冠对手利物浦和热刺淘汰。

从上面的一些相同点上看，曼城和巴萨遇到的问题相近，接下来就要看主帅和核心球员的解决能力，巴萨被不同联赛的对手淘汰是因为针对性不足，而瓜帅两次被英超豪门淘汰则是应对的措施不到位。瓜帅已经在英超执教3个赛季了，要说热刺和利物浦已经是极其熟悉的对手了，两次折倒出局的确是很尴尬的，新赛季的瓜帅必须解决这个问题。

随着时间的推移梅西的状态和作用在逐渐弱化，这样的情况下其他球员的表现就极其关键了，而目前队内没有能扛起大旗的球员，或许是要等到梅西离开才会有真正的领军人物站出来扭转乾坤。瓜帅在谈到德里赫特的时候认为19岁的悍将是可造之才，一向喜欢提拔年轻球员的瓜帅自然也希望有一批可造之材在自己帐下，可以帮助自己开启第二次巴萨的疯狂时代。