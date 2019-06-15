



今日阿扎尔在伯纳乌亮相，5万球迷见证了这一历史时刻，有趣的是现场还有身穿巴萨球衣的球迷，也引发了皇马球迷的不满，可这个事情也说明在西甲关注阿扎尔不仅仅是皇马的支持者，还有其他球队的球迷。阿扎尔目前还没有确定球衣号码，不过没有身披10号战袍和C罗留下的7号球衣对于阿扎尔是没坏处的，因为如果身披这两个号码的球衣则意味着压力也增加，部分人们的反对和质疑也会让扎球王在皇马的日子不好过。

阿扎尔一向是低调的，他并不特别在意球衣号码，用出色表现在今后拿到属于他的10号战袍是最为合适的，至于接下来的赛事穿几号球衣则可以交给主帅和高层来决定。个人认为最好的选择还是17号，在大牌球星云集的皇马这个球衣号码更为合适。不过近期也有消息显示皇马7号战袍已经归于也阿扎尔，这个可能性也是极高，也会让比利时人满意。

阿扎尔加盟皇马各界舆论有褒有贬，在诸多的讨论声中，个人认为这句话很写实，C罗当初去皇马是为了超越别人的，而阿扎尔加盟皇马则只是需要超越自我。连穆帅都认为扎球王是世界第三，当C罗远赴意甲，当梅西也陷入了一些困境之后，扎球王的确可能在随后的几年中完成自我超越。

对于切尔西球迷来说阿扎尔的离开会有一些伤感，当他亲吻皇马队徽的时候，人们也会想到7年前的那一天。2012年6月4日切尔西官宣阿扎尔以3200万英镑的转会费加盟球队，双方签约4年，阿扎尔得到周薪为17.5万镑的同时也成为了2012年夏天的英超转会标王。如今7年后依旧是6月皇马官方宣布阿扎尔以1亿欧元身价加盟皇马，周薪高达40万镑，相信未来人们也会记住6月8日这一天阿扎尔开启新的征程。从得到到失去，人们总是感慨良多，但是出于对阿扎尔感谢更多，所以更多球迷选择祝福他前程似锦。

皇马纳入阿扎尔也是近几年来的又一次大手笔，目前队史转会排行榜上第一位的是贝尔，当年他以1.01亿欧元从热刺加盟皇马。第二位是阿扎尔，他以1亿欧元从切尔西加盟皇马，C罗是以9400万欧元从曼联加盟皇马，齐达内以7750万欧元从尤文加盟皇马，J罗以7500万欧元从摩纳哥加盟皇马。这四位球员都是N年前加盟皇马，所以阿扎尔也是近几个赛季的又一重磅引援，由此可见皇马高层和齐祖的决心。有人会质疑阿扎尔的年龄，不过看到齐达内当年是29岁加盟银河战舰的，可他所取得的成绩和做出的贡献丝毫不逊色同期的队友，阿扎尔28岁自然没有什么好担心的。

值得一提的是贝尔和C罗都是24岁加盟皇马，J罗则是23岁就跻身豪门，可是后者的表现的确一般，所以年龄大一些经验更丰富，实力上也能帮助球队更快速的重夺亮相关键的冠军奖杯。谁都知道英超的艰难和遭遇的防守强队有多大，所以阿扎尔势必可以更快速的适应西甲，并且和队内球员产生化学效应。扎球王和莫德里奇、库尔图瓦等球员是很熟悉的，加上在切尔西时期就和从皇马租借而来的科瓦契奇有一些交流，比利时人也更早的做好了加盟皇马的准备。近期面对媒体的提问阿扎尔也曾开玩笑的说曾和莫少说让他出10号球衣，后者不同意，这样的开玩笑也说明两人关系不一般，这一点同样有利阿扎尔在皇马的发挥，莫德里奇很可能帮助阿扎尔更快速的融入球队，且在未来的比赛中相互助力，毕竟两人都是最强大脑。

阿扎尔在伯纳乌亮相也成为近期的焦点话题，有人认为比利时天王不可能在皇马发挥出在切尔西的表现，因为战术体系、球员结构和球队的打法都不同，西甲和英超也是有很大区别的，阿扎尔需要更多的时间才能证明自己。以上这些担心是任何刚加盟球队的球员都可能遇到，不过阿扎尔的适应力极强，而西甲群雄的实力远不及英超的中下游球队的顽强，所以适应期会锐减。

阿扎尔的影响力也是目前的皇马支持者所不了解的，因为他的加盟也会有很多球迷转投到支持银河战舰的阵容中，这一点也是皇马引入阿扎尔的一个关键点。接下来的赛季皇马冲击西甲和欧冠冠军是第一位的，而阿扎尔更需要备战的是西班牙德比，代表皇马和梅西同场竞技的表现是重中之重。阿扎尔在皇马亮相吸引了近5万球迷到场观看，此前的C罗则有7万之多支持者，从这一点上开始阿扎尔人也需要在未来的时间里制造自己的强势数据。



