近期转会市场风起云涌，但是英超豪门的动静都没有以往大，反而是各种总结类的声音不断传出，这其中还有关于梅西的话题。范加尔近期表示巴萨四年无法在欧冠夺魁，作为核心的梅西责任最大。 因为近些年梅西身边的队友都是当今足坛很有实力的球员，但是球队却多年无法触及欧冠，这的确不能用身边队友不济来承担主要责任，梅西作为老将和核心绝对是该反思的。

利物浦多年之后登顶欧冠，阵容的厚度并不及很多的豪门球队，但是球队的整体性是到位的。范加尔就表示除了主帅的打法过硬外，萨拉赫、菲尔米诺、马内这三大核心球员都在防守中非常卖力，这一点也是红军连续两个赛季杀入欧冠决赛，上赛季登顶的最为重要的原因。接下来球队还想斩获联赛冠军，自然依旧会群策群力，任何一位核心球员都不可能有特权。

巧合的是近期离开切尔西的萨里也谈及了老东家，即便他已经成为尤文图斯新帅，但是在第一场新闻发布会上依旧对蓝军念念不忘，更为重要的是他也提及了蓝军曾经的真核阿扎尔。他认为比利时天王可以扭转乾坤左右比赛的结果，但是他也会导致防守端出现问题，言外之意阿扎尔是很少回防的，因此导致球队防守出现问题。此外他还提到切尔西边锋喜欢控球和一对一的单兵作战，这也是导致比赛不够流畅的点。前任主帅这样针对阿扎尔的发言的确会引起比利时人和皇马的关注，接下来赛季开打，一旦两军交战的就有了直面见高低的机会。

萨里的确有一些大嘴巴，也有极强的个性，不过他和范加尔先后提及两支豪门球队内的顶级球员存在的问题也不是空穴来风，的确需要人们思考一下。作为球迷的你是希望球队更整体，人人平等都要兼顾防守，还是必须有一名绝对大牌的球星，在危机时刻能左右胜局，在球队内部也有一些地方不同于其他队友。对于巴萨和切尔西来说梅西和阿扎尔都是无法缺少的，如果失去了他们就意味着球队的高度要降低，甚至有人认为切尔西今夏失去阿扎尔后会沦为中游。

梅西和阿扎尔上赛季缺席的比赛并不多，在核心缺席的比赛中，无论是巴萨还是切尔西还是能打出自己的特点，也能取胜对手。上赛季首轮连死啊阿扎尔替补登场前球队2比0领先哈德斯，最终3比0拿下对手。次轮对阵阿森纳，上半场比分2比2，下半场阿扎尔第61分钟替补出场并在第81分钟助攻阿隆索绝杀对手。

欧联杯前3轮切尔西全胜和第5、6比赛日阿扎尔没有登场，球队战绩是4胜1平。此外阿扎尔还缺席的比赛有联赛4比0伯恩利，联赛杯第4轮球队3比2德比郡，足总杯第4轮球队3比0谢周三，欧联杯1/16决赛次回合切尔西主场3比0完胜马尔默，欧联杯1/8决赛首回合切尔西主场3比0基辅迪纳摩。此外还有一些比赛阿扎尔都是替补出场，萨里很显然是做了一些尝试，以往的主帅很少让阿扎尔得到休息，导致他疲劳作战效率也有一些不稳，伤病也会增加。

上赛季切尔西斩获欧联杯冠军，很多比赛主帅都派遣威廉和吉鲁领衔出战，这也是一个很大胆的尝试，接下来在没有阿扎尔的情况下倒是可以借鉴。巴萨现在还是无法想象梅西离队之后的情况，无论范加尔如何看梅西都不会影响俱乐部对核心的信任，梅西本人也不会太重视，球队今夏的引援也会更有针对性，新赛季的目标也必然是冲击欧冠。

切尔西接下来则需要面对失去核心的考验，很多人认为蓝军的难关来了，但是也有少数人认为阿扎尔的离开可能有新的铁血军团会重生，或是完全不同的切尔西会应运而生。切尔西的小妖中不乏有潜力和有能力的球员，球队需要避免送走德布劳内以及萨拉赫这样的大将。兰帕德如果拿起切尔西的教鞭，这些年轻球员将可能得到机会，前提是阿布真的给兰帕德三个赛季的时间，不会在任何情况下让他下课。

上赛季德比郡对阵曾经在英超征战的球队的比赛有胜有负，这其中平局的情况不多，球队先后在客场2比1雷丁、4比0赫尔城、0比1博尔顿、4比1西布朗、1比1米堡、1比2斯托克城、1比2斯托克城、1比0维冈竞技、0比4维拉，主场0比0布莱克本、1比1诺维奇、2比1斯旺西。联赛杯客场2比2曼联、联赛杯2比3切尔西，此外足总杯主客场2比2南安普顿。