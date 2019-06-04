今夏关于萨内转会拜仁的消息不断，本以为是板上钉钉的事情近期却有了变化，曼城坚持要近一亿转会费才肯放德国人回到德甲，而拜仁则认为这是天价，相关的人员认为这可能导致这笔引援失败。萨内本人也是想离开曼城的，这不仅仅是因为上赛季无法得到足够的首发出场的机会，更是因为瓜帅在强强对话中很少给他首发机会，就连替补出战的时间也不多。这的确是一种忽略，所以德国人才拒绝了曼城开出的续约合同。

德国人想离开英超和母亲希望他加盟拜仁也是相关的，加上德国主帅勒夫也对悍将加盟拜仁表示支持，这更增加了萨内离队的想法。从萨内自身考虑也是重新回到德甲更为有利，因为拜仁在送走罗本和里贝里之后，球队大换血是必然的，萨内加盟后将得到绝对的主力位置，甚至会成为球队的领军人物，而在曼城想得到足够的首发机会都是无可能的，瓜帅也曾在足总杯夺冠后公开表示不会向任何球员保证出场时间，这也是主帅对萨内隔空喊话。

对于萨内来说，加盟拜仁后也会在德国国家队被委以重任，这双重的利好的确很难拒绝，球员本人必须更积极的争取。如果需要的话甚至可以递交转会申请，也只有这样才能促使曼城放人。曼城方面如果能说服萨内是最好，但是如果强留的话则可能在明年夏季吃苦果，因为合同剩下一年的话，很难让拜仁出更高的转会费，那样的话萨内可能低价离队，也可能在合同结束后自由身离队，那可是会让曼城人财两失的。

从瓜帅入主曼城之后，队内一直比较和谐，也鲜有和主帅发生矛盾的例子，所以就目前的情况来看萨内还是在等待和观望中。目前拜仁为萨内开出8000万欧的转会费，曼城则希望以超过9000万英镑的价格卖掉萨内，这个差距的确很大，两队都需要各自退一步才能达成协议。瓜帅对于萨内是有知遇之恩的，因为悍将此前没有得到国家队主帅的重视，但是瓜帅却对萨内很是看好，或许是因为这一点悍将才没有直接和俱乐部翻脸。

上赛季萨内失去了固定的主力位置，贝尔纳多则获得更多的出场机会，且有不俗的表现，这样的情况也证明即便萨内留队也不会得到更多的器重。瓜帅针对萨内的问题也曾发声，他认为球队开出续约合同就是因为需要萨内，并希望球员留下来。不过依照瓜帅的傲慢性格，赛后的这番话绝对不是诚恳的希望悍将留队，而是很官方的表示了一下。

从批准萨内离队到希望留队，这些变化也很微妙，同时也在揭示曼城主帅的一个内心变化。利物浦在欧冠登顶之后显然增加了瓜帅的压力，新赛季球队想拿到联赛冠军都会更不易，何况球队还想在欧冠的比赛中更进一步，而完成这些目标除了在夏季引援上更多投入，还需要稳定目前的阵容，留住核心和有实力的球员也是当务之急。斯特林此前和球队续约谈判也曾陷入僵局，最后还是瓜帅放话，俱乐部才更积极的和斯特林完成续约。如果球队对于萨内也和对小快灵一样的话，或许德国人会回心转意，但是从目前来看瓜帅是不会为萨内发声的。

拜仁上赛季欧冠被利物浦淘汰，球队客场0比0战平红军，却不料回到主场却1比3输球出局，这的确是耻辱一战，新赛季开启则要拒绝重蹈覆辙。曼城上赛季两次对阵利物浦1胜1平，客场0比0平局，回到主场2比1拿下对手，这其中萨内的表现很关键。在客场0比0利物浦的比赛中萨内打了14分钟的比赛，他登场后热苏斯一直拿球进攻，但是都被对手拦截。萨内第一次拿球是来自马赫雷斯的传球，他选择传球给队友，这次进攻最终席尔瓦传中球找到热苏斯，后者被吹越位在先。

萨内再度拿球就被范迪克放倒在地，德国人为曼城赢得点球机会，这本来是可以奠定胜局的点球，但是却被马赫雷斯射高了。比赛末尾萨内和席尔瓦做配合，可惜后者带球出了底线，因而没能再度威胁球门，曼城也只能接受一场平局。回到主场的曼城2比1力挫了利物浦，萨内获得首发出场的机会，全场比赛有1次射门就进球了，此外还传1次威胁球，4次过人，2次抢断成功，42次传球的成功率为71.43%，表现的确不俗。

这场比赛开场阶段利物浦的越位陷阱让萨内和阿奎罗都无功而返，但是上半场末尾阿奎罗接贝纳尔多传球打破了僵局，不过下半场开始不久菲尔米诺扳平了比分，随后是萨内接斯特林反击中的传中再度扩大分差，也保定球队拿到3分。这粒进球的确提气，球队也如愿的完成了复仇，因为之前的赛季曼城被利物浦三次拿下，欧冠也是折倒在红军的脚下，所以萨内的进球的确是一雪前耻了。

通过这两场比赛的回顾可以看出萨内的关键性，这样的大将瓜帅不重视也是很难理解的，而不被重视的萨内就该更积极的寻求离队。拜仁想纳入萨内是正确的，因为如果接下来欧冠再度和利物浦相遇就有了致胜的关键先生，而且球队遭遇任何英超强队的胜算都会增加，毕竟萨内加盟曼城3个赛季下来对于英超群雄的了解也是到位的。

很多豪门球队都会在夏季遭遇被挖角，目前的英超豪门球队中阿扎尔可能被皇马引进，萨内可能加盟拜仁，尤文也想用迪巴拉加4400万英镑求购萨拉赫，皇马和尤文对博格巴也都有意。可以看出英超4强都有隐忧，因为一旦大将离队，球队就需要尽快纳入替代者。目前热刺和阿森纳的忧虑少一些，因为凯恩赛季末受伤，且在欧冠决赛中隐形，所以目前没有豪门疯抢他。阿森纳的大将们目前并没有收到合理的报价，所以合同即将到期的厄齐尔和奥巴梅扬也让俱乐部很烧脑。

对于曼城来说，球队的压力会大于其他英超豪门，因为蓝月亮大笔资金的投入却一直无法登顶欧冠。萨内今年才23岁，的确是当打之年，如果今夏放他离队，对于曼城来说也是一种损失。当年曼城引进萨内花了5000万欧元转会费，德国人在2016年夏天从沙尔克加盟曼城，三个赛季过去俱乐部就要在萨内身上翻倍的确是有点贪心。刚结束的赛季中萨内共为球队出场47次，贡献16球，送出17次助攻，试问曼城花多少转会费能纳入相同数据的高效率球星呢，所以接下来诚意说服萨内留队是最明智的选择。