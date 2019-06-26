今日效力于曼城的西班牙中场大卫-席尔公开表示下赛季将离开球队，他认为效力蓝月亮十年已经满足，下赛季结束是该挥别的时候了，个人预计他的下一站将是西甲。喜欢席尔瓦的球迷们一定记得2018年8月13日大卫－席尔瓦在推特上宣布退出西班牙国家队，一心为曼城而战，并感谢所有人的支持。从这两次决定可以看出席尔瓦是有预定目标的人，选择离开也是经过深思熟虑的，所以不会在挥别的时候留有遗憾。对于他个人来说最希望的是欧冠奖杯，新赛季的曼城也会全力为欧冠而战。

席尔瓦的国家队生涯斩获无数奖杯，他为国出战125场比赛，贡献35球，有一座世界杯和两座欧洲杯冠军，夺冠的年份分别是2008年、2010年和2012年。效力曼城期间帮助球队斩获4座联赛冠军，分别是2011-12，2013-14，2017-18，2018-19赛季，足总杯是2010-11赛季，联赛杯是2014，2016，2018赛季，社区盾冠军是2012和2018年。

席尔瓦是真金级别的球员，他不仅仅是大师，还是可以左右比赛的关键先生，他拥有超强的控球能力，还能突破和精准传球，这些特质可以直接破门也可以送助攻。他很低调，但是球场上却始终关键和惊艳。在德布劳内近两个赛季遭遇伤病困扰的时候，席尔瓦都承担了更多的重负，所以他也是球队上赛季斩获国内三冠王的绝对功臣。球队的大脑必须具备无球跑动能力，阅读场上的变化和动向，还要有一些欺骗对手的无球跑动，这些都是可以左右比赛局面的能力。这些和个人能力以及天赋有关，和多年储备的经验也有关。

席尔瓦职业生涯在不同的名帅帐下都得到了认可，曼城主帅瓜迪奥拉就曾表示席尔瓦兼备了伊涅斯塔和哈维的技术特点，并认为德布劳内在一些方面的表现没有席尔瓦高效。这样的评价是极高的，也可以看出瓜帅对于爱将的欣赏，明夏失去这员大将也将曼城和瓜帅最大的遗憾。

席尔瓦在2000年为巴伦西亚效力，2004-05赛季被租借加盟埃瓦尔效力一个赛季，随后被租借到塞尔塔，表现极佳的他在2006年夏天重返巴伦西亚身穿21号球衣。之后的4个赛季中，席尔瓦的表现极其出色和关键，这期间还在欧冠的比赛中淘汰国米晋级欧冠8强。2010年夏天他选择加盟曼城至今，应该说席尔瓦的每一次选择都是极其正确的，目前他代表曼城出场396次，贡献71球，送出129次助攻，是曼城王国最大的功臣之一。

或许因为曼城也是金元策略迅速崛起的球队，所以在部分人的心里并不认同这样的快速崛起，蓝月亮队内也有一些球员并没有受到球队球迷以外的支持，但是席尔瓦却是一个例外。相信很多人谈及中场大师都会对席尔瓦称赞有加，他的出色的个人能力和低调的个性以及勤勉都令人叹服，并由衷的羡慕曼城有这样的大师级球员。

上赛季的比赛中席尔瓦有无数惊艳的表现，在6比1哈德斯的比赛中，他一脚世界波震惊四座，主场3比0富勒姆的比赛中席尔瓦打进第二球。曼城主场5比0伯恩利的比赛中，席尔瓦在第17分钟助攻阿圭罗先拔头筹，第54分钟助攻贝尔纳多再下一城。曼城主场6比1大胜南安普敦，席尔瓦不仅仅参与第一粒进球，第18分钟接萨内传球破门，帮助球队3比0领先对手。曼城4比0西汉姆，席尔瓦打进1球。曼城3比1伯恩茅斯，席尔瓦参与京多安的进球，帮助球队锁定胜局。

曼城3比1南安普顿一战球队走出连败，席尔瓦在第10分钟打破僵局，帮助球队拿下对手。3比0狼队是复仇战，席尔瓦利用直传球找到斯特林，后者造对手犯规送点，并主罚命中，将比分扩大为2比0，这一球也奠定了胜局。曼城1比2纽卡的比赛中，席尔瓦助攻阿奎罗率先破门。曼城2比0埃弗顿的比赛中，席尔瓦左路任意球传中助攻拉波尔特先拔头筹。

德布劳内伤退后，球队1比0伯恩茅斯的比赛中，席尔瓦助攻马赫雷斯打进唯一进球。曼城主场3比1力克沃特福德席尔瓦参与和助攻队友打进第2球和第3球，斯特林当场帽子戏法。球队3比1水晶宫的比赛中，席尔瓦参与第二粒进球。联赛最后一战曼城客场4比1逆转布莱顿，席尔瓦助攻马赫雷斯打进第三粒进球，曼城14连胜后夺冠。