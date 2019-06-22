三十五岁的托雷斯在近期宣布退役，挥别昔年金童的同时，很多人也和自己的青春告别了。都说托雷斯是人生大赢家，所以他退役的时候是很满足，他的职业生涯的确很圆满。曾经在马竞成名的他引来无数橄榄枝，选择加盟英超的利物浦也是接受了挑战，在效力红军时期总能敲开当时斩获冠军的切尔西的大门，蓝军克星的名号也让无法斩获的冠军的遗憾淡了一些。或许连托雷斯都没想到，最后他居然会跻身切尔西的阵容，脱下红袍换蓝袍，并在不多的时间内随队一起拿到欧冠奖杯。更值得骄傲的是斩获这座奖杯的两场关键战中托雷斯都起到了至关重要的作用，其实从那一刻起他的职业生涯已经没有了遗憾。

青春飞扬的当打之年斩获荣誉会被人认为是必然的，面对争议和被断言无法延续在利物浦的高效率，还可以在生死战中祭出神奇，托雷斯就向所有人证明自己已经是传奇了。因为他已经经历了很多，从众所瞩目到卧薪藏胆，再到备受质疑，最终为己正名，这一切都让职业生涯更为丰富了。

托雷斯的每次选择都是正确的，利物浦是绝对的英超豪门，哪怕多年无冠，但是血性气质和深厚的底蕴是没人质疑的。切尔西是后来居上称霸英超，即便很多人始终不认同这样快速的崛起，蓝军依旧是英超的骄子和傲视群雄的血性之师。切尔西能够在极其不利的情况下灭巴萨，踩着拜仁登顶欧冠就足以证明一切，托雷斯成为绝对的功臣自然是大赢家。

随后的托雷斯选择回到梦开始的地方，这样选择同样是正确的，这次选择也让职业生涯没有任何遗憾。职业生涯最后时期加盟日本J联赛的鸟栖砂岩也不错，因为现今亚洲的足坛也是精彩纷呈的。无论是在马竞、利物浦还是在切尔西，托雷斯都是传奇，也会被球迷们深深记忆。

托雷斯对于马竞来说是无可替代的，11岁进入马竞青训营，6年后成为球队最年轻的一线队队长，3年后率领马竞升入西甲，托雷斯这位队长的功劳很大。19岁的时候很多人还在想自己该做什么，而托雷斯已经成为球队的绝对领袖人物。在效力马竞时期，托雷斯出战244场比赛，打进91球。少年成名中年回归，托雷斯虽然没有一开始就爆发，但是在马德里德比战中两次洞穿皇马的球门，的确十分的惊艳和关键。经历了英超的磨练，托雷斯更懂得在比赛如何和队友产生化学效应，如何帮助球队在激烈的欧战中更多的取胜对手。

在效力切尔西期间托雷斯就曾凭借自己的出色表现和进球帮助球队斩获欧联杯冠军，当时执教蓝军的主帅就是昔年的利物浦主帅贝尼特斯。回到马竞托雷斯帮助球队3比0击败马赛，为球队斩获一座欧联杯冠军，夺冠四天后他选择再度挥别马竞。来时踌躇满志，去时则带着冠军的荣耀，这就是托雷斯。

18年的职业生涯托雷斯先后在西甲、英超、意甲、J联赛征战，的确有足够丰富的内容。马竞时期曾经经历球队降级，也曾带领球队重回西甲。在利物浦打出极其精彩的比赛，但是始终无法触及奖杯。在切尔西被人们质疑，高额的转会费压力的确是最大的负担，托雷斯能承重并证明自己的确配得上这样的身价，因为那个切尔西第一座欧冠奖杯，也是时至今日唯一一座奖杯。

欧冠赛场成为托雷斯陪衬的是梅西和巴萨，欧洲杯决赛上，拉姆则成为金童碾压的对手。托雷斯对马竞、利物浦、切尔西都有深厚的感情，即便此后加盟J联赛，但是仍然很关注切尔西和利物浦的比赛和争冠形势。他曾表示如果两队直接交战，他不会看比赛，因为他对这2支球队都有感情，所以他希望红蓝两军都能取胜对手。关于联赛冠军的争夺，托雷斯还表示希望利物浦当赛季夺冠，而切尔西则在次赛季夺冠，因为利物浦已经很多年没能触及联赛的冠军奖杯了。

从这些话语中能感觉到托雷斯对切尔西和利物浦的热爱和关心，上赛季结束之后，相信托雷斯是十分满意的，因为利物浦多年后再度拿到欧冠奖杯，而切尔西同样再度斩获欧联杯的冠军，的确是双喜临门雄霸欧洲了。托雷斯选择在这样的赛季结束后退役的确是很好的，因为心愿达成，职业生涯也圆满收官了。如果说红衣飘飘的托雷斯是在逐梦的话，蓝衣飘飘的他就是圆梦的时刻，而他所有的一切都令人无法忘怀，作为球迷在此说一声感谢。



