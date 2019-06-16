切尔西今夏可能无法引援，主帅萨里已经离开球队重返意甲执教尤文，目前各方消息看好兰帕德重返蓝桥执教球队，虽然这样的风险性很大，但是如果阿布笃定信任曾经的功勋大将的话也是可能的。因为蓝军今夏可能无缘引援，那些租借在外的球员们则可能有机会重返切尔西得到机会。兰帕德如果执教球队的话也会启用这些储备，巴卡约科今夏将回到蓝军，在米兰的不如意也让他更想在英超赛场上为己正名。

其实这员虎将之前加盟切尔西之后是被孔蒂十分器重的，不过因为当时的他很年轻，且在防守端不断的出现错误，最终孔蒂也无奈的将他放在板凳上，随后租借到AC米兰进行磨练。遗憾的是在米兰也被安排在防守后腰的位置，加图索并没能解决之前巴卡约科的问题，加上球队战绩不佳，小将也再度成为被质疑的球员。所幸的是目前的切尔西处在动荡期，巴卡约科如果回来能更好的表现，的确可能重新得到重用。

当年22岁的巴卡约科和坎特组成中场搭档，加盟切尔西之前他为摩纳哥联赛出场32次，当赛季帮助球队夺得法甲冠军。效力切尔西之初的巴卡约科可以吸引防守，然后自己独闯继而制造进攻机会，带球方面的优势也让马蒂奇相形而怯。因为膝伤刚刚痊愈，人们也认为随着时间的推移这位新援会有更为高光的表现，阿隆索在边路是比较冒进的，所以巴卡约科的到来也让这点不足得到了改善。

在和切尔西处于蜜月期的时候，巴卡约科的优势更多的展露，路易斯善于抢断，坎特盘带更为给力，而巴卡约科的防守很到位，经常负责犯规化解险情。2017年夏季切尔西引进了莫拉塔、巴卡约科、吕迪格、扎帕科斯塔、阿姆帕杜、卡巴列罗，送走了马蒂奇、阿克、夸德拉多等球员。目前在队的吕迪格已经成为绝对主力，实力提升很明显，扎帕科斯塔也偶尔有亮点，且是主帅的替补奇兵，在球队出现伤情时候是第一备选。

巴卡约科在效力切尔西期间很喜欢从后场往前突破，还有点曼城大将亚亚图雷的影子，而事实上他和路易斯也有点相似，都有一颗想进攻的心，而当时的孔蒂则希望巴卡约科多像坎特学习。但是个人的习惯是很难改变的，在一些比赛中本来该传球，巴卡约科却选择自己带球甚至起脚射门，所以浪费了不少的进攻机会。随着时间的推进巴克约克的不足慢慢显露了出来，处理球不够果断还很随意，因为马蒂奇的离开，巴卡约科这个位置也没有轮换，导致他后面各种错漏。巴卡约科能带球突破是好事，但是他带球到前场就不会传球了，这个时候他总是选择回传队友，这也导致之前的突破没有意义。

坎特加盟球队之后就成为绝对的主力，在他伤停的比赛中，巴卡约科和小法搭档双后腰组合问题也更多了，在两人首发的第一场比赛中球队一共有15次制造机会的传球，阿扎尔7次，小法只有2次，巴卡约1次都没有。孔蒂一直希望能巴卡约科能加强中场的拦截能力，让小法更多在进攻端送出妙传，而事实上这一点巴卡约科也根本达不到，小法防守能力不强，但是仍需要兼顾防守，所以球队在这些比赛中很困顿。

在传球成功率这一项数据中，巴卡约科不及队内的坎特和德林克沃特，最为致命的还是争顶成功率方面同样很低效，这导致禁区内犯错送分，球队因为他在门前出现险情的情况增多。这个时间段德林沃特的表现优于巴卡约科，喝水哥是熟悉英超的球员，在跑位上更为灵巧和到位，传球的速度也快，所以之后被更多启用。当赛季巴卡约科被评为英超半程最差阵容之后的表现更不好，在一些比赛中出现这样的情况，小法和坎特在中场到处跑，而巴卡约科只在左边中场呆着，即便坎特反击上去，他也不回到后腰位置补位，这样导致球队中场漏洞更多，且被对手所利用了。

孔蒂的次赛季轮换阵容也不够，这也导致表现不佳的球员没能得到合理的调整时间，而这样的情况持续下去则会更差。如果当时可以让德林沃克和小法、巴卡约科和巴克利合理竞争并轮换的话，球队可能度过次赛季的难关，巴克约科也不至于必须外租锻炼。

在巴卡约科受困期间，兰帕德曾发生评价这位年轻球员，他认为巴卡约科动作非常慢，接下来必须提速，且长时间表现不佳很可能是自信心方面受到了影响。如果今夏兰帕德真的回来执教切尔西，而巴卡约科也回到球队的话，新帅势必会有针对性的部署。虽然兰帕德离队多年，但是作为蓝军功勋球员一直都关注球队和队内球员的表现，这是关注母队，同样也是为他日回到蓝桥执教球队做准备，所以巴卡约科也可能在下赛季迎来第二春。