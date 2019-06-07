近期利物浦确定斯图里奇、莫雷诺合约到期自由离队，这也说明克洛普想更多的纳入强援，所以才会放走老将们。斯图里奇曾是切尔西的一员，但是为了得到更多出场的机会而选择加盟利物浦，不过在红军数年一直没有冠军奖杯，随后也失去了主力位置，好在上赛季最终拿到了欧冠奖杯，这对于悍将来说是满足的，所以这个时候离队也是可以接受的。

克洛普对于两位悍将表示了感谢，也为斯图里奇的利物浦生涯画上了句号。斯图里奇是2013年冬窗加盟红军的，当时23岁的他的确是当打之年，利物浦以1350万镑的转会费纳入这员大将。效力红军期间悍将共为球队出战160场比赛贡献68球，送出26次助攻。斯图里奇和苏亚雷斯一起作战的赛季曾经差点帮助球队拿到联赛冠军，遗憾的是最终还是被切尔西阻道。斯图里奇加盟红军的第一个赛季，球队最终排名联赛第二，斯图里奇获得英超银靴。

14/15赛季切尔西积87分登顶联赛，而利物浦则排名第六，斯图里奇饱受伤病困扰，苏亚雷斯离队对于球队的影响是巨大的。这个赛季看着曾经效力的切尔西登顶，斯图里奇的内心一定是五味杂陈。15/16赛季的10月克洛普拿起了利物浦的教鞭，不过球队赛季也仅仅排名第8，斯图里奇联赛只打进8球，当赛季莱斯特城奇迹登顶反衬利物浦的悲哀，因为球队的排名是豪门中最低的，红军也连续两个赛季无缘欧冠。

16/17赛季利物浦排名第四，重返欧冠也算克洛普的第一功，但是球队当赛季仍然无法斩获任何一座奖杯。这个赛季的切尔西再度拿到联赛冠军，孔蒂处子赛季带领球队拿到英超冠军的确是很华丽的。利物浦当赛季比切尔西少17个积分，差距还是很明显的，斯图里奇这个赛季进球数也锐减，甚至没有打进6球的维纳尔杜姆多。

17/18赛季的利物浦最后排名第四，不过比冠军队曼城少25个积分，比身后的切尔西多5分，和前者比是差距，和后者比则是安慰，当赛季的冬窗斯图里奇被租借到西布朗到赛季结束。不过这个赛季红军依旧无缘冠军奖杯，球队杀入欧冠决赛却最终1比3的比分目送皇马登顶，斯图里奇当赛季也淡出了主力阵容且被外租，遗憾也多了一重。

刚结束的赛季利物浦联赛中再度遗憾无缘冠军，切尔西位居第三，所幸的是球队欧冠拿下热刺登顶，斯图里奇效力红军数年也有了一座欧冠奖杯，只是这个赛季出场的次数有限，所以这座奖杯的意义不大。这个赛季中斯图里奇曾在蓝桥打进一球，帮助利物浦拿到一分，这粒进球还被评为当月最佳进球，斯图里奇也完成了他自己的英超第50球。

斯图里奇效力切尔西期间拿到2座足总杯冠军、1座联赛冠军、1座欧冠奖杯，他离开切尔西加盟利物浦后的几个赛季中，切尔西获得2座联赛冠军奖杯，1座足总杯和联赛杯冠军，1座欧联杯冠军奖杯。或许有人会认为当初斯图里奇选择离开蓝军是错误的，不过只有他本人才清楚当年离队是对是错。不过在效力红军期间，斯图里奇也有高光的时刻，和苏亚雷斯搭档的赛季的确制造了很多精彩的进球和默契的配合，苏神被禁赛期间，斯图里奇也曾独自带领球队斩获胜局，联赛前三轮连场进球，更为关键的是在对阵曼联的比赛也有一球入账。

上赛季斯图里奇出场机会寥寥，不过有一些比赛中的表现不错，所以也被人们誉为超级替补，毕竟红蓝大战中有一粒进球很是关键，如果不是他替补救主的话，利物浦就只有接受联赛杯和联赛连续两场都输给切尔西的赛果。值得一提的是斯图里奇在联赛杯对阵切尔西的比赛中错失了绝佳的进攻机会，所以联赛再战蓝军最终救主也算是将功补过了。

18/19赛季中的强强对话斯图里奇出场很有限，利物浦2比1拿下热刺的比赛中，斯图里奇第83分钟替换凯塔出场，只有2次传球、1次解围、1次犯规和2次被犯规的数据。1比1切尔西一战斯图里奇同样在第86分钟替换米尔纳出场，有1次射门就破门了，其他数据为零。在0比0曼城的比赛中斯图里奇出场18分钟，有1次射门且射正，1次过人，1次抢断成功，7次传球的成功率为85.71%。此后红军1比1阿森纳、3比1曼联、5比1阿森纳、2比1热刺、2比0切尔西的比赛中，斯图里奇都没有替补登场的机会。

进入2019年利物浦客场1比2不敌曼城的比赛中，斯图里奇登场4分钟，有2次传球，1次过人的数据。客场0比0曼联的比赛中斯图里奇打了59分钟的比赛，有1次射门且射正，1次犯规和1次被犯规，18次传球的成功率83.33%。欧冠小组赛红军3比2大巴黎斯图里奇首发出场率先破门，罗伯逊送助攻。小组赛第二轮利物浦0比1不敌那不勒斯，斯图里奇第89分钟才登场。利物浦主场4比0大胜贝尔格莱德红星，斯图里奇第73分钟登场参与了第4粒进球。不过客场0比2不敌红星一战斯图里奇首发出场却错失良机成为罪人，当时马内传中球帮助罗伯逊完成1次射门，可惜射门打偏，遗憾的是斯图里奇再度射门却打高了。

大巴黎2比1利物浦的比赛中，斯图里奇第71分钟出场，并没有制造足够的威胁。球队1比0那不勒斯的比赛中，斯图里奇没有得到出场的机会。此后淘汰赛红军0比0、3比1拜仁的两回合的比赛中斯图里奇也没有得到登场机会，利物浦2比0波尔图的比赛中斯图里奇第82分钟登场没有进球，次回合4比1波尔图晋级4强的比赛斯图里奇没有登场。利物浦两回合对阵巴萨的比赛斯图里奇只在次回合第90分钟登场，当时球队已经4球领先对手。欧冠对阵热刺的决赛斯图里奇没能出场，替补奇兵奥里吉建功成为关键先生。

从本赛季斯图里奇的表现来看，利物浦不续约也是正确的，悍将末尾拿到欧冠奖杯也是心满意足，下一站选择哪里还需要时间给出答案。可以确定的是斯图里奇因为伤病导致状态下滑很可惜，缺少了最默契的苏亚雷斯，他的高效率也更快速的消失了，所以离开豪门球队也是必然的。



