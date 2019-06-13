近期关于切尔西换帅的消息有很多种，之前被预判可能完成的协议又有了大反转，切尔西坚决让萨里留队执教球队，也不想买断他剩余的两年合同，而这样的话可能有两种后果。第一是萨里留队继续征战，但是过程中不尽力导致两方面都受损，第二就是主帅和高层闹翻执意离开到尤文执教，毕竟在萨里内心会认为今夏是最佳的机会，尤文对于他来说和阿扎尔向往皇马一样，如果不能如愿势必不会罢手。

切尔西这样突然改变也可能是无法找到适合的主帅，毕竟萨里处子赛季带队拿到上赛季联赛第三，欧联杯夺冠也让高层满意，阿布并没有更早的寻求替代者。而尤文今夏这样的诱惑萨里也让切尔西腹背受敌，因为主帅和阿扎尔同时离队的确令蓝军的前景蒙上了灰色。

目前切尔西潜在主帅分别是贝尼特斯、兰帕德和穆里尼奥，至于波切蒂诺和西蒙尼等主帅则基本无可能。阿布一向在选帅上慧眼独具，估计这次也是在打没有准备的仗，所以成效不高。其实贝尼特斯是比较适合的，因为当年他执教球队也曾夺得欧联杯冠军，只是当地球迷对他很抵触，俱乐部无法继续和他续约。此前他执教纽卡也熟悉目前的英超群雄的实力，作为启用年轻球员的主帅是比较合适的。

贝尼特斯比兰帕德更合适的原因是他有经验，且对英超熟悉，也是冠军教头。兰帕德未来一定可以执教切尔西，但是目前的资历和实力尚浅，如果现在执教球队很可能最终一拍两散。对于切尔西球迷来说见证了穆帅二进宫之后的不利面，的确不希望兰帕德重返蓝桥作为主帅以失败告终，这样的两败俱伤的确不如在未来执教球队。

同理穆帅第三次回到蓝桥也是不合适的，因为当他选择成为曼联主帅之后，就基本断了再度回到切尔西的可能，更为重要的是他的战术在英超很难再度取得此前的成功。切尔西如今没有阿扎尔，接下来将处于困顿期，这个时候穆帅未必能力挽狂澜。不支持穆帅回归最大的原因还是他和高层的不和，这个问题始终都存在着，也会导致穆帅无法长期执教球队。

三位教练相比之下还是贝尼特斯比较合适，就看目前的当地球迷是不是还坚持不让这位主帅执教球队。事实上现在的切尔西处于近几年中最困难的时期，阿扎尔离队的影响是无法预估的，主帅需要做足准备，萨里想离开和尤文的青睐以及阿扎尔的离队都是有关系的，或许他更能意识到切尔西失去阿扎尔之后的危险性。

因为目前是格拉诺夫斯卡娅代表阿布评估了几位主帅人选，兰帕德被认为是第一人选是因为球迷们一定支持，俱乐部内部也会倾向切尔西功勋来执教球队，从稳定军心到重塑血性方面是利好的。不过俱乐部高层一定忽略了上赛季索帅所遭遇的事情，高开低走最终连欧冠资格都没有，四大皆空的情况下队内成员很多都要离队，且核心球员也有不服主帅的现象。更为糟糕的是球队引援目标也因为曼联的主帅实力不够而不愿加盟球队，这些问题都可能出现在切尔西的身上。

齐达内在皇马的成功让人们都寄望曾经的核心成为球队主帅，但是齐祖当年在皇马呆了很久，且以助教的身份储备了足够的经验，实力上也提升到一个级别后才执教球队，而目前的兰帕德的确难以与其对比。其实目前的兰帕德很适合当切尔西助教，蓝军主帅必须是一位经验丰富的老帅，这样执教2到3个赛季之后兰帕德取而代之更合适一些，一步登高成为主帅显然是不合适的。不过兰帕德目前的主帅地位稳固，他也不会选择回到球队当助教，何况助教中还有佐拉，所以这个可能性也不大。

上赛季阿贾克斯有很惊艳的表现，而且欧战更有血性，切尔西目前也需要提拔小妖成为一线队主力，所以阿贾克斯现任主帅滕哈格也是很合适蓝军的。只是这一切还需要看这位主帅本人的想法，是不是敢于担起这份重担，并承担一战战绩不佳被下课的危险，在世界足坛都知道切尔西主帅是高危职业很可能被下课，所以任何一位继任者都会考虑到这个因素。

阿贾克斯主帅滕哈格曾在2013-15年间在拜仁担任二队教练，当时的主帅就是瓜迪奥拉，这位主帅还表示过自己和瓜帅的执教理念很相似，所以和此前的老朋友同时在英超竞技也是一件乐事，这或许是吸纳滕哈格转战英超的一个有利面。萨里此前和瓜帅也是彼此欣赏的，但是两人在联赛中两次对阵彼此在主场零封了对方，萨里赐予瓜帅联赛首败，瓜帅则回敬老友一场6球惨败，的确有相惜相杀的感觉。

贝尼特斯和滕哈格相比也有一点不足，那就是近期没有带队在欧战征战，后者有明显的优势。阿贾克斯上赛季欧冠3比1、0比0基辅迪纳摩，3比0、2比0AEK雅典，1比1、3比3拜仁，1比0、1比1本菲卡。1比2、4比1淘汰皇马，1比1、2比1再斩尤文，1比0、2比3被热刺淘汰无缘决赛。不过这样的扎你的确很出色，所以蓝军新邀他来蓝桥执教也是正确的。