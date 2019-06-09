凌晨欧预赛比利时3比0大胜哈萨克斯坦，默滕斯传射建功，阿扎兄弟联手在比赛中的表现也很亮眼，德布劳内首发出战的表现比较一般，他浪费了阿扎尔的妙传，不过对于曼城来说只是寄望在这个夏天德布劳内不会在遭遇伤病困扰就好。卢卡库本场只是捡漏打进一球，在比利时队就爆发，回到俱乐部就打蔫，小魔兽必须通过转会和自我调整之后才能迎来职业生涯的第二春，个人认为如果皇马纳入小魔兽导致可能更快的激发他的能量，不过遗憾的是银河战舰对他不感兴趣。

今夏引援大户是皇马和巴萨，但是西甲双雄都转向了英超挖角，皇马在引进阿扎尔之后，将目标锁定在博格巴的身上，并提出转会费加贝尔的条件，而曼联则不想放走中场核心。另外巴萨则希望从挖走曼联的拉什福德，即便宇宙队从英超挖角的球星们到队之后的表现都不及在英超的时期，但是巴萨依旧虎视眈眈的盯着英超的大将们。

必须承认的是曼联的这两员大将都是人在曹营心在汉，红魔强留博格巴的话，下赛季的表现也不可能优于上赛季，毕竟悍将本人对于索帅也是有微词的。拉什福德和卢卡库必留一人，目前小魔兽离队的可能性更高一些，红魔也有可能挽留大将继续为球队征战。

大将们被豪门球队争抢也是因为个人有实力，失去天王级的阿扎尔，不仅仅是切尔西的损失，也是英超赛场的一种损失。并不完美的博格巴其实也是英超的一大看点，如果转会西甲豪门也会让第一联赛失去一大看点，所以今夏的英超6大豪门需要做的尽量不被挖角。

曼城的萨内被拜仁追捧，今晨德国队2比0拿下白俄罗斯一战萨内和京多安的表现都很好，只是前者更为出色一些，而国家队的出色发挥极其可能推动拜仁增加转会费。这场比赛萨内和罗伊斯搭档首发，前者改变了发型引人注目德国人将爆炸头换成了玉米脏辫，这也可能是悍将在求变的一种心理。德国队之前的主力胡梅尔斯、克罗斯、维尔纳没有登场， 德国队也是求变心切。

萨内的第一次拿球是接舒尔茨的传球，他分给金特尔，最终将球权给到罗伊斯脚下，可惜后者再传的时候被解围了。随后罗伊斯和京多安配合依旧难以避免出球的时候被解围的命运，白俄罗斯对于罗伊斯的防守是到位的。京多安随后帮助格纳布里在禁区完成一次射门，可惜被门将挡出，随后带球突破被放倒为德国队赢得定位球机会，这段时间京多安的确更为活跃，但是却难以制造更有威胁的射门机会。

关键时刻萨内就进球了，来自基米西的传球，萨内在禁区前沿过掉防守球员一脚劲射将球打进，球队在第12分钟的时候就1球领先了，由此可见曼城大将近期的状态不错。勒夫今夏对德国队的阵容做出了调整，而近期的比赛中的确是立竿见影了，萨内也成为了主帅最为倚重的大将。

不过进球之后球队也遇到了一些难题，罗伊斯接队友传球，选择漏给身后的队友，结果发现身后没人，由此可见德国队球员之间的默契度还不足。萨内此后接科洛斯特曼的传球向前突破到底线后选择倒三角传球被挡出，随后接格纳布里传球跟进想射门却没停好球，这次机会没能起脚射门比较可惜。之后萨内在外围得球形成突破被德劳贡放倒，为球队赢得定位球机会，可惜队友主罚的定位球并没能威胁到球门。

上半场末尾京多安接队友传球形成射门，赢得角球机会，但是这次角球的威胁并不大。下半场开启不久德国队角球机会，球队再度尝试战术角球，京多安得球传给萨内，后者和聚勒配合后拿球传给京多安，这次机会最后是基米西直塞球没找到队友，却被门将没收了。下半场中段还是萨内得起后传给格纳布里，后者传给队友，最后金特尔斜传球助攻罗伊斯扩大比分。这一球至关重要，也等于给这场比赛定格了，而萨内在进攻端的作用很明显。

此后京多安传球给基米西制造定位球机会，这次由萨内主罚，可惜打在了人墙上随后出界，赢得的角球机会也被解围。之后德国队的一次进攻机会，萨内在前点漏给队友，可惜金特尔错失了空门机会。在京多安和罗伊斯先后被换下之后，萨内还有一次接队友传球在禁区内头球攻门的机会，可惜这次皮球击中了立柱。这的确是运气不济，否则曼城边锋可能更早的锁定胜局了。

经此一战可以看出萨内的关键性，基本每一次触球都会制造威胁，对手防线对罗伊斯的限制也很明显，但是却无法彻底限制萨内。赛后有人认为萨内的身价还会飙升，拜仁需要更快下手才行，也有曼城的支持者寄望瓜帅可以全力的挽留萨内，避免这样的人才流失了，蓝月亮新赛季还有欧冠要拼，这样的大将的确可能助力球队最终圆梦。



