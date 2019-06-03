欧冠决赛落下帷幕，利物浦登顶的同时也有其他收获，赛后欧足联官方宣布利物浦中卫范迪克当选欧冠决赛MVP，悍将能获此殊荣和半决赛以及决赛中的出色发挥相关，尤其是对阵巴萨的两回合和梅西同场竞技的表现。范迪克的惊艳也让英超豪门得到启示，那就是夏季引援可以从英超内部挖角，这的确是事半功倍的事情。

谁都知道英超无弱旅，中下游球队的防线是必须坚固的，如果做不到这一点就可能被降级。范迪克是在2017年12月28日从南安普顿转会利物浦的，当时的转会费是7500万英镑，有人认为这个转会费是贵了一些，但是从他加盟球队后的表现和红军近两个赛季的战绩上看这笔交易是超值的。必须承认克洛普是慧眼识珠了，他让防线更加稳固，而且这员虎将还能在进攻端斩获进球，的确是攻防俱佳的大将。

本赛季范迪克参与了球队所有的欧冠赛事，且打满全场，并保持1080分钟没有被对手过掉的纪录，如此大将还可能给予球队更多，下赛季红军的目标一定会锁定联赛冠军，内战中范迪克的发挥应该会更到位。利物浦在欧冠登顶也让曼城倍感压力，下赛季球队需要冲击欧冠，联赛也更想完成连续三个赛季夺冠的目标，因此夏季引援格外重要。

本赛季英超最佳阵容中后卫分别是莱斯特城的里卡多佩雷拉，利物浦的范迪克、纽卡斯尔的沙尔和埃弗顿的迪涅，这其中的三员虎将自然是豪门球队的目标。除了范迪克外，佩雷拉是其中更为出色的一员，他赛季贡献2球，送出6助攻，这样的数据显然是任何球队所需要的，防守端他的61次拦截列是队内第二多，防守端的贡献同样不容忽略。埃弗顿的迪涅联赛中打进4球，带刀后卫的确是非他莫属。纽卡铁卫沙尔被评为范迪克的最佳搭档，这说明两人实力接近。

狐狸城赛季结束后排名第9，本赛季联赛战绩15胜7平16负，打进51球，失48球。埃弗顿排名第8，战绩是15胜9平14负，打进54球，失46球。纽卡排13位，战绩是12胜9平17负，打进42球，失48球。英超中下游球队中失球数最少的就是这三支球队和狼队，黑马队赛季表现也不俗，豪门球队在联赛内部挖角也可以从这支狼队阵中入手。

回看这三支劲旅赛季中对阵豪门球队的战绩和比分，也可以更全面的审视球队攻防两端的能力，这其中防守端是重中之重，尤其是对阵曼城的比赛。莱斯特城先后1比2、0比1曼联，3比0、1比3阿森纳，2比1、0比1曼城，1比1、1比2利物浦，0比2、1比3热刺，1比0、0比0切尔西。狐狸城面对6大豪门的12场比赛共打进8球，丢了19球，拿到8个积分。

埃弗顿本赛季先后1比0、0比2阿森纳，4比0、1比2曼联，2比0、0比0切尔西，0比0、0比1利物浦，0比2、1比3曼城，2比2、2比6热刺。球队面对强队打进13球，丢了18球，拿到12个积分，中下游球队中表现最好。纽卡本赛季先后0比1、1比2热刺，主客场1比2切尔西，2比1、1比2曼城，0比2、1比2阿森纳，0比2、2比3曼联，2比3、0比4利物浦。球队面对争冠集团纽卡打进10球，丢了24球，拿到3个积分。虽然在强队身上拿分不多，但是球队拿下的是榜首球队曼城，也给诸将制造了一些麻烦。除了惨败利物浦之外，其余比赛都是一球憾负，这一点也说明了球队的防守不错。

曼城今夏是一定要加固防线的，所以这三个人选是需要考量的，此外莱斯特城的马奎尔也是球队的目标人选。曼城此前曾从狐狸城引进过马赫雷斯，再度开启引援谈判也更为容易一些，所以今夏英超内部挖角曼城需要更快速一些。

对于曼城不利的因素是球队有可能遭遇欧足联的惩罚，无缘下赛季的欧冠赛事，这样的话阿森纳可能取而代之，曼城则需要做好相应的准备，不过这个被处罚的可能性比较低，所以也不需要更多的担心。曼城除了在内部挖角外还有其他人选，阿贾克斯上赛季的表现的确出色，队内的一些球员也将进入豪门的抢购中。有一些人认为切尔西主帅萨里如果离任的话，蓝军老板也有可能邀请阿贾克斯主帅入主蓝桥。曼城目前有意于19岁的阿贾克斯当队长德里赫特，这员小将的确是现今和未来的重要投资，值得更多的投入。

豪门俱乐部都会注重年轻球员的储备，并能引进有能力且有潜力的年轻球员。此外在2018俄罗斯世界杯中获得提名的五位金童奖球员是罗马边锋克鲁伊维特、利物浦边卫阿诺德、皇马的维尼修斯、米兰前锋库特罗内，阿贾克斯中卫德里赫特。当时后者最终获得金童奖，所以在18/19赛季帮助球队更进一步也是有依据的，欧冠的出色表现必然提高身价，曼城的确也可以出手。

德里赫特和范迪克一样都是荷兰国脚，都在世界杯赛场有更为出的发挥，在人们羡慕克洛普拥有范迪克的同时，瓜帅如果吸纳德里赫特来投就不需要羡慕隔壁的防线大将了，可以预判的是德里赫特的未来一定更好。



