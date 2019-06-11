近期关于切尔西不少，这其中包括皇马和蓝军就科瓦契奇的商谈，皇马此前希望将科瓦契奇加入阿扎尔的转会中被拒绝，现在开价5000万欧岁以上同样被切尔西高层拒绝，所以接下来这笔交易恐难完成。虽然切尔西已经就禁止转会提起上诉，但是仍可能在今夏无法纳入强援，所以能否留住科瓦契奇也是很重要的，但是球队也不能因此而被皇马开高价。

如果科瓦契奇无法留队的话，目前蓝军队内的大将们就需要承担重责，这其中也包括若日尼奥，因为萨里今夏离队执教尤文图斯的可能性也很大，所以若日尼奥留队的表现也将决定他的未来归属。萨里英超的处子赛季也算还是比较成功的，但是基于尤文图斯的吸引，老帅还是迫不及待的想离开英超重返意甲，这也将影响若日尼奥的心情，接下来就看球员本人是否想在英超证明自己，还是想他日再度回到恩师的帐下。

近期国家队比赛日，在意大利3比0希腊的比赛中，意大利诸将的表现都很出色，自然切尔西的支持者们也更关注若日尼奥的发挥，比赛中他的表现也是中规中矩，只是少有的秒传被队友浪费了，否则会有一次助攻。其实在切尔西阵中这样的情况也出现过，而如果切尔西今夏换帅的话，若日尼奥很难继续打单后腰，双后腰的阵容他也需要适应，不过坎特回到后腰位置的话，若日尼奥进攻端的能力可以施展一下，这同样需要球员有努力适应的心理准备。

意大利的这场比赛上半场就3球领先，第2球打进之后，若日尼奥得球选择传到左侧被挡出了底线，随后是埃莫森的传中球为球队赢得角球机会，埃莫森利用战术角球机会助攻博努奇打进第3球，若日尼奥也间接的参与了这粒进球。上半场最后阶段来自若日尼奥的直塞球，巴雷拉反越位成功形成单刀球机会，但是他的射门被对手化解，因西涅跟进的补射也被挡出，若日尼奥制造的必进球机会就这样被浪费了，球员们放松也和球队过早的2球领先对手有关。

下半场意大利依旧占据优势，埃莫森的数次传球倒是形成了一些威胁，意大利防线的不稳也是出现了险情，所幸的是球队最终没失球。意大利这场比赛的对手的较弱，所以球队想证明自己还需要遭遇更强的球队。明晨意大利将继续在欧预赛征战，这次的对手是波黑，球队需要更高效的解决这个对手。

若日尼奥在球队中的作用也是很明显的，初入英超的他也被认为是年轻版的法布雷加斯，经过一个赛季的磨练实力和应变能力上也有一些提升，新赛季会有更好的表现。目前切尔西的巴克利和坎特以及若日尼奥都有实力且有创造力的中场，接下来如何安排这几员大将也很关键。

上赛季的切尔西基本是后腰将球传坎特身后，后者不断的前插冲击是可以形成一些威胁的，但是身后会有大片空挡可能被对手利用。若日尼奥擅长分球，但是防守却不是世界级的，这一点也成为球队的隐忧。上赛季失分的比赛一般都是快速过掉若日尼奥，所以面对速率快的对手，若日尼奥的弱点就被扩大，而对手一旦过掉意大利人之后就会到右边攻击阿隆索，所以新赛季这两个薄弱点的弥补也是很重要的。同理在国家队的比赛中，若日尼奥的防守实力也有望加强，近期维拉蒂也曾公开表示和若日尼奥的合作和愉快，两人的默契度也很高。

意大利队现在小妖也不少，球队很注重欧预赛的比赛，因为此前球队曾意外出局无缘俄罗斯世界杯，首届欧国联也没能晋级四强，所以在欧预赛的比赛中也是三军用命。目前已经结束的三轮比赛都赢了，三战攻入11球没有失球的确是表现不俗。球队的欧洲杯历史战绩上占优，球队近37场欧洲杯的比赛只有2场比赛输球，顺应这样的优势面，本场拿下波黑的问题不大。

波黑队近些年的战绩更差，球队已经连续两届无缘世界大赛，欧国联小组赛期间球队排名第一顺利晋级晋级A级联赛。欧预赛近期的比赛中，球队先以2比1取胜亚美尼亚，随后平希腊队，不敌芬兰队，近期球队处于一个低迷期，所以此番遭遇意大利很难拿分。

意大利方面有诸多小将成期待，这其中包括巴雷拉、扎尼奥洛，小基耶萨，小基恩，如果得到登场机会的话也是一大看。意大利目前后防线老将稳健，但是年轻球员中并没有成熟且具备相等实力的，依旧需要更多的比赛磨练，主帅也可能给予一些年轻球员登场的机会。