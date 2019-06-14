进入夏季引援是第一位的，相关的机构也盘点了之前排名前列的一些英超最贵引援，还有作为标王的悍将在上赛季的表现。以8900万镑巨资引进的博格巴是英超标王，但是他上赛季的的表现并不被人们认可。此外被誉为土豪的曼城并没有花大笔资金纳入强援，以6000万引入的马赫雷斯也被认为表现不够好，不过悍将的确有提升的空间。

博格巴是英超历史标王，他的表现的确是大众关注的焦点。索帅执教曼联之初博格巴的表现的确是极好的，但是这一优势却并没有延续到赛季结束，这其中的问题很多，自然也有球员自己的问题。在英超上赛季场均跑动距离方面博格巴的数据不高，曼联阵中马塔和佩雷拉以场均11.97公里排第一位，但是两人都是轮换球员，首发出场的场次不多，马塔联赛22次首发，佩雷拉只有15次。曼联中场核心和前场锋霸们的这个数据更低，博格巴的场均跑动距离是10.61公里，桑切斯10.46公里，拉什福德9.9公里，马夏尔9.05公里，这也是索帅一直强调球员们不够努力的原因，球迷们也戏称曼联的大将们是懒汉。

博格巴上赛季进球数创造了职业生涯新高，他打进的13粒进球中有7粒是点球，射门总数为105次，这个数据是全队最高，这样算下来进球转化率是5.7%，这项数据在射门超过30次的球员里排名倒数第一的确很讽刺，也被球迷们笑称为浪射王。如果球队的核心球员都这样浪费进攻次数的话，球队的进球数也会锐减，所以人们不认同博格巴的表现和身价不符也是有理由。

和曼联诸将相比，曼城的球员会更积极的跑动和配合，只是马赫雷斯的表现也让对他寄予厚望的人们不满意。有人认为7000万镑纳入的这员大将的确不及7500万镑引入的卢卡库和范迪克对于球队的贡献，后者被认为是最超值的引援，克洛普的确是慧眼独具的。此外切尔西和利物浦的门将都被认为是超值的，毕竟两队上赛季都分别斩获欧冠和欧联杯冠军，门将在赛季中的表现很关键。

马赫雷斯和奥巴梅扬的转会费为6000万镑，后者的表现更为关键一些。上赛季奥巴梅扬打进22球，其中有4粒点球。马赫雷斯打进7球，和队友贝尔纳多一样多，位列队内联赛进球第4位，前三位是阿奎罗21球、斯特林17球、萨内的的10球。强强对话中马赫雷斯的表现也一般，在曼城2比0阿森纳的比赛中悍将得到首发机会却没有参与进球，斯特林和贝尔纳多先后建功。马赫雷斯打了60分钟被换下，有2次射门1次射正，传1次威胁球。

曼城0比0利物浦的比赛中马赫雷斯再度得到首发机会，4次射门2次射正无进球。马赫雷斯的处子球是在联赛第6轮曼城5比0加迪夫城的比赛中打进的，随后在联赛第10轮再入一球，这一球也是强强对话中第一粒进球，悍将也是经历了太久的等待。那场比赛球队1比0拿下热刺，斯特林下底回传助攻马赫雷斯破门，这一球算得上是左右胜局的进球，也缓解了马赫雷斯加盟曼城之后的压力。

曼城3比1曼联的比赛中马赫雷斯参与了第二球，他和阿奎罗踢墙配合撕开防线，曼城大腿将比分扩大为2比0，打了62分钟的马赫雷斯在比赛中送1次助攻，传2次威胁球，没有射门。在0比2不敌切尔西的比赛中，马赫雷斯首发出场打了84分钟的比赛，只有1次射门，传1次威胁球。随后曼城2比1利物浦的比赛马赫雷斯没出场，在曼城3比1阿森纳的比赛中替补出场打了2分钟的比赛。

随后曼城6比0切尔西的比赛中马赫雷斯替补出场打了22分钟的比赛，只有1次射门，没有参与进球。此后曼城1比0热刺和2比0曼联的比赛中马赫雷斯都被弃用，可以看出在赛季末瓜帅对于这位新援还是有一些不信任了，只是让他出战对阵中下游球队的比赛，接下来新赛季开启马赫雷斯需要更努力才能获得主帅的信任，同时成为与身价相匹配的球员。

虽然马赫雷斯曾公开表示从不怀疑自己，但是仍需在比赛中为己正名。近期阿尔及利亚国家队非洲杯名单公布出来，马赫雷斯领衔备受热捧，接下来他在国家队中的表现仍是一大看点。非洲杯将在6月22日开打，埃及队作为东道主迎战津巴布韦，阿尔及利亚的首轮比赛是6月24日开打，对手是肯尼亚，届时看看曼城大将能否帮助球队取得开门红。



