美洲杯八强对阵出炉，巴西对阵巴拉圭的比赛在本月28号率先开打，29号是委内瑞拉激战阿根廷的比赛，两场比赛的胜者将在下回合碰面，这也意味着双方的压力会增加。29日还有哥伦比亚对阵智利的比赛，30日乌拉圭要和秘鲁一较高下，两强的胜者将直面交锋。巴西和阿根廷爆冷的几率很小，乌拉圭也无忧，只是哥伦比亚对阵智利一战是有悬念的。

阿根廷和巴西此前一战都是对阵弱旅，巴西队5比0大胜秘鲁一战更为酣畅，进球功臣是卡塞米罗、菲尔米诺、埃弗顿、阿尔维斯、威廉，遗憾的是热苏斯主罚点球被扑出，否则球队可以迎来多点开花的6球大捷。这场比赛的确太提气了，热苏斯的遗憾可以留在对阵巴拉圭的比赛中弥补。

巴拉圭本届美洲杯的运气的确是太好了，上届欧洲杯葡萄牙小组赛积3分出线最终夺魁，而本届美洲杯小组赛中巴拉圭前两场平局拿到2分，最终就靠这2分晋级八强，这样的运气的确是很难得的，所以巴西队上下也需要留意这个对手。虽然强弱交战仍需要规避冷门，但是巴拉圭要想复制葡萄牙的神奇却是无可能的，所以看好巴西队最终顺利晋级。

巴西队本届美洲杯首轮3比0玻利维亚，次轮0比0委内瑞拉、随后5比0秘鲁，后面这场比赛费尔南迪尼奥因伤缺席，热苏斯点球被扑，曼城双将的确是遭遇了困阻。巴拉圭小组赛前两轮和卡塔尔和阿根廷战平，不过因为阿根廷和卡塔尔都输给了哥伦比亚，所以球队两轮战罢仍位居第二，末尾0比1不敌哥伦比亚但是仍然晋级8强。因为日本队1-1平厄瓜多尔后，因为净胜球的劣势和厄瓜多尔一起出局，巴拉圭则幸运晋级，即便8强战的对手是巴西，但是球队能杀入8强已经很满足了。

和其他球队相比巴西三场比赛的表现不错，对阵委内瑞拉一战的确是裁判的问题更多一些，否则也可能是3球零封对手。对阵秘鲁一战球队打的很有章法，也将巴西队内的进攻火力全部打开了。巴西的第一粒进球是角球机会，库蒂尼奥开到前点，蒂亚戈·席尔瓦后蹭助攻卡塞米罗头球冲顶中柱，随后头球补射建功。这员虎将的确是球队的重锤，能在关键时刻打破僵局，门前的反应够迅速，否则这次机会可能被对手解围。

第二粒进球是菲尔米诺抓住了门将的错漏扩大比分，随后埃弗顿的大力抽射直接射入了死角，这员大将是本届美洲杯最大的惊喜，基本上每场比赛都有极其关键的发挥。本来很多人认为这一战热苏斯会爆发，因为获得首发机会的他是不会错过表现的机会的，遗憾的是运气不济。上半场他现是利用个人能力突破后选择倒三角传中，意图帮助队友完成射门，可惜被对手解围了。随后不久他接库蒂尼奥直传球后，选择过掉防守球员直接射门，可惜稍稍偏出。

下半场开始阶段热苏斯并没有获得绝佳的射门机会，反而是菲尔米诺直塞球助攻阿尔维斯将比分扩大为4比0，这样的比分的确会令球员们放松，比赛中踢得也更为轻松一些。为了让热苏斯进球，队友层选择长传球直接找到他，遗憾的是热苏斯的小角度射门被门将没收，角度还是正了一些。随后不久热苏斯给库蒂尼奥制造射门机会，后者也射偏了。

虽然热苏斯本场没有进球，但是下半场他这个点上的威胁很大，因为随后他的倒三角传球险些造对手送乌龙大礼，对手防线也因此更加紧张。伤停补时热苏斯还带球突破被放倒赢得点球，可惜他自己主罚的点球被扑出了，这也是令人遗憾的事情，同时也是在警醒曼城大将今后要更注意射门的角度，下一站可不能再错失良机了，其实还是心态上更沉着，射门角度更犀利。

这场比赛末尾威廉利用角球机会锦上添花，也证明了球队的阵容厚度，威廉这员老将也是可以委以重任的。必须承认的是热苏斯近期状态不错，接下来对阵巴拉圭的比赛也可能成为进球功臣，该给予首发出战的机会。进入淘汰赛阶段才是最为关键的所在，后程发力更适合热苏斯，而且淘汰赛期间的进球都是金球，关键性更是不言而喻。