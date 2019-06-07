阿扎尔转会皇马也只是时间问题，今日相关的细节也被媒体曝光，比利时人可能和皇马签约5年，年薪1500万欧，切尔西最高可能获得1.3亿镑，这的确是三方都获益的事情，也让切尔西人感到欣慰。从历年来的重大转会事件上看，当年小法的离队让阿森纳很受伤，之前人们也担心阿扎尔会不顾一切的转会皇马可能导致切尔西在利益上受损，而今来看这笔交易极其可能是皆大欢喜。

阿扎尔加盟皇马的另外一个问题是球衣号码，因为目前银河战舰的10号球衣是莫德里奇，金球先生还有合约在身，为扎球王让出10号战袍的可能性很低。当年阿扎尔加盟切尔西之初身穿的是17号球衣，当时的10号是马塔，处子赛季比利时人在联赛贡献9球，其中2球是点球，身为锋霸的托雷斯之打进8球，有1粒点球。

随后穆帅入主球队，并将马塔送到曼联阵中，阿扎尔才身穿10号战袍守卫蓝桥，他的表现也更加出色了。此前阿扎尔也谈及自己的蓝桥岁月中最为出色的赛季，他认为就是穆帅执教期间，由此可见10号球衣和当时主帅战术部署和英超奖杯的确令阿扎尔很满足和难忘。

值得一提的是17号球衣也是有寓意的，他是10+7的意思，既能组织又能突破，且能披荆斩棘斩获进球，处子赛季的阿扎尔就屡屡制造点球，并且打进极其精彩的进球，英超群雄的后卫们遭遇阿扎尔也显得很狼狈，在他身上吃牌更是屡见不鲜。此前也有许多知名球星曾身披17号战袍，其中有罗马的托马西，初入皇马的C罗，皇马时期的范尼，那不勒斯的哈姆西克，多特蒙德的奥巴梅扬，加盟阿森纳初期的桑切斯，尤文的特雷泽盖，这些都是足坛的典范，所以阿扎尔加盟皇马也有可能重新穿17号球衣。

目前皇马阵中身穿17号球衣的球员是巴斯克斯，如果阿扎尔愿意是可以得到这个球衣号码的。不过更多的人们认为扎球王可能穿起C罗留下的7号球衣，这同样是很合适的号码，也可以继承皇马7号的光荣传统。这个号码同样有深长的寓意，上赛季失去C罗，皇马战绩不稳，新赛季球队必须有C罗的替代者，而以阿扎尔的能力的确可能成为未来几个赛季银河战机的顶梁柱。

皇马此前的7号球衣主人分别是科帕、阿曼西奥、华尼托、布特拉格诺、劳尔和C罗，都是给予球队巨大贡献的球员，所以阿扎尔身穿7号战袍是最合适的，同时也背负了很多的期待，主帅对于他的青睐和器重也将成为他驰骋西甲的动力。莫德里奇是2018俄罗斯世界杯后的最大赢家，金球奖得主的还是有很多支持者的，所以10号战袍在魔笛没有挥别皇马期间是不可能易主的。上赛季莫德里奇在46场比赛中打进4球，送出助攻8次，联赛中35场出战打进3球，送出6次助攻，27次射门14次射正。这样的表现的确令一些人不满意，只是皇马高层还是很认同中场核心的能力，并寄望今夏引援后能否让球队整体步入正轨，莫德里奇的数据也有可能再度提升。

上赛季的欧冠赛场皇马早早出局，但是莫德里奇在对阵阿贾克斯首回合的比赛中有关键的表现，所以球队最终出局也不能让莫少承担主责。上赛季欧冠本泽马是皇马进球最多的球员，他打进4球，贝尔贡献3球，阿森西奥2球，此外马塞洛、克洛斯、伊斯科、卡塞米罗、马里亚诺、巴斯克斯则都有1球入账。阿扎尔上赛季联赛37次出场，打进16球，其中有4粒点球，送15次助攻，55次射门，射正40次，他的出色发挥左右了很多场关键比赛，也是球队最终排名联赛第三，欧联杯斩获冠军的关键先生。

阿扎尔如果如愿加盟皇马，银河战舰就有了具备大局观的掌控者，比利时人不仅仅能组织，还能突破更喜欢妙传助攻队友破门，后面这一点是更为可贵的，因为阿扎尔一直不在意自己的进球数，而更在乎球队的战绩和场上的比分。新赛季的皇马一定有更多的不同，原因就在于他们可能得到更为全面的阿扎尔。在切尔西阵中和阿扎尔有化学效应的有阿隆索、佩德罗和威廉等球员，一直不得重用的埃莫森上赛季也和核心有了更多的默契，皇马诸将的个人能力是毋庸置疑的，接下来也可能和阿扎尔快速的产生化学效应。

或许是因为阿扎尔转会皇马的官宣在即，所以切尔西今日已经就转会禁令向国际体育仲裁法庭(CAS)提起上诉，这也意味着蓝军寄望解除禁令，并用阿扎尔转会的资金纳入更强的替代者。随着阿扎尔更接近皇马，他能否真的给球队带来质变的话题也不少。因为上赛季皇马末尾的战绩揭示球队的隐忧，那就是即便齐达内重返皇马，球队依旧不能顺利的赢球，这说明C罗离队的遗留问题依旧存在，而阿扎尔能否真的替代C罗的作用则是个问号。

所幸的是皇马目前已经纳入了两位新援，分别是米利唐和约维奇，接下来应该还有新援加盟，所以诸多强援到位的话，新赛季会有更多的改变，这一点倒是适合阿扎尔融入球队。库尔图瓦和阿扎尔的关系极好，他也将成为比利时人入主皇马后的帮衬者，虽然这位门神加盟皇马之后的表现很差，但是对于阿扎尔来说这位前队友能产生积极的作用。