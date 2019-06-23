英超转会竞争激烈，曼联签下丹尼尔-詹姆斯后，有望签入水晶宫右后卫万比萨卡，预计转会费为6000万英镑。阿森纳也可能签下巴西中场的18岁小将马蒂内利，转会费600万英镑，不过这样的新援无法成为新赛季的主力军。利物浦一直没有引援动向，这也让主帅克洛普很是着急。切尔西转会禁令申诉还没有结果，所以无法有任何动作。热刺在积极争取葡萄牙竞技中场布鲁诺·费尔南德斯，但是官宣还需要时间。曼城是今夏动作较快的球队，目前有望以6300万镑纳入马竞中场罗德里，这可是今夏的香饽饽，很显然蓝月亮引援的手段更高。

这员大将今夏受到多家豪门球队的关注，并想将其纳入自己的阵中，这其中包括拜仁、大巴黎等球队，因为23岁的兽腰的实力是被公认的，而且也已经储备了足够的比赛经验，所以能快速纳入这员虎将的确是给予瓜帅的最大支持。因为马竞已经签入了替代者，所以罗德里离队是必然的。

1996年出生的罗德里在2015-16赛季上演西甲首秀，当时效力的球队是比利亚雷亚尔，罗德里得到机会是在20岁的时候，当时队友布鲁诺的受伤无法出场。罗德里是勤奋和努力的，所以哪怕开始只是替补出场也有亮点，因而被主帅逐渐重视。罗德里得到第一次首发机会是在2017年4月，球队主场对阵希洪竞技，罗德里首发出场就在第33分钟的时候助攻索尔达先拔头筹，且打满全场，那是奠定他主力地位最关键的一场比赛。随后他获得首发对阵巴萨的机会，表现中规中矩，这一点也同样关键，因为这显露出这员小将承受压力的能力。这之后他成为潜水艇的主力球员，并在多名主帅帐下得到信任和重用，此后于2018年7月20日加盟马竞，穿起14号战袍，也同样深刻西蒙尼的器重。

英超赛事是很多的，每个赛季的魔鬼赛程都会有伤病产生，而且会多人受伤，这个时期就考验每支豪门球队的板凳深度，上赛季费尔南迪尼奥的伤停曾经给曼城制造了难题，球队也曾遭遇败仗，所以选择这个位置的替代者是最为紧迫的任务。人们认为罗德里是最合适的人选是有理由的，第一年龄合适，且有更多上升的空间。第二是他在西甲的比利亚雷亚尔和马竞得到了历练，也储备了经验。第三是对冠军的渴望，出自马竞青训的他5年后重返母队，但是一个赛季后就告知俱乐部想离开，这其中最大的原因是他认为西蒙尼无法带领马竞夺得冠军奖杯，西甲皇马和巴萨太过于强势，想夺得联赛冠军也很困难。

或许人们还无法忘记在刚回到马竞的时候，这员虎将对俱乐部的感谢，因为当时他最大的愿望是成为马竞的一线队成员，并对主帅西蒙尼很佩服。一年之后这员悍将就已经不满足之前的想法和期待，面对瓜帅和曼城抛出的橄榄枝，他更想离开到英超证明自己，因为只有这样才能更早的拿到冠军，甚至可能有随队欧冠夺魁的可能。瓜帅是冠军级教头，且目前的阵容厚度就是冲击冠军的，所以相信多数球星都很难拒绝曼城的邀请。

罗德里当时在比利亚雷亚尔的表现是出色的，在离开球队之前的赛季中他出场47次，打进1球，送出4次助攻。回到马竞之后，最精彩的进球是马竞3比2毕尔巴鄂竞技的比赛中，上半场球队先丢一球，下半场罗德里利用反击机会打进一球。整个赛季的表现是可圈可点的，所以才会成为今夏引援的热门人物。马竞当时是2000万欧+500万欧的浮动条款签下这员大将的，双方签约5年，同时罗德里也被西班牙国家队征召，并且成为主力，所以近些年对于罗德里来说的确是各种机会的叠加，且好事连连。

很多人认为罗德里是翻版的布茨克茨，这也是瓜帅寄望引入他的一个原因，毕竟当年布教授在瓜帅手下得到历练，也成为了巴萨辉煌时期的绝对干将，至今依旧宝刀不老。瓜帅也一直喜欢使用年轻球员，所以罗德里也符合这位名帅的要求，更为重要的这员虎将还在西甲征战几年，这一点更加分了。在切尔西很多从西甲加盟的球员都重返了旧队，这其中包括科斯塔、费利佩和莫拉塔，但是从西甲加盟曼城的球员则有不错的表现，大卫席尔瓦就是最为给力的一员。

瓜帅一直想补充费尔南迪尼奥这个位置的球员，此前的目标是弗雷德、若日尼奥和弗兰基-德容，但是都错过了，这几名大将都先后加盟了曼联、切尔西和巴萨，这三支球队可都是曼城的争冠对手，所以这笔即将达成的交易的确是及时的。罗德里如果加盟的话，可以增加曼城新赛季多线作战的需求，此外联赛和欧冠都可能有更多的贡献。

因为西蒙尼和瓜帅一样都很善于提升球员的实力，而罗德里恰恰就是西蒙尼的得力干将，上赛季的罗德里曾经连续出场33场比赛，球队对于他的依赖的确是很明显的，他也成为主帅战术部署中最为重要的一员。马竞之前的新援都会经历一段时间的磨练，没有罗德里这样的待遇，由此可见主帅对于这位大将的偏爱，不过在曼城是必须接受轮换的，好在赛事多，新援们也不会在板凳上等待太久。

如果以目前这个转会费加盟曼城的话，罗德里成为球队历史上最昂贵的球员。罗德里的优势也是很明显的，身高190cm体重78kg的他空中优势明显，但是脚下技术却也很细腻，进攻中的选择和大局观都不错，传球成功和积极跑动也很好。唯一不足是长传的精度不算高，关键传球一击致命方面也不足。此外他在防守端抢断和对抗还还不错，只是如果打单后腰的话会需要协防，避免出现错漏被对手利用，因为他在这一点上还需要提高。

必须承认的是任何其他联赛的球员加盟到英超豪门的阵中都需要适应期，如何更快速的融入球队，且适应联赛的激烈对抗则需要在比赛中论证，希望罗德里有这个心理准备。目前相关的信息指出罗德里已经亲承即将加盟，而他的到来则可能导致德尔夫离队，这个漏勺的确一直是球队的隐忧。



