近期的德佩在自传中提及穆帅对自己的使用不当，即便是自己训练的状态极好的情况下也只是给口头认可，比赛前却依旧也不给登场机会，导致他持续的低迷，而此前范加尔让他替补则是因为当时的状态不好。这样的说词的确是仁者见仁，恩师和新帅对自己的态度自然是不同，而穆帅不给机会也可能是因为德佩是范加尔钦点大将，适度的打压也是为了激发球员对于比赛的渴望，自然也可能德佩不符合穆帅的战术要求，曾经在切尔西的马塔也曾被穆帅放在板凳上长时间等待。其实豪门球队的主帅都会被球员吐槽，并认为不给登场机会才导致自己状态下滑，自信心方面也受到打击。

上赛季瓜帅对于阵容的轮换也算极致了，因为国内杯赛也派遣多名主帅出战，也正是因为这样才保证了国内三座奖杯到手，球员们的登场时间也的确是可以保证的，球队伤情也不是特别的严重。但是即便如此还是有一些球员认为自己被轻视了，萨内在赛季中首发出场和关键战登场的次数较少，这也是悍将今夏希望转会拜仁的重要原因。瓜帅在大战中最信任的人还是那么几位，所以阵容中依旧有球员不满也正常。

萨内对阵容的要求是比较严苛的，他开始认为只有一套阵容能完全自信自己的战术理念的话，才可能给其他球员机会，但是英超的密集赛程根本不允许这样部署持续更长的时间，所以蓝军主帅也进行了调整。萨里安排一些主力球员全力拼联赛，欧联杯则是让吉鲁、威廉、佩德罗等核心球员出战，事实上这样的安排是收获颇丰的，切尔西因此才得到欧联杯的奖杯，否则联赛和欧联杯都主力出战的话则可能导致双线失分。

按理来说萨里自我调整之后对于阵容的安排是合理的，但是也有人因此不满，球迷们认为给吉鲁和威廉出场的时间还是比较少，否则联赛还可能有更多的积分。球员方面阿隆索对主帅将自己排除在绝对首发阵容之外很不满，悍将今夏也希望回到西甲征战，这一点再度印证主帅的难处。

利物浦本赛季在欧冠登顶，队内球员倒是都满足于现状，因为球队近两个赛季的表现极佳，接下来的赛季红军还可能触及更多的奖杯，下赛季则可能再度在联赛夺冠，在这样的球队效力已经满足了。克洛普对于阵容的要求是着力培养献锐，老将们则可以离队，年轻球员们也不会对绝对主力的位置有更多的幻想，因此克洛普在这个点上的压力没有其他主帅大。

不过奥里吉的欧冠绝杀热刺帮助球队登顶后，近期也被认为今夏可能离队，因为这员虎将还没有和俱乐部完成续约。 近期奥里吉在国家队赛前发布会时被问及个人对未来的安排，他表示利物浦为自己开出了续约合同，但是他不确定一定留队，意思还需要时间做出决定。很明显球员更注重的是自己的未来，首发机会和能否得到主力位置是很重要的。奥里吉上赛季除了欧冠打进关键球之外，在对阵埃弗顿的比赛中也以一粒进球绝杀对手。两场比赛都是替补出战，悍将的内心的确是有一些矛盾的，这样的表现的确可以获得首发机会的。

值得一提的是这两场比赛中萨拉赫的表现都比较一般，尤其是在对阵埃弗顿的关键战中。那场比赛是萨拉赫代表利物浦的英超第50战，但是他却错失了绝佳的机会，并在下半场第75分钟被斯图里奇换下，这说明主帅也不满意这位核心球员的表现。萨拉赫的低迷反衬奥里吉的高效，这员虎将是在第84分钟才登场的，出乎意料的是他成为最具威胁的关键球员，他在这极少的时间内击中一次横梁，伤停补时第6分钟用一粒进球绝杀对手。这关键的两粒进球，一粒保定三分到手，红军得以继续施压榜首的曼城，一粒进球保定利物浦欧冠登顶，这样的球员何其关键，奥里吉的确有理由要求主力位置。

热刺主帅波切蒂诺之前一直将孙兴慜当成替补奇兵，这员大将也总能出奇制胜，上赛季获得更多首发机会也有极其关键的表现，但是欧冠决赛中被委以重任，遗憾的是韩国人的表现却一般，这也说明主帅在安排首发和轮换方面都有难度。热刺的隐忧是皇马有意引进埃里克森，这员大将对于球队也是极其重要的，无论首发还是替补都没怨言，如果这样的球员离队的则需要寻找合格的替代者。