



近日曼城官宣和沃克续约5年，新合同的周薪达到18万镑，这对于29岁的英格兰国脚来说的确是极其满意的，5年后合同到期的这员虎将也的确可能在2024年挂靴，因为到那个时候已经34岁了。曼城给出这样优厚的待遇也是因为球队防线上需要有经验的老将坐镇，且沃克还是英格兰本土球员，目前各大豪门可都缺少本土悍将，如果球员人数达不到的话，还可能影响到球队的其他方面。

沃克是在2017年夏天加盟曼城，从加盟之后至今的表现来看，这5000万英镑的转会费也是值得的。加盟球队的这两个赛季中，沃克共为球队出战100场比赛，打进2球，虽然不能用完美来形容，但是经验、稳健度和血性气质还是被认同的。这两个赛季的曼城连续拿到2座英超奖杯、1个足总杯、2个联赛杯和1个社区盾，国内所有杯赛都拿过冠军的确是一份殊荣。

有如此多的荣誉的确说明曼城全队的实力和努力，防线上沃克这员大将也有很多贡献。近两个赛季曼城在联赛的失球数都很少，17/18赛季曼城积100分夺冠创造历史，38轮的战绩是32胜4平2负，打进106球，丢了27球，净胜球多达到79球，失球数也是最少。利物浦当赛季多丢了11球，位列第四。穆帅的曼联丢了28球，但是进球数只有68球。

上赛季曼城98分夺冠，38轮取得32胜2平4负，打进95球，失23球，净胜球是72球。利物浦以一分之差位居第二，失球数比曼城少一球，但是净胜球也少6球，这也说明即便红军和曼城积分相同也只能屈居第二，两队联赛中的差距还是很明显的。除了曼城和利物浦，其他球队这个赛季最少失球数都有39球之多，由此可见曼城和利物浦的防守还是最好的，曼城的防守大将们功不可没。

沃克一定很庆幸当初的选择，因为如果没有选择加盟曼城的话，在热刺是无法触及这样多的冠军奖杯，如今续约5年更能展望职业前景，曼城今后5年还可能在欧冠登顶，也可能斩获更多的冠军奖杯。沃克刚加盟球队的时候并没有入选曼城的首发阵容，次赛季还曾连续三场替补，而事实上瓜帅一直都是这样使用球员的，任何人都需要从适应球队，他一直都是根据球员状态来安排首发阵容，任何人都需要服从。

沃克在曼城5比0横扫利物浦的比赛中首发出战，那是悍将加盟曼城之后很难忘的一场比赛，因为他在第91分钟的传球助攻萨内打进第5球很是关键。球队能在强强对话中零失球，对手却品味苦涩滋味，这样的天王山大战曼城的确是兵不血刃的拿下对手。那场比赛中沃克除了送出1次助攻外，还传1次威胁球，1次过人，1次抢断和1次被犯规，71次传球的成功率为83.10%。

17/18赛季的曼城零封对手的场次很多，2017年17场比赛没有丢球，进入2018年10场零失球，球队能斩获冠军和增加防线球员的实力有关。在瓜帅处子赛季结束后，球队的引援目标的确极具针对性，事实证明这些都是夺冠的保证。新援能不断精进绝对不仅仅是在比赛中，或是不是场场首发，这其中还包括因为表现不佳被放在替补席的等待中，还有就是日常的训练中。这些综合在一起才能让球员更快速的提升实力，且看到自身的不足，很显然现在的沃克是懂得主帅的用心良苦的。

在马赫雷斯随后加盟曼城后，迟迟无法破门，在一些比赛中沃克曾给这位新队友提供很多支援。最典型的是18/19赛季中曼城2比1拿下纽卡的比赛中，沃克不仅仅给予新援很多的支持，还在下半场打进一脚世界波，帮助球队全取三分。这场比赛同样会是沃克引以为傲的记忆，当时的这粒进球是在第52分钟，来自阿奎罗的传球沃克直接起脚命中。

除了出色的发挥外，沃克也有被人们指摘的时候，曼城上赛季两连败是球队最低迷的时期，人们都认为是沃克和德尔夫的弱点被放大了才酿成的祸端。沃克送点球大礼也被认为是习惯性的，德尔夫的问题则在于盯人不紧，导致自己成为曼城最大的漏勺。

不过即便外面议论纷纷，瓜帅还只是会在下一场比赛中进行微调，并继续信任自己手下的大将，德尔夫并没有被更多的放置在板凳上，而主帅对于沃克则更加信任，相同的悍将也会积极纠正自己的错漏，并在下一次为球队出场的比赛中进行严密的防守。必须承认的是曼城的后防线仍需要补强，而沃克则是未来几个赛季绝对依靠。



