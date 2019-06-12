凌晨欧预赛意大利2比1逆转波黑，这场比赛比想象的困难，因为意大利此前三场欧预赛是连胜且零失球的，而本场比赛则是先丢球的情况下完成逆转。球队虽然在这场比赛中展露了血性，但是防线的不足还是不能忽略的。波黑此前两场比赛不胜，对手是希腊和芬兰，但是本场比赛的发挥却是到位的，哲科在把握机会的能力上略高于对手，意大利主帅的临场换人最终决定赛果。

这场比赛的赛后数据显示意大利射门17比15，射正8比4，角球5比4，越位2比2，任意球19比12，犯规10比17，控球率61%比39%。在比分落后的情况下意大利是不断加强进攻的，这和此前几场比赛上半场就领先对手完全不同，也算是让新的这套阵容得到了一次历练。

本场比赛的首发和此前对阵希腊有几个人员上的不同，弗洛伦齐、小基耶萨、贝洛蒂被詹卢卡-曼奇尼、贝尔纳代斯基、夸利亚雷拉替代，这也是主帅本场的变化。但是事实证明尝试有一些令人失望的，所以下半场的三个换人分别是第46分钟用小基耶萨换下了夸利亚雷尔，第66分钟用德西利奥换下詹卢卡-曼奇尼，第81分钟用贝洛蒂换下了贝尔纳代斯基。主帅纠错及时也是最终逆转的关键，不过随后对于防线上的整治也是首要的。

从数据中可以看出意大利只在控球率占优，上半场两队射门和射正都一样多，而下半场换人调整后意大利的优势更为明显，所以这场比赛除了三分到手外也有其他的收获。这场比赛开场不久奎利亚雷拉就形成一次射门可惜打偏了，这是来自埃莫森的传球，随后因西涅射门陷入了对手的越位陷阱，而对手利用角球机会倒是威胁了意大利的球门。

埃莫森在切尔西夺得欧联杯冠军的比赛中有关键的表现，近期的国家队比赛中也有极其出色的发挥。埃莫森随后得球后选择传中被挡，随后依旧是他持球后选择横传，这次进攻最终传禁区内被解围。随后对手进攻中埃莫森先是及时解围，随后还完成一次抢断终结了对手的连续进攻。随后博努奇上抢成功后继续传球给埃莫森，这次进攻最终形成射门机会可惜被门将化解。

上半场对手一度占据先机频频施压，若日尼奥上抢拉人犯规吃到了一张黄牌，不过对手的这次进攻也无功而返。随后若日尼奥继续在中场拿球并传给曼奇尼，博努奇拿球后斜传球找队友，这段时间意大利打得很耐心，经过多次传球配合之后，若日尼奥再度得球分到右侧形成威胁。之后若日尼奥每次拿球都被对手逼抢和拦截，不过这样的防守并没能完全限制意大利的进攻，只是球队有威胁的射门不多。

意大利的失球是因为维拉蒂拦截之后，在带球推进的时候被皮亚尼奇上抢之后形成的反击机会，这次进攻经过多人配合后由贝西奇传球，维斯卡横敲门前助攻哲科破门。这粒失球和意大利球员自己犯错有关，而对手在反击中的配合很到位，让意大利的防守球员都没能及时的化解这些险情。上半场末尾若日尼奥得球制造皮亚尼奇的犯规赢得定位球机会，维拉蒂主罚被解围，基耶利尼随后抢射被吹越位。之后若日尼奥分球给埃莫森，后者长传球帮助因西涅完成一次头球威胁球门。上半场波黑反击的威胁是令意大利忌惮的，而球队的进攻则受限于对手的严密防守中，所以主帅下半场一开始就换人是很正确的。

下半场基耶萨登场加强进攻，但是因为心态急，所以贝纳德斯的上抢犯规送了对手的定位球机会，不过随后意大利已经不断持续进攻威胁对手。之后是埃莫森的抢断，意大利的这次进攻经过几人传球配合，最终由贝纳德斯基得球横敲禁区被解围赢得角球机会，角球依旧是贝纳德斯基开到禁区助攻因西涅凌空扫射得手。球队在第49分钟扳平比分很及时，这和换人的果断相关，和球员们的不断进攻也相关。

进球之后意大利仍积极进攻，因西涅造定位球机会，若日尼奥得球分到左侧，可惜基耶萨在前点拿球却被判罚越位在先。随后博努奇再找若日尼奥，后者斜塞左侧找埃莫森，可惜后者跟进没追到球，可以看到这段时间若日尼奥很活跃，而他和蓝军队友的配合还有待提升。在久攻不下的情况出现之后，曼奇尼再度调整阵容，德西利奥登场带来了一些变化，这场比赛意大利方面角球的威胁也比较大，因为此后基耶利尼也差点鱼跃冲顶破门。若日尼奥随后在外围中路一脚远射威胁球门，门将注意力集中将球拿到了，可以确定的是若日尼奥该提升自己的远射能力，因为这一脚势大力沉只是角度过于正，否则真可能扩大比分。

就是这次射门之后，维拉蒂拦截之后分给基耶利尼，后者传给博努奇，最后因西涅助攻维拉蒂推射破门。反超比分后意大利开始控制比赛，避免意外再度发声，若日尼奥控球后分给埃莫森，随后横传禁区，可惜基耶萨没能接到皮球。好在此后球队掌控着比赛的节奏，并没让哲科和他的队友们再度威胁球门，本场比赛哲科也曾在禁区和对手相撞而出血，血性大将未能扭转败局也是意大利人末尾的防守严密所致。

意大利在欧预赛的比赛中不断成熟，若日尼奥和埃莫森也有精进，这对于切尔西来说也是有利的。蓝军目前还无法确保主帅萨里留队，阿扎尔的离队也需要球队寻找替代者，如果无法引援的话，若日尼奥和埃莫森都是绝对的中坚力量，所以两人近期的表现也令切尔西的支持者们欣慰，同时也会让主帅曼奇尼满意。



