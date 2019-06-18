2018年7月14日切尔西官方宣布萨里成为新帅，2019年6月16日尤文官方宣布萨里与切尔西解约成为球队新帅，双方签订三年的合同，年薪为650万欧元。切尔西球迷对于萨里这样的举动很不满，原因是从欧联杯夺冠之后，萨里就没有任何言论，也不曾公开对球迷和俱乐部说一些什么，切尔西人等到的是尤文官网先官宣主帅到任，切尔西随后才出了官宣内容。

从切尔西历任主帅中看萨里是第一位自己想离队的主帅，其余主帅则是被下课，或赛季结束后离队。有人说萨里占据了主动，且离心不仅仅是赛季末的那段时间。当尤文图斯追求瓜迪奥拉未果之后，或许就已经开始了运筹，而萨里则巴不得重返意甲，因为切尔西当地球迷对于他的战术也是不认同的，所以离队的想法也可能早就有了。

冰冻三尺非一日之寒，萨里的确缺乏人情味，而且他在一个赛季之后就要离开也会让切尔西颜面受损，毕竟这会产生不好的影响，这一点同样显露了萨里的自私和狭隘。萨里想离开应该和阿扎尔离队也是有关的，缺少了扎球王的赛季注定更加艰难，而尤文图斯今夏的引援动作更大，队内还有C罗这样的大牌球星。必须承认的是萨里对意甲也很熟悉，赛季中的难点自然会更少，萨里的这种选择也是一种逃避，不该被热捧。不过意甲对于尤文虽然较为轻松，但是欧冠想要夺冠的话，萨里目前的实力还是有一些欠缺的，不过既然选择了就要承担后果。

在执教那不勒斯的三年中萨里很多言论都在抨击尤文，近期也被人们挖出来成为热议焦点，他当时认为那不勒斯想获得点球不易，除非将球衣换成条纹的。这也是暗指尤文总能在裁判身上获益，而今夏成为斑马军团主帅之后，的确有更多的困难需要萨里面对，毕竟此前的话说的不留后路。很多主帅都很个性，但是这其实也一把双刃剑，贝尼特斯执教利物浦期间也曾有很多刺激性言论针对切尔西，所以完成救火主帅的任务之后就无法继续执教切尔西，这都是之前的不节制导致的后果。接下来新赛季开启，萨里的赛前和赛后言论也将是焦点，尤其是对阵那不勒斯的比赛。

萨里执教切尔西的处子赛季带队打了63场比赛，战绩是40胜11平12负，总进球数112个，丢58球，球队最终联赛第三，同时获得欧联杯冠军。联赛能跻身第三也是因为其他球队频频出错失分，而切尔西在那段时间相对稳定一些，因而在联赛有不错的排名。阿布当初看中萨里正是因为他在那不勒斯期间的成绩，所以并不在意他是不是拿过冠军奖杯，面对多方位的质疑也并不以为然，不过这样的伯乐最终却被所谓的千里马所背弃了。

切尔西在阿布时代也曾经有刚性极强的规定，但是也有柔情的例子，核心球员不加盟英超争冠集团，之后却放切赫加盟阿森纳。这次萨里离开俱乐部也是答应了主帅的请求，成全了这位冠军教头的心愿。萨里的理由也和库尔图瓦一样是惦记家人，不同的是老帅是更想陪伴父母，而库尔图瓦则是想念妻儿。

切尔西从崛起那一刻就与众不同，穆一期的血性气质令人敬畏，这之后这种精神也一直在切尔西的身上，但是老板阿布的内心却是崇尚漂亮的攻势足球的，所以邀请萨里执教球队也是寄望于改变打法。可惜的是这样的改变并不符合当地球迷的审美，战绩不佳的时期出现了多数球迷反对主帅的现象，这对于个性的萨里是巨大的打击。其实阿布给予萨里的支持是足够的，为了主帅签入若日尼奥和伊瓜因，都是他的得力干将，尤其是签入状态下滑的伊瓜因更是主帅的意思，事实证明这员大将的确不复当年之勇。

萨里被更多攻击最为重要的一个原因是让若日尼奥担任后腰，坎特位置前移，所以12轮联赛保持不败并不能掩盖随后的战绩不佳，这其中客场战绩很差。萨里执教切尔西期间零封曼城是荣耀，被同一对手6球血洗则是耻辱。此外客场0比4不敌伯恩茅斯也是极其悲惨的一战，这场比赛将球队的自信心击碎，随后的战绩也是极差的。

在切尔西执教能否掌控更衣室也是很关键的，门将凯帕的事件也多少影响了萨里，而且助教佐拉当时也极其愤怒，球队换帅后这位曾经的功勋也宣布不再继续留队担任助教。或许是因为球队可能请兰帕德执教，他是不可能继续当助教的，此外就是他有到其他球队担任主帅的想法，所以选择离开。