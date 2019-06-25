美洲杯冷门多，阿根廷的不稳定也让球迷们很是担心，所幸的是球队2比0拿下卡塔尔顺利出线，接下来要对阵曾经逼平巴西的委内瑞拉。不过人们没有必要为阿根廷担心，因为裁判不可能在阿根廷身上复制巴西打进三球都被吹掉的旧戏码，不出意外的话梅西能带队能顺利过关。

从本场比赛梅西和阿奎罗的状态来看阿根廷随后爆冷的几率不大，尤其面对的是实力差距很大的委内瑞拉。不过在逼平巴西的比赛中，除了裁判的因素，委内瑞拉的防守还是做的不错，所以也让巴西核心球员的多次威胁没能转化为进球。这一点同样值得阿根廷注意，因为就本场对阵卡塔尔比赛中，阿奎罗没少浪费机会，否则进球绝对不止两粒。

目前阿根廷的形势是先过掉委内瑞拉，随后可能提前遭遇巴西，所以想要当亚军也不是那样容易，想夺冠则必须过了巴西这一关，如果两强碰面也等于提前上演美洲杯决赛了。对于阿根廷来说亚军也是噩梦一般，因为梅西和阿奎罗都希望能为国家队斩获一座冠军奖杯，而亚军在很多时候有讽刺的味道，如果连决赛都进不去就更大的打击。随着两人的年纪的增加，能参加几次大赛真的很难说，或许美洲杯就是最合适夺冠的杯赛了。

阿根廷近些年连续获得三次亚军，分别在2014世界杯、2015智利美洲杯和2016百年美洲杯，俄罗斯世界杯阿根廷过早出局也是最令人失望的，所以今年也是梅西志在夺冠的一年。本届美洲杯阿根廷主帅进行了换血，俄罗斯世界杯参战的23人中只有9人参与本届美洲杯，这样的变化带来不稳定的因素，同时也是希望所在，因为新鲜血液总能是制造神奇的。这届杯赛阿根廷夺冠的呼声没有以往高，因为大面积的换血也让球迷们有了心理准备，这两点反而能让球员的心态更为轻松一些，这也利好的一面。

美洲杯前两轮阿根廷一平一负的确令人难以理解，击败卡塔尔等于是满血复活。有人认为这场比赛和美洲杯前最后一场热身赛大胜弱旅一样只是虐菜很顺利，并不能证明球队已经步入了正轨，这显然是担心的成分更多了一些，事实上梅西和阿奎罗不会被完全限制的话，球队拿下委内瑞拉还是没有问题的。

本场对阵卡塔尔的而比赛中，梅西开场就一脚劲射稍稍高出了横梁，球王对进球的渴望很强烈。就是因为球队一开场就高压式进攻，所以对手疲于应对，因此乘巴萨姆后场横传球失误的机会，马丁内斯抢断后突破直接射门建功。过早的破门也让之后的比赛更为轻松一些，抢开局这一招的确可以继续使用，尤其在强弱交战的比赛中。因为一旦被弱旅逼平上半场，下半场想进球只会更困难。

阿奎罗本场比赛中屡失良机，如果不是末尾进球帮助球队锁定胜局的话，赛后一定会被质疑。因为进球后梅西就一脚妙传交给阿奎罗，后者却被对手限制没能起脚射门。随后阿奎罗也曾利用反抢给队友送出射门机会，可惜洛塞尔索的射门被防守球员化解，角球机会也没能射正球门。半场过半还是梅西送出的机会，阿奎罗得球后选择射门偏出了，这脚直传球撕开了对手的防线的确很妙，没能进球的确可惜。

上半场后半半段梅西主罚定位球，禁区内的阿奎罗被吹冲撞门将，可以看出这位曼城大腿的确是有点不在状态。下半场一上来阿根廷还想抢开局，可惜的是阿奎罗的射门因为太正而被门将没收。之后梅西再送直塞球找到阿奎罗，后者杀入禁区射偏只赢得了角球机会，这次角球机会还是阿奎罗形成射门，可惜还是被门将化解。本场比赛阿奎罗和对手门将的直接对话很多次，但是后者的表现明显更好，因为阿奎罗之后的远射再度被门将化解了。

比赛中梅西和阿奎罗也先后被对手防守球员放倒在地，梅西让对手吃到黄牌，而阿奎罗的倒地却被裁判忽略了，没有做出任何判罚，由此可见阿奎罗当时很尴尬。看到队友不给力，梅西此后也曾选择自己射门，可惜也射高了。比赛末尾卡塔尔觅得反击机会威胁到球门，所以阿根廷的压力也有所增加。这个时候阿奎罗似乎是要拼命，因为他直接带球杀入禁区之后直接起脚射门，这次射入了球门远角，门将也鞭长莫及，这一球也让多次错失机会的阿奎罗成为本场的关键先生。

必须承认的是本场比赛阿根廷多位大将起脚射门射了高射炮的次数太多，这打飞机的习惯不改正的确很难提高进攻效率，梅西起脚的次数减少了一些，面对严防如何解困也是关键，最为重要的是下一场必须避免伤病的产生，因为一旦晋级的话，则要面对更强的对手，梅西和阿奎罗可是一个也不能少的。主帅在比赛中的调整还是很不错的，即能给球员们信号，展示自己的战术意图，也能利用换人加强防守确保三分到手，所以这场比赛后人们对于这位主帅也是更为看好。

阿奎罗在曼城是真大腿，不过人们认为他在虐菜刷数据方面更给力一些，而且曼城的战术体系也能给他更多的机会，浪费机会并不会被责备，不过在刚结束的赛季中阿奎罗也曾在强强对话中有关键表现，所以人们都寄望他能在今夏延续这样的强势。阿根廷想夺冠的确需要梅西和阿奎罗发威。