巴西0比0平委内瑞拉成为美洲杯最大冷门，而三粒进球都被吹掉更是引发了争议，这样的针对东道主球队也是首次出现，更多的人在为巴西队叫不平。这场比赛中上半场菲尔米诺进球被吹犯规在先，下半场热苏斯替补登场的进球也被吹掉，之后库蒂尼奥再度破门再被视频裁判终结。VAR技术简直令人不解，赛后也有很多质疑声，热苏斯好不容易的进球这样被黑掉的确最冤。

从慢镜头回放可以看到，热苏斯的射门是击中了对手球员的腿部后发生变线，菲尔米诺随后传球助攻热苏斯破门的确不越位，裁判忽略了关键的一点很是遗憾。以往也有一些经过视频裁判而被判进球无效的例子，但是那些镜头很明显的交代了场上的情况的确不该判罚进球有效，而本场的三次判罚都是模棱两可，所以赛后球迷们不满也很正常。

这场比赛热苏斯是下半场一开始就登场的，上场后就不断施压对手，能将球打进也是必然的，可惜最终没能帮助球队全取三分。接下来的赛事热苏斯依旧需要为重返首发阵容做努力，不过主帅看到他本场的表现的确会考虑下一战派遣热苏斯首发，因为从状态上看这员虎将也足以担当重任

很多有争议的比赛都存在很多问题，这场比赛开始不久巴西的一次进攻，双方争抢中裁判毫不犹豫的吹了东道主的犯规。巴西随后的一次反击机会，库蒂尼奥带球被绊倒，犯规的球员并没有吃到黄牌。内雷斯上半场是浪费了一次良机，他接队友传球起脚射门打偏了。但是菲尔米诺随后的进球就被吹罚犯规在先，如果这粒进球算进的话，这场比赛可能是一场大胜，裁判无形中左右了一场比赛的走势。

数据显示巴西队上半场全面占优，控球率75%比25%，射门6比3，其他数据也是占据绝对优势。或许主帅也感受到了半场的压力，所以下半场第一时间就将热苏斯换上加强进攻，第55分钟又派遣费尔南迪尼奥登场，这样的部署也是寄望曼城的两位大将能帮助球队全取三分。

曼城队友登场后热苏斯得到的机会更多，当时他得球后直接在禁区弧顶处起脚射门，可惜稍稍偏出。之后不久还是队友在后场拦截后形成的进攻机会，热苏斯这次接球后就被放倒在地，因此未能形成攻门，而裁判宽松的判罚依旧在持续。费尔南迪尼奥随后得球第一时间传给热苏斯，后者射门被挡出，菲尔米诺得球再传帮助热苏斯将球打进，但是裁判却将好球吹掉了。值得一提的是这次判罚是在球员完成庆祝后，裁判才示意要看视频，随后判罚进球无效，这也让人们更加怀疑，和其他比赛相比这场比赛的确很怪异。

虽然裁判有错判嫌疑，但是这次判罚并没有影响热苏斯的表现，这一点也极其可贵。巴西队此后获得角球机会，热苏斯在禁区内有一脚倒钩射门依旧令对手胆寒，可以看出他在多种尝试，唯一的目的就是为球队打破僵局。随后巴西连续获得角球机会，对手解围开出禁区，热苏斯得球直接吊到禁区内形成威胁。巴西队这段持续的进攻的确考验对手的防线，逼的对手主帅进行了换人调整，如果不是这样及时的举措的话，巴西队很可能有进球产生。

除了热苏斯在本场比赛中表现不俗外，同样替补出战的埃弗顿也是巴西阵中不可获取的福将。他登场后也曾制造一些威胁，首发是拿球后直接分给库蒂尼奥，虽然被对手解围，但是并没有化解险情，库蒂尼奥得球后直接射门再度洞穿球门，可惜的是这粒进球吹了菲尔米诺的手球。巴西队的这些球员也是经历过诸多大场面的，但是一场比赛三次被裁判阻道的确也是很郁闷的。

不过即便如此巴西队仍然在比赛末尾各种努力，球队的1次角球机会，库蒂尼奥开到禁区，热苏斯头球攻门差之毫厘。费尔南迪尼奥随后拿球再度传到后点，热苏斯想铲射破门，可惜最终未能如愿，球队也只能接受一场平局。

所幸的是目前巴西对的排名依旧有优势，所以如何打好随后的比赛是重中之重，个人认为还是应该给曼城两位悍将首发出战的机会，因为变化带来生机，而且这两人近期的状态很好，应该给予足够的信任。菲尔米诺近期的表现是不错的，但是本场比赛参与三球却都被裁判针对，也被少数人认为可能是卧底，或许菲尔米诺本人也是哭笑不得。

必须承认的是视频裁判的介入让足球少了点味道，多了争议的点，拍摄本身就不能完美再现，裁判站位好的话是可以做出正确判罚的，和本场这样主裁并没有第一时间有判罚，反而是视频裁判提醒就令人疑惑。加上现在的裁判更依赖视频裁判的提示，随着时间的增加主裁的执法能力也会下降，这的确是很令人难过的事情。至于阴谋论，多数人认为这场比赛是让美洲杯更具悬念，激发巴西队的斗志，毕竟球队的优势并不会担心随后无法更进一步。



