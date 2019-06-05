近期皇马纳入一强援，法兰克福的约维奇加盟银河战舰。曼城今夏则想引进本菲卡的菲利克斯，这员小将也需要巨资引进，蓝月亮准备激活他高达1.2亿欧元的违约金条款，还承诺给球员500万欧元年薪的合同，这的确是有绝对吸引力的报价，相信这笔交易会很快达成。

在曼城阵中福登和津琴科近几个赛季的精进很明显，瓜帅也一直喜欢启用年轻球员，19岁的的菲利克斯得到曼城的青睐自然也是和主帅相关的。这员小将是攻击型中场，还能踢前锋，这样的多面手更适合豪门球队多线作战中使用。上赛季这员虎将共为本菲卡出场43次，贡献20球，因为他的出色发挥也成为今夏转会市场上的热门人物，所以转会费也飙升了。

萨拉赫早年就被称为埃及梅西，利物浦能夺得欧冠和他表现分不开，曼城想要新赛季触及欧冠奖杯，就需要纳入强援，尤其是有潜力的红星。菲利克斯有新C罗的绰号，这一点也证明他的能力是获得认可的。现今足坛最大的赢家就是C罗，因为他不仅仅在皇马斩获三座欧冠奖杯，而且也是连续三个赛季夺得欧冠最为出色的领军人物，加盟尤文之后拿到了意甲冠军，今夏斑马军团为他要大笔资金买人，既要更换主帅，还要纳入强援，为的就是在新赛季登顶欧冠。

菲利克斯能获得这样的称号的确是因为他的天赋和发挥都到位，因为相关的数据显示小将有后来居上的趋势，C罗在一线队出场的头1000分钟里打进3球，送出1次中，而19岁的新C罗则在相同的时间打进8球，送出3次助攻。除了开头的效率就极高外，菲利克斯还是有潜力可挖的年轻球员，而且他不是独狼，也更愿意助攻队友，C罗也是他的偶像和目标。值得一提的是小将的这个数据比内马尔和姆巴佩同期的数据更好，这样的悍将的确该纳入曼城阵中。

目前对小将有兴趣的球队还有马竞和多特蒙德，不过这其中曼城的优势更为明显，因为瓜帅的执教能力是公认的，球队连续两个赛季拿到联赛冠军，这些都是吸引强援来投的优势。马竞和多特蒙德一直都在巴萨和拜仁的身后，屈居第二或第三，奖杯对于这两支球队来说不容易。

上赛季的本菲卡积87分夺得葡超冠军，34轮联赛的战绩是28胜3平3负，打进103球，丢31球，比第二名的波尔图多2个积分。小将能在这样的球队中征战，自信心足的同时还有欧战经验，因为本菲卡也是欧冠常客，虽然小将欧冠赛事出场不多，但是也有不错的发挥，这一点也是曼城看中他的原因之一。上赛季欧冠小组赛本菲卡的同组对手是拜仁、阿贾克斯和雅典AEK，球队6轮比赛的战绩是2胜1平3负，打进6球，丢了11球。

这个小组的确是死亡之组，因为除了拜仁外，其他三强都有可能出线，而阿贾克斯在赛季中的表现的确更为出色一些，所以本菲卡无法晋级也是必然的。球队欧冠附加赛先后主客场1比0、1比1费内巴切，1比1、4比1塞萨洛尼基。欧冠首轮主场0比2不敌拜仁，随后客场3比2AEK雅典、0比1阿贾克斯、主场1比1阿贾克斯、客场1比5拜仁、主场1比0拿下AEK雅典仍从欧冠出局。

因为菲利克斯更多的是在葡超征战，并祭出上佳的数据，上赛季他为球队出场45场比赛，其中35次首发出战打进20球，送出8次助攻，的确是极其惊艳的表现。人们对他的关注应该是在欧冠的比赛中，他在球队1比0雅典AEK的比赛中首发出场，有1次射门且射正，传1次威胁球，3次过人和2次被犯规，整体的表现是不错的。

小将比较惊艳的表现是上赛季欧联杯的比赛中，球队客战加拉塔萨雷的比赛中他首发出场且打满全场，有3次射门1次射正，传1次威胁球，4次被法规，1次解围，4次过人，可以看出他进攻端的威胁在增加。之后回到主场在战加拉塔萨雷的比赛中，他首发出场打了76分钟的比赛有2次射门，传1次为威胁球，4次犯规。随后在主、客场对阵萨格勒布的比赛中都得到出场的机会，只是被犯规的次数增多，射门方面的效率不高，且没有射正球门，两场比赛叠加被犯规多达10次，也可以说对手对他进行了严防。

机会是给有准备的人的，在欧联杯随后两战法兰克福的比赛中，菲利克斯迎来了自己的巅峰表现，他在欧联杯1/4决赛首回合主场4比2拿下法兰克福的比赛中上演帽子戏法，这的确是震惊四座的表现。本菲卡第一球是点球机会，由菲利克斯主罚命中，在被对手扳平比分后，还是菲利克斯一脚世界波再度破门，上半场保定2比1的领先优势。

下半场菲利克斯助攻迪亚斯头球破门，随后接队友左路传球推射得分，并上演自己在欧联杯的帽子戏法，作为不到20岁的小将能有这样出色的表现的确是极其难得的，所以即便随后本菲卡没能晋级半决赛，小将也被人们深深记住了。在次回合的比赛中菲利克斯也是首发出场的，有2次射门1次射正，传1次威胁球，1次过人和2次被犯规的数据，遗憾的是球队客场征战未能斩获进球，只能因为客场进球少而出局。