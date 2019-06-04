切尔西夺得欧联杯冠军后，人们都关注阿扎尔加盟皇马的消息，因为这个事情基本是落定了，所以俱乐部高层也会有一些准备。萨里在切尔西赢得首座冠军奖杯后也成为焦点，主帅和蓝军球员们在更衣室欢庆的画面也让人们认为他还会继续在蓝桥率队征战。不过近期的消息却再度指出萨里已经在意大利，并可能和尤文高层会面并完成签约。

就在欧联杯赛后萨里也曾公开表示赛前就有传言，如果今后还是类似言论就不需要太在意，但是目前的传言和真的似的，如果他的离开属实的话切尔西今夏的运筹的确更难。虽然萨里没有得到应有的支持，但是磨合了一个赛季之后，就目前来看他还是执教切尔西的最佳人选，尤其是在阿扎尔离队之后主帅不动是最好的。参见皇马的例子就很明显，齐达内和C罗的离开导致皇马经历了一个糟糕的赛季，所以如果可能的话尽量避免核心和主帅同时离开，如果无法避免的话就必须尽快的寻找合格的主帅。

因为穆里尼奥、孔蒂和萨里都是处子赛季就在切尔西斩获冠军，所以人们都相信阿布选帅的眼光。早前曾有传言说老板阿布很欣赏西蒙尼，而刚结束的赛季阿贾克斯主帅也是备受关注的，这两位主帅的确可能成为蓝军选帅的人选。事实证明切尔西老板一直都很关注当赛季的足坛炙手可热的主帅，还有引发关注并取得佳绩的主帅，穆帅和博阿斯以及萨里都是如此。因为阿扎尔离队，球队还可能遭遇一个赛季禁止引援的处罚，所以邀请善于使用年轻球员的主帅是最为合适的。

谁都知道切尔西的出租大军，这其中不乏人才，球队需要一位善于启用小妖的主帅。在足坛被公认喜欢启用年轻球员的主帅有瓜帅、克洛普、波切蒂诺、温格、西蒙尼、马丁内斯、克劳德-皮埃尔，蓝军挖英超豪门主帅是无可能的，西蒙尼也比较困难，倒是后两位可能为阿布所用。不过近期巴萨也传出将辞退埃内斯托·瓦尔德，替代者可能是马丁内斯，这样的话蓝军还需要更多的时间去考量主帅人选。

虽然萨里可能离开切尔西，但是一个赛季下来也给球队留下了一些宝贵的东西。阿扎尔如果离队后，切尔西可以依靠的大将有威廉、佩德罗、坎特、阿兹皮利奎塔、吉鲁、路易斯等球员，这些都是球队的灵魂人物，也是有能力解决比赛的关键先生，这其中坎特最值得信赖。因为从孔蒂将他纳入帐下并在当赛季拿到联赛冠军后，很多球队都向他抛出了橄榄枝，去年的世界杯期间同样如此，但是坎特一直坚定的选择在蓝桥，并用语言表达了自己在伦敦很开心。因为对他有意向的球队都是豪门，所以能经得起这样诱惑的球员必定是切尔西的栋梁和依靠。

孔蒂执教切尔西期间让坎特发挥出他后腰位置的绝对能量，而萨里入主后却独辟蹊径，坚持让坎特打前腰，哪怕是下半场换人也很少让他出现在自己绝对擅长的后腰位置。有人说这是一种为难，其实也是一种新的尝试和信任，毕竟任何一位主帅刚入主一支球队最想要的是成功和夺冠，这样使用球员本身就是冒风险的，而主帅敢于冒险一定是有原因的。

坎特本人也能接受这样的安排，并竭力的想要这个位置发挥自己的能量，本赛季他也参与了一些进球，并打进一些关键进球，这就是萨里给予切尔西的一笔财富。因为当新帅入主蓝桥后，坎特将成为多面手，可以在下半场的运筹中切换位置，并能在不同的位置做出贡献。此前的欧联杯最佳18人大名单就有切尔西的8名球员入选，他们分别是凯帕、路易斯、阿斯皮利奎塔、若日尼奥、坎特、吉鲁、佩德罗和阿扎尔，除了阿扎尔最具吸引力外，坎特是被公认豪门最想纳入阵中的大将。

在刚结束的赛季中坎特有许多关键表现，这其中联赛首轮的第一进球就是他打进的。当时阿扎尔因伤坐在板凳席，球队在第34分钟进球，坎特接威廉的传中球直接凌空钩射建功。阿隆索半场结束前卫球队赢得点球，首秀的若日尼奥点球命中，可以看出在阿扎尔不在场上的时候坎特的关键性。球队随后4比0伯恩利的比赛，坎特助攻巴克利破门将比分扩大为2比0。蓝军2比0拿下富勒姆的比赛中，坎特同样利用直传球助攻佩德罗破门，比分同样是2比0，第二粒进球极其关键。

巧合的是在切尔西2比0赐予曼城联赛首败的比赛中，坎特再度率先破门，当时坎特接阿扎尔的传中球抢在萨内之前将球打进，威廉和阿隆索也参与了这粒进球。这球堪为金球，也是切尔西全场的第一次射门就打破了僵局，这一球也让那些看低坎特进攻端实力的人们闭上了嘴巴。球队此后1比0水晶宫的比赛中，打进唯一进球的也是坎特，当时是下半场他接路易斯传球后直接抽射建功保定球队全取三分。

此外在联赛杯半决赛次回合的关键比赛中，坎特和阿扎尔先后建功保定切尔西在主场2比1拿下热刺晋级决赛。当时是切尔西的角球机会，略伦特解围角球被坎特得球后直接起脚抽射，巧合的是皮球打中戴尔偏转穿过西索科双腿然后又打在加扎尼加腿上偏转入网。赛后人们谈及这粒进球也是感叹不已，并称坎特是神将。之后切尔西5比0大胜哈德斯一战是坎特助攻伊瓜因率先破门，随后球队大胜对手，这粒进球还是阿根廷锋霸的切尔西首粒进球，颇为珍贵。

欧联杯3比0马尔默的比赛中，球队上半场没能破门，下半场刚开始不久坎特就在反击中一脚直传球找到威廉，后者传中球助攻吉鲁破门。在切尔西2比2平伯恩利的比赛中，坎特打进扳平比分的进球，当时他接阿扎尔的回传球直接劲射破门，遗憾的是随后伊瓜因反超比分，末尾巴恩斯进球扳平了比分。