近期的转会市场的确是热闹，关于尤文的消息更多，球队既想让萨里和切尔西解约之后重返意甲拿起斑马军团的教鞭，还想纳入曼联真核博格巴，这的确是全力冲击下赛季欧冠的架势。曼联方面因为主帅的吸引力不大，有一些目标人选都没能确定，如果再送走中场核心的话，的确会让阵容的实力打折扣，所以目测这笔交易成功的概率不大，但是也不是完全无可能。

虽然球队是不愿意放走博格巴的，但是如果球员本人执意要离开的话还是有可能的。谁都知道博格巴上赛季和穆帅的斗法，如果他铁心离队的话，强留下来也会是球队更衣室的隐患。索帅执教球队高开低走，很多队内的球员都不看好主帅执教球队的前景，何况是内心追求极高的博格巴。不过法国人最想去的是皇马和巴萨，尤文的橄榄枝未必能打动他。

尤文的优势是在意甲的每个赛季基本都是独霸天下，队内拥有C罗之后有足够的吸引力纳入强援。萨里如果执教球队的话，起码有一座欧联杯的奖杯作为资本，这一点比前任主帅要强一些，毕竟意大利人是处子赛季夺冠，还是可以让球员们心悦诚服的。

曼联的问题是上赛季末尾战绩糟糕，唯一能炫耀的是欧冠淘汰赛送大巴黎出局。不过联赛最终排名第6失去了下赛季欧冠资格，这一点导致今夏引援方面费力。不过诚实的说曼联的确该放走博格巴，因为他是不安分的因子，有成也波霸败也波霸的感觉，球场上可能有极其出色的发挥，但是随意的个性和大嘴巴的确会让球队承担不必要的压力。一旦球队战绩差导致将帅失和的话，曼联又需要在主帅和核心球员之间做选择，所以不如放其离开。

目前外界的消息传出尤文给博格巴的转会费不会低于1亿欧元，还可以以钱+球员的方式换购博格巴，可以加入这笔引援的球员有迪巴拉，坎塞洛和道格拉斯-科斯塔，这的确是个不错的建议。迪巴拉因为C罗加盟后首发出场的次数减少，如果球员本人愿意来英超的话，倒是可能成为索帅帐下大将。目前适合曼联的球员是年轻且有实力和潜力的，这样的人更能为索帅所用，更衣室也好控制。科斯塔的能力也毋庸置疑，就看索帅的内心更需要哪个位置上的球员。

曼联如果想索帅长期执教球队，不如送走一些不听话的球员，纳入一些年轻球员，这样的话一两个赛季之后就能有更多的期待，反之则可能还要在帅位上有一些变化。曼联今夏的运作显然是较为困难的，就看俱乐部高层和主帅是如何取舍了。

博格巴个人最需要的是夺冠，还有就是和顶级球星一起征战，尤文图斯显然是符合博格巴的内心需求的球队。何况斑马军团还愿意给博格巴提供一份2100万欧元年薪的合同，这比此前的1500万欧元要高出不少，个人认为后面这一点更能打动博格巴。

曼联的问题是主帅无法掌控更衣室，加上上赛季末尾伤病情况增多，更多的暴露出主帅应变能力上的不足，所以今夏需要解决的问题很多。尤文上赛季的问题是C罗孤掌难鸣，防线上老将伤病情况影响更大，还有就是主帅的保守，所以今夏既要更换主帅也是正确的。除了邀新帅入主外，球员还要解决中场创造力的问题，更要增加防线的投入，做好这三点，新赛季冲击欧冠才能更多的希望。

球星总是能打破一支球队的平衡的，尤文引进C罗之后注定要投入更多的资金，博格巴如果加盟的话也是正当其时，接下来就看波霸自己的想法了。一直觉得尤文送走迪巴拉是有点可惜的，如果换帅后仍然无法提升实力的话再送走不迟。个人认为部分球迷质疑迪巴拉的能力是因为他在欧冠淘汰赛中的表现不佳，但是人们必须明白欧冠对阵阿贾克斯的两回合的比赛中，尤文可是残阵出战，如何能要求迪巴拉必须有出色的发挥和进球。

人们总是要求年轻球员能在强强对话中发威，而事实上做到这一点不易，球员需要从一次次的失利和平局中找寻自身的问题，假以时日就会有精进。C罗处子赛季也需要和球队磨合，而经过一个赛季的磨合之后，他和队友们的化学效应也会增加，这样的话欧冠赛场的成绩也会提升。不过必须肯定的是尤文新帅入主后依旧需要时间去适应，就看到时候球员能否尽快理解和执行新帅的战术部署了。

人们对于博格巴一直都是褒贬不一，有人认为他是天才，也是可以给予球队更多荣誉的真核，他所需要的就是一位能提点他的主帅。不过如果萨里执教尤文，博格巴也在阵中的话，相信没人预判两人会是最佳的将帅组合。不喜欢博格巴的人罗列出他的很多问题和弱点，其中最致命的一点是他的发挥不稳健，只是偶尔灵光一现，强强对话则无法延续高效率的表现。此外控制情绪方面不到位，反而因为吃牌让球队受困。

经过在曼联的几个赛季的磨练，更多的人认为波霸是被高估的球员，他仅仅是在国家队有不错的表现，此后就被媒体抬高了身价，作为领军人物还是有点不够格。更为重要的是作为中场核心球员来说，博格巴的组织能力不是顶级的，脚下频率也比较慢，遭遇贴身逼抢的时候很难突破和传出关键球。此外横向盘带也是他的弱点，因此断定博格巴只是一块璞玉尚需打磨而已。

博格巴不足还在于防守上的不尽力，进攻的时候大局观一般，经常单打独斗，导致一些进攻机会被浪费了。对阵弱旅的时候，进攻机会浪费了还会有，而在强强对话中球队获得的机会本来就有限，一旦被浪费了就很难再度制造威胁。