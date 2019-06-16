2019年美洲杯揭幕巴西3比0玻利维亚，理查利森制造点球，库蒂尼奥主罚命中。此后理查利森分球，菲尔米诺传中助攻库蒂尼奥再下一城，埃弗顿比赛末尾爆射锁定胜局。这场里查利森表现出色，库蒂尼奥在打进2球也是很关键的。热苏斯替补登场打了65分钟的比赛，有几次绝佳的机会形成威胁，没能进球也很遗憾。因为内马尔因伤无法参加美洲杯，威廉顶替进入国家队，不过揭幕战也只是第83分钟登场没有太多表现的时间。

热苏斯替补登场后不久接队友反抢后的传球，巴西人直接起脚远射威胁邱恩，皮球产生折射之后偏出了底线，巴西赢得角球机会没能制造威胁。随后巴西防线多次被吹犯规，且送给玻利维亚多次定位球机会，热苏斯得到进攻的机会减少，主帅为了应对这样的问题做出的第二个换人调整。这之后不久热苏斯得球就被抢断，所幸的是费利佩及时拦截形成一次进攻机会。

威廉登场后不久球队就进球了，当时费利佩拿球传到右路，奥夫顿接球就起脚射门，一脚世界波锁定了胜局。这是一次蛮不讲理的射门，运气也的确不错，队友的传球选择也是到位的，对手对于他的盯防也比较松，所以大将有起脚劲射的机会。

这场揭幕战从比分上看是酣胜，但是上半场久攻不下也说明球队的问题不少，记下来的对手是委内瑞拉，进攻端的调整也是必然的，因为上半场快速进球才能更早的锁定胜局。这场比赛巴西数据占优，射门21比5，射正5比1，角球8比0，犯规14比10，控球率68%比32%，对手的实力有限，所以定位球机会没能把握住，要是换一直实力更强的球队，太多的犯规和定位球机会则可能被对手利用，这样的话危机会更大。

热苏斯是有实力的，但是上赛季在曼城也经常替补出场，甚至在决赛的比赛中还被斯特林抢功得手，那是足总杯决赛曼城6比0大胜沃特福德的比赛中，当时贝尔纳多挑传转移，热苏斯抢在皮球出界前起脚射门，皮球其实可以入网，但是斯特林却补了一脚，将这粒进球算在了自己的帐下。之前瓜帅也曾教育斯特林，抢功的行为是不可取的。不过就上赛季来看瓜帅的确更其中斯特林，而热苏斯则必须祭出更为出色的表现才能在新赛季赢得了更多首发出场的机会。

近期有传闻瓜迪奥拉想签下1.2亿欧的本菲卡球星菲利克斯，这样高的价格则需要送走队内球员，曼城被传可能用送走热苏斯的转会费来纳入这员虎将。个人认为瓜帅是不太可能送走爱将来引入这位新星的，指望这样的球员争夺下赛季欧冠奖杯的确是有点想当然，而展望未来的话也不需要牺牲热苏斯了。

回看上赛季的热苏斯在球队中的表现，在他出场的46场比赛中，巴西人贡献19球，此外送出5次助攻，这样的数据的确证明了他的关键性，这样大将在今夏送走的确是个笑话，除非球员本人想离开。值得一提的是菲利克斯在上赛季出场的43场比赛中贡献18球，送出8次助攻。虽然两人数据相近，但是英超的竞争显然比其他联赛更为激烈，其他联赛的强势数据未必能在英超展现，这种引援都带有问号。

热苏斯是被伤病所困的，否则可以是目前曼城绝对的主力，曾经阿奎罗的锋芒都被热苏斯盖过，不过上赛季曼城大腿的表现也很出色，所以热苏斯还需要更竭力才能再度取而代之。上赛季热苏斯共打进19球，联赛进球打进7球，这和首发出场机会减少相关，瓜帅想四线争冠，所以主力球员也被安排在杯赛中。现在的曼城阵中的确是强手更多，斯特林善于把握机会，为数据甚至不惜抢功，阿奎罗有大赛经验，加上京多安和贝纳尔多实力的不断提升，热苏斯想在球队想站稳主力位置的确不易。

毫无疑问美洲杯也是热苏斯证明自己的一个赛事，因为内马尔的缺席，球队更需要一位关键先生祭出上佳的表现，尤其是在遭遇困境和打不开局面的时候需要热苏斯站出来解决问题。年轻球队需要面对的考验更多，寄望热苏斯能在今夏一扫俄罗斯世界杯期间中庸的阴霾，接下来还要看巴西主帅是否能给予热苏斯更多的信任。



