近日皇马官宣阿扎尔加盟，转会费约为1亿欧元，外加浮动条款，个人薪金方面则是切尔西时的两倍。这对于阿扎尔本人来说是双向的利好，既能圆儿时梦想，也有足够的薪金报酬，对于切尔西也有一座欧联杯的冠军奖杯，所以这笔交易也被认为是较为完美的。阿扎尔本人的告别信也是深情满满，作为切尔西球迷只能送上祝福。

7年对于职业球员来说的确是很珍贵的，阿扎尔庆幸和感谢切尔西高层将自己纳入蓝军，并为这7年间斩获了数座奖杯而骄傲，且有几场比赛是令自己最满意的。蓝军球迷一定无法忘记2012年夏天切尔西以3200万英镑从里尔引入强援阿扎尔，因为球队此前曾有引援失败的例子，加上当时的阿扎尔有几支豪门球队争抢，所以部分切尔西球迷不敢相信这是真的，直到切尔西官宣比利时人加盟球队后才，球迷们才欣喜若狂。

加盟切尔西后的阿扎尔身穿17号球衣，他在12/13赛季的首场比赛中就成为关键先生。当时他在开场110秒就在中圈摆脱防守后，利用一脚直传球助攻伊万诺维奇单刀破门，第7分钟还是阿扎尔突入禁区造拉米斯犯规送点，兰帕德将球命中，切尔西2比0拿下维冈竞技，比利时人的首秀堪称完美。这场比赛他只出场64分钟，传1次威胁球就助攻队友破门，还制造点球，8次过人，4次被犯规，主帅这样早将他换下也是因为球队已经将三分拿到手了。

阿扎尔加盟切尔西第一个主场的比赛同样征服了蓝桥，那场比赛球队2比0拿下纽卡斯尔，这一次是第22分钟托雷斯制造点球，阿扎尔主罚命中。上半场最后阶段，他后脚跟妙传助攻托雷斯扩大比分，两人的化学效应在阿扎尔效力蓝军的第二场比赛中就已经产生，这也让球迷们很开心。加盟蓝军第三场比赛阿扎尔先制造点球，当对手反超比分后，他连续送出2次助攻，帮助卡希尔和伊万诺维奇先后建功，最终球队4比2拿下雷丁。

14/15赛季切尔西提前三轮夺得联赛冠军的比赛中，阿扎尔同样有关键表现，第45分钟他突入禁区被麦克阿瑟绊倒，他亲自主罚命中，最终切尔西主场1比0拿下水晶宫提前夺冠。随后的比赛中对手都列队欢迎新科冠军出场，的确是无比的畅快。这座冠军奖杯也是穆帅重返蓝桥的首座冠军，球队上下和球迷们都无比的幸福，而新核阿扎尔的确是最终夺冠的关键，也是在穆帅执教球队期间阿扎尔穿起了10号战袍，此后也是他率队前行，成为切尔西真正的领军人物。

切尔西再度拿到联赛冠军是孔蒂的处子赛季，蓝军豪取13连胜的强势效率中阿扎尔贡献同样最多。在16/17赛季英超第37轮切尔西客场1比0西布朗的比赛后，蓝军提前两轮夺得联赛冠军，巴舒亚伊替补出场决杀对手。阿扎尔在比赛中有3次射门，传3次威胁球，可惜队友先后错失了机会。值得一提的是当赛季阿扎尔联赛贡献16球，只比锋霸科斯塔少4球，关键性是不言而喻的，这座奖杯也是球队英超第五冠很是珍贵。

刚结束的赛季切尔西夺得欧联杯冠军，对阵阿森纳的决赛中阿扎尔打进2球，送出1次助攻，依旧是关键先生，这座冠军也给阿扎尔的蓝军生涯划上了一个完美的句号。7年时间比利时人为切尔西出战352场比赛，打进110球，送出92次助攻。7年间比利时人的总进球数排名队史第九，的确是这期间球队的第一功臣。效力切尔西期间阿扎尔在英超打进85球，队史上排在第三位，在联赛中共参与139球，这项数据很惊人，也是很多球星无法达到的高度。更为可贵是阿扎尔在主场进球的50场比赛中切尔西保持不败，战绩是42胜8平，这的确是了蓝桥的守护神。

阿扎尔效力切尔西期间拿到2个英超冠军、1个联赛杯冠军、1个足总杯冠军和1个欧联杯冠军，唯一的遗憾是没能拿到欧冠奖杯，接下来穿起白色战袍的他会向欧冠奖杯发起冲击。切尔西极少将自己的核心球员送走，上赛季库尔图瓦执意离队也是很罕见的，而同样希望转会皇马的阿扎尔更在乎切尔西上下的感受，所以再为蓝桥征战了一个赛季，今夏他的转会费也刷新了切尔西出售球员的最高转会费纪录。

为切尔西征战的这7年，阿扎尔也进行了很多的改变，从开始的突破游龙戏凤，让英超群雄的防守球员很是狼狈，到场场遭遇严防，球袜和护腿板都曾被踢破的情况屡屡出现，鲜血和球袜也粘了在一起，阿扎尔都没想过挥别蓝军。效力切尔西期间阿扎尔也曾遭遇伤病困扰，在第一联赛中的激烈对抗也会让阿扎尔深深记忆，球迷们也会记住真核的坚持和勤勉。

效力蓝军期间阿扎尔也经历了几位名帅，也曾被传出转会离队的消息，但是事实证明阿扎尔始终坚守蓝桥，除了皇马外，他是不会效力切尔西之外的任何球队，更不会加盟英超其他球队与蓝军为敌。切尔西球迷一定还记得2014年23岁32天的阿扎尔在对阵纽卡的比赛中上演帽子戏法，因此成为切尔西英超历史上最年轻的上演帽子戏法的球员。

阿扎尔的能力是毋庸置疑的，他是边路突破的尖兵，也可以是强力内切中锋，更是屡建奇功的多面手。切尔西三小阵型他居中也能发挥奇效，总之在切尔西的阿扎尔是百变成钢。

现在在英超献锐的萨拉赫当年在蓝军的表现的确是不到位，他在比赛中很喜欢表现，当时球迷也期待他能破茧之后成为第二个阿扎尔，因为他同样有速度，盘带的功力也有，但是事实证明他竭力之后依旧无法和阿扎尔相比，所以才会被送走。

阿扎尔有别于其他球员的优势他会不断提升自己，即便每一位主帅都有不同的要求，哪怕很多人认为让他回防是一种浪费，哪怕主帅要求他改变自己的习惯，他都能尽量的完成主帅的要求。从不注重自己的进球数，更喜欢助攻队友，到在很多比赛中成为主攻手，赛季的进球数也达到新高，他的自我调整能力的确高，作为职业球员也极其注重职业操守。

必须承认的是当阿扎尔挥别蓝桥后，球队必须开启新的征程，真核的替代者还需要好好寻觅。蓝军球迷将会有很多时间想念阿扎尔，毕竟这7年看着阿扎尔为蓝军征战已经成为了习惯。人生中总会有一些时刻必须分别，只期待离别后的彼此都更好。



