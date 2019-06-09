近期的引援大战此起彼伏，切尔西真核阿扎尔加盟皇马成为重磅消息，与此同时英超豪门也都在积极的纳入新援。曼城即将引进了尤文大将坎塞洛更为实用，瓜帅一心加固和提升防守端的实力也算是立竿见影了。近几个赛季曼城的引援都很到位，这和主帅的眼光也是相关的，尤文放走这员大将也是有其他的打算，本赛季换帅和加强进攻端的引入也是重点。

曼城之前想让达尼洛加入引进坎塞洛的交易中，可惜没能达成协议，这次曼城将以5000万欧元的价格签下坎塞洛。上赛季尤文的这员大将表现也不错，他为球队出场34场比赛，贡献1球，送出8次助攻。从球员的个人特点上，如果加盟曼城的话也能尽快的适应英超，所以这笔交易目前被各方看好。

曼城今夏送走一些防守大将，球队也想尽快的纳入同位置的大将。斯通斯并不在被送走的球员名单中，但是这员大将在近期的比赛中的表现堪称灾难级的。这场比赛是欧国联半决赛英格兰最终1比3不敌荷兰出局，斯通斯连续三次犯错成为第一罪魁，瓜帅看到他这样的表现也可能会有其他的决定，即便新赛季斯通斯继续留队也可能会更多的替补和打国内杯赛。这场比赛英格兰还是率先破门，最终却1比3饮恨，防守上的错漏是输球的第一原因。

斯通斯在这场比赛中打满全场，有1次射门，1次犯规，1次被犯规和2次解围，只是他的三次错漏沦为赛后笑谈，英超冠军的大将这样低效的确令人齿寒。如果非要给斯通斯的低迷找借口的话，只能说赛季结束之后这员大将的状态不佳，接下来还有曼城热身赛要打，如果持续低效和犯错的话则可能被弃用。

足球场上不乏戏剧性，这场荷兰3比1虐杀荷兰的比赛中，犯错的不止是曼城的斯通斯，还有绝对主力球员沃克以及瓜帅今夏想纳入的球员德里赫特。遗憾的是这三人都有严重的失误，只是沃克和荷兰国脚德里赫特的失误比斯通斯少一些。英格兰上半场第32分钟的进球就是德里赫特控球失误被拉什福德断球后形成威胁，前者恼羞成怒继而将曼联大将放倒送点球大礼，英格兰因此一球领先。这次防守中德里赫特的处理方式明显是不理智的，瓜帅如果将他纳入阵中，新赛季开启后这位新援恐怕要交很多英超的学费。

德里赫特上赛季的表现不错，也被认为当今足坛最强的5大后卫之一，悍将的优势是防守面积大且灵活，在拦截方面也比较到位，且有带球和控球和回追的能力。必须承认的是这员大将在对阵英格兰一战中的确是发挥失常了，所幸的是除了这次失误外，其余的时间的表现还是比较稳健的。值得一提的是在德里赫特上赛季个人的一些数据中就有致命失误，这一点也需要尽早解决，否则还会有出现相同的错漏，或许经过瓜帅的点拨和调教会得到解决。上赛季德里赫特在联赛和欧冠以及国家队的比赛数据中有2次致命失误，其中1次在荷甲，一次则是欧国联的比赛中，所以这次国家队比赛中再度出现致命失误也是第二次犯错了。

必须承认的是在这场比赛中德里赫特是将功补过了，而斯通斯在比赛中先后三次犯错却没有做出任何弥补，更为糟糕的是沃克也在下半场开始不久也犯错，曼城的两员大将出错都会传染。当时沃克出现带球失误，随后被德佩抢断，后者的两次射门一次被门将勉强扑出，随后补射也打空了，否则沃克也将成为本场败仗中的第二罪人。曼城球员被认为是英格兰的希望，但是就本场的表现来看斯通斯和沃克的表现的确是很糟糕的，而这两人的低级失误则成为拉什福德和德里赫特的背景板。

德里赫特在第73分钟的进球是球队的角球机会，当时德佩开出角球，德里赫特甩开斯通斯的防守头球建功，这个时间扳平比分对于随后赢球很关键，斯通斯这次防守很无力。这场国家队的比赛中德里赫特有2次射门，1次射正，打进1球，2次犯规，3次被犯规，3次解围，抢断成功率为66.7%，传球成功率为93.1%。上半场末尾他利用球队的角球机会头球攻门制造了威胁，可惜这次头球顶偏了，否则悍将可能更早将功补过了。

荷兰的第3球是前曼联球员德佩打进的，帮助他完成进球的依旧是曼城的斯通斯，当时他的不合理传球造成巴克利的回传失误，德佩随后拿球助攻普罗梅斯锁定胜局。人们奇怪斯通斯整场比赛中都在游离，虽然球队从1比0到1比1，但是仍然有可能反超比分的，但是他持球后未能快速传出去给了德佩抢断的机会，后者也成为荷兰反超比分的功臣。1比2的比分英格兰依旧有可能扳平，但是斯通斯却再度犯错保送对手晋级决赛。

曼城上赛季在联赛打进95球，丢了23球，是英超失球数第二少的球队，但是看了本场比赛中两位曼城球员的表现，真为新赛季的曼城担心，所以球队积极纳入强援是第一位的。值得一提的是被瓜帅看好德里赫特同样存在不足，这一点曼城主帅还需要好好想一想再做决定，个人认为这员虎将在经验上和应变上都在不足，英超是最考验防线的联赛，引援上应该首选有经验的。