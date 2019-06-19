当曼联还在和莱斯特城商量高价纳入马奎尔，从水晶宫签下万比萨卡的时候，曼城已经有一位新援即将到队，球队将从尤文阵中挖到葡萄牙飞翼坎塞洛，论今夏的引援速度还是曼城更快更准。尤文这位大将也是极具实力的一员，且有欧战的经验，而曼联的两个引援目标都也仅仅是联赛熟悉，外战的话还需要交一些学费，这样看来曼城的眼光的确不差。目前的消息称这笔交易即将达成协议，这样的话曼城新赛季又多了一条臂膀。

尤文开始希望6000万欧元送走这员大将，但曼城认为过高，但是仍愿意加一些转会费，所以一旦金额令双方都满意就可能官宣，目前最可能的金额是5000万欧元和附加奖金条款。有趣的是曼城先后对马奎尔和万-比萨卡产生兴趣，而曼联总是步其后尘积极争取，不过这样的情况下曼城却又会突然声东击西的纳入了更合适的新援，这样的博弈也是瓜帅的球队占优了。

坎塞洛在尤文的表现不错，近期葡萄牙1比0拿下荷兰夺得欧国联首届冠军奖杯，荣耀时刻总能令球员们难忘，而这样的经历也会让球员的实力得到提升。虽然这场决赛坎塞洛并没有登场机会，但是欧预赛中葡萄牙遭遇两连平的低迷，随后的赛程中阵容微调的话坎塞洛还有为国家队建功的机会。

C罗和坎塞洛是去年夏天一起加盟尤文的，整个赛季中坎塞洛的表现也被大家认同，这其中也有C罗的帮助，毕竟两人是国家队队友。不过近期的消息称C罗力邀马塞洛加盟斑马军团，而坎塞洛则有尤文马塞洛的称号，进攻端的贡献尤为可贵，所以尤文之所以改变也和这则传闻有关。尤文此前曾拒绝了曼联对坎塞洛的求购，并称这员大将是非卖品，但是如今却愿意将悍将送到曼城，的确可能有新援加盟球队取而代之。

坎塞洛的个人技术是不错的，豪门球队面对多线作战的情况是需要更多的攻击手，坎塞洛过人方面不错，和队友的化学效应也足，更有一脚妙传的本事，也可以利用这个优势一脚传中球给队友制造射门的机会。在英超带刀后卫已经是屡见不鲜并被夸赞的球员，曼城阵中的孔帕尼就曾惊艳，所以曼城的这笔新援是被各界看好的。

在效力尤文期间也有人对坎塞洛有一些看法，那是在球队主场对阵瓦伦西亚的比赛中，坎塞洛觅得一次良机却没有选择传球，而是自己起脚射门。之后还有一次接队友传球没第一时间传球给C罗，依旧选择自己攻门，短时间浪费了两次机会的他依旧很兴奋，却无视了C罗的抱怨，这样做的确是个人的自信心爆棚所致。因为这两次机会中C罗当时所处的位置更佳，所以即便坎塞洛在下半场进行了改变，但是在赛后仍然被认为是独狼。

必须承认的是在尤文的这一个赛季下来坎塞洛也精进不少，所以如果加盟曼城的话是可以赢得主帅的信任的，瓜帅又特别擅长于点拨球员快速提升实力。坎塞洛加盟尤文初期是极其惊艳的，但是遭遇伤病之后状态有一些影响，因为竞争激烈也曾被挤到板凳上等待，而经过时间的推移，伤病不在能阻挡球员的发挥，那么之前的好状态就可能回来了。

在尤文有C罗提携和指点也是坎塞洛的幸运，因为即便队友有一些独，但是C罗仍然愿意给予提点，并在比赛言传身教的利用传球助攻队友破门，所以坎塞洛在尤文踢球的确是受益良多。接下来如果真的加盟曼城的话，队内同样有一位国家队队友，而且是近几个赛季实力提升很迅速的大将，他就是贝纳尔多，这员悍将同样可以给予坎塞洛帮助。

近期转会市场的上贝纳尔多的身价估到一亿欧元，C罗的身价却下降到了9000万欧元，因此排在葡萄牙球员身价榜第一名是贝纳尔多，这也是因为上赛季他极其出色的表现，在瓜帅账下的确是受益良多。这员虎将的崛起是因为德布劳内上赛季受伤，瓜帅给予贝纳尔多更多出场机会，所以他才有如此出色的表现并身价猛涨。上赛季他出场47次，贡献13球，也是曼城夺得国内三冠王的绝对功臣，所以身价超越C罗也是必然的。