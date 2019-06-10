凭借贝纳尔多助攻格德斯的精彩进球，葡萄夺得了首届欧国联的冠军，C罗对于这座国家队奖杯也是很激动和感慨，在个人俱乐部荣誉已经达到顶峰的同时，C罗更希望自己的职业生涯可以为国家队赢得更多。这场比赛后C罗的职业生涯已经斩获了31座冠军奖杯，他的支持者都在憧憬明年欧洲杯葡萄牙再度冲击冠军，甚至还寄望C罗和小妖们一起征战下一届世界杯并最终夺魁。

美好的憧憬是必须的，而人们突然这样看好葡萄牙也是因为这场比赛中球队的表现很稳健，球队拿下的是被寄予更多期待的荷兰，赛前更多的人是看好橙衣军团的。对于荷兰队来说遗憾的是核心球员都没能把握住机会，只能再度屈居亚军。历史数据中荷兰夺得亚军的次数较多，无冕之王的绰号还要持续下去，球员们经此一战则需要反思。

这场比赛后C罗成为焦点，他的职业生涯共为俱乐部出场806次，国家队158次出场，总裁共打进689球。冠军奖杯分别是效力葡萄牙体育期间斩获的1座葡萄牙超级杯，效力曼联时期斩获3个英超冠军、2个英联赛杯、2个社区盾杯、1个英足总杯、1个世俱杯、1个欧冠。为皇马出战期间则斩获4座欧冠、3次世俱杯、2次西甲冠军、2次西班牙超级杯、3次欧洲超级杯、2次西班牙国王杯。效力尤文图斯期间先后获得1次意甲冠军和1次意大利超级杯之后，C罗也成为效力三大联赛均有斩获联赛奖杯的球员。葡萄牙国家队一座欧洲杯和首届欧国联，接下来最需要冲击的是世界杯。

C罗本场比赛并没有助攻和进球，但是无法忽略的是他在比赛中发挥的作用，大战中老将们的经验也是极其关键的。这场比赛并不沉闷，两队都打出了自己的内容，年轻球员的表现也是一大看点。这场决赛葡萄牙的数据是一边倒的，全场比赛荷兰队只是在控球率方面占优，但是5次射门只射正1次，而葡萄牙队多达19次射门中有7次射正，且打进1球，进攻端的威胁更多，最终夺魁也是必然的。

这场比赛三大看点是C罗和范迪克以及曼城的贝纳尔多，以往的国家队比赛中贝纳尔多的表现不及俱乐部关键，而在本场比赛中却送出1次助攻，全场比赛的发挥也是极其的到位，这和上赛季在曼城的出色表现相关。欧冠赛场上梅西受困于范迪克的防守，本场比赛C罗面对这员悍将的表现也是人们关注的焦点。

因为荷兰开场阶段就频频施压和犯规，所以C罗并没有获得更多的进攻机会，他第一次触球是接卡瓦略的传球，随后传球给贝纳尔多，后者传球被破坏，但是为球队赢得角球机会。葡萄牙选择战术角球，贝纳尔多和费尔南迪尼奥传球配合后，最后卡瓦略的射门被门将没收。

经过这次配合可以看出葡萄牙这三位核心的化学效应所制造的威胁，这一点也延续了此前欧洲杯时期的优势。此后卡瓦略再度连线贝纳尔多，后者传中球到禁区被解围。随后C罗得球后选择低平球斜传再度被破坏出边线，依旧是葡萄牙的进攻机会，迪亚兹斜长传找到C罗，后者传到中路帮助卡瓦略完成一脚射门，这一射算是敲山震虎了。荷兰这段时间持球进攻的时间多，但是绝对的威胁并不多，而在防守端卡瓦略的发挥丝毫不逊色范迪克。

之后葡萄牙球员在德佩脚下完成抢断，随后将球交到C罗脚下，这个时候德里赫特第一时间放倒了C罗，这次定位球机会形成多次进攻，贝纳尔多和队友的配合尤为精彩，可惜的是最终还没能破门。随后卡瓦略还曾一脚挑传找到C罗并完成一脚爆冷，皮球打到范迪克的身上出了底线，这次一对一的较量中C罗是占优的。这次角球机会开出后，C罗和德里赫特撞到一起，后者对葡萄牙核心的盯防也是很紧。

这场比赛葡萄牙获得很多次角球机会，荷兰的防线并没能完全限制C罗对球门形成威胁，因为随后他就利用角球机会完成一次头球攻门。贝纳尔多本场也是遭遇严防，所以他的多次传球都被对手第一时间化解，不过这并没有阻止他和C罗的连线。上半场末尾两人传球配合送出射门良机，最终费尔南德斯完成一脚低射，可惜被范迪克踢出了边线。随后C罗还完成一脚射门，可以看出上半场末尾在葡萄牙不断的施压下荷兰的防线是有一些松动的。

下半场C罗加强进攻，可惜他传球给格德斯被范迪克化解，获得的角球机会也没形成射门。不过这段时间球队频频进攻获得角球机会，也令对手防线忙乱，格德斯也形成多次射门，这段时间的小试牛刀为之后打破僵局打好了基础。随后不久来自贝纳尔多的传球，格德斯横向盘带之后杀入禁区一脚射门就敲开了荷兰队的球门。这粒进球有一定的欺骗性，荷兰三名防守球员在格德斯身边却无法阻挡皮球，门将判断正确了方向却也鞭长莫及。

进球后葡萄牙也是想控制比赛，而荷兰队则设下了越位陷阱，C罗有次射门就处在越位位置，同样德佩随后得到良机也越位在先，可以说下半场双方是在斗法。比赛后半段荷兰持续进攻，C罗也参与防守，并在禁区完成一次头球解围，之后还不忘提醒队友加强防守，这样的领袖作用是末尾不失球的关键点。

即便球队加强了防守，葡萄牙也有几次威胁球门的进攻，来自C罗、卡瓦略和贝纳尔多的配合，最终由穆蒂尼奥完成一脚低射。此后贝纳尔多直接将球交给C罗，后者被逼抢后仍然带球，最终皮球被带出了底线。这样的情况在伤停补阶段发生也是消耗时间的一种做法，同样是老将的经验。这之后比赛就结束了，C罗和队友协力为球队拿到奖杯，同时也让三军用命的荷兰的无功而返，相比之下荷兰队还是年轻，球队夺冠的路依旧会很长。

范迪克开场阶段很活跃，他先是化解葡萄牙的定位球机会，随后利用长传球发起进攻，可惜的是德佩争顶被吹犯规未能形成射门。随后范迪克还曾利用长传球试图撕开葡萄牙的防线，但是却传出了边线，由此可见这员大将的心态有点急切。这个小环节也能揭示这员大将的心态和发挥，更是荷兰队整场比赛的缩影，球队全场4次射门1次射正的数据的确说明进攻端的无力。葡萄牙7次射正和10次角球，进攻端对球门的威胁更多。

格德斯是本场比赛的进球功臣，开场不久他就被对手两次放倒为球队赢得定位球机会，遗憾的是两次定位球机会都错失。第一次被防守球员得到，第二次是贝纳尔多停球后被对手双人包夹无法形成射门，但是最终他还把握住了一次机会成为进球功臣，经此一战后这员悍将找到了自信，随后国家队的比赛还可能制造惊喜。

这场决赛很明显是以老带新的葡萄牙更为稳健，队内C罗、卡瓦略宝刀不老，贝纳尔多实力的提升更为明显，所以队内的年轻球员也可能有更快速的提升，明夏的欧洲杯值得期待。



