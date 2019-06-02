欧冠决赛利物浦2比0热刺登顶，球队时隔14年重新登上欧洲之巅的确是十分的荣耀，事实证明红军的奥里吉才是大场面的球员，没有他的那一粒进球，利物浦夺冠的含金量的确不足。在换人方面波切蒂诺失常，而克洛普却是先对手一步进行调整，最终2球零封对手也算是回报。不过利物浦开场过早的收到点球大礼始终是美中不足，因为这粒点球让红军保守了，失去了原汁原味的红军特色，如果不是热刺诸将不断浪费机会，最终夺冠的可能是波帅的球队。

从整个赛季的过程中来看波切蒂诺在临场应变上是做得不错的，或许是因为初次杀入欧冠决赛太过于紧张的缘故，他在第66分钟才用小卢卡斯换下温克斯，这明显是慢了半拍。主帅的反应也可以折射球员的心态，本场比赛热刺的核心球员都有一些发挥失常，攻到前场就不会传球和配合了，因而屡屡错失良机，这其中孙兴慜和阿里的表现令人失望。

利物浦方面应对更积极一些，即便开场不久就利用点球在比分上领先对手，但是下半场还是第一时间进行了人员调整。克洛普的第一个换人是在第58分钟，他用奥里吉换下了菲尔米诺，这位奇兵最终进球锁定了胜局。虽然有人认为这是因为菲尔米诺有伤情才这样早的进行了调整，但是必须承认的是红军主帅是提前准备了奇兵致胜的部署，因为奥里吉替补建功也不是第一次了。

赛前就曾谈到本场决赛换人方面很重要，并认为这一点上是波切蒂诺的优势，只是遗憾过早的失球让热刺乱了阵脚，无功而返的进攻也消耗球员们的体能，下半场失球也成为必然的，波帅指挥也不到位。欧冠产生新军不易，因为在这个顶级球队的竞技中经验是很重要的一环，本场对决很明显热刺很生涩和盲目。

利物浦俱乐部历史上曾9次杀入决赛，并6次登顶，现在的红军依旧是血性之师，只是本场比赛的表现有点功利而已。个人认为利物浦最依仗的还是上赛季曾跻身决赛，并与皇马决斗了一番的经验，再度跻身决赛有足够的心理准备，临场应变上和对冠军的渴望上也会让他们不轻易的犯错，这些优势心理都是本场比赛的关键。从切尔西在2012年欧冠夺魁成为新科冠军后，此后夺冠的是拜仁和巴萨各1冠，皇马4夺欧冠，今晨利物浦夺冠也是俱乐部第6次，下一次新军问鼎还需要更多的时间等待了。

凯恩此前有伤病影响，本场比赛不在状态也是必然的。这场比赛人们更寄望孙兴慜的发挥，这员大将本场有3次射门全部射正，传1次威胁球，3次过人，1次抢断，5次解围，1次犯规，22次传球的成功率为68.18%。数据是不错的，但是如果看了比赛中他错失的机会和关键传球的选择上则会失望，本场的表现和之前淘汰赛期间的他有差距。在此前的英超赛场还有一名韩国球星很知名，他就是曾经效力曼联的朴智星，他效力红魔期间球队曾在2008年登顶欧冠，只是他本人并没有进入参赛名单中。此后韩国人曾先后在2009年和2012年随曼联杀入欧冠决赛，但是首发出场的他都没能帮助球队赢球登顶，曼联0:2和1:3两次拜倒在巴萨的脚下。孙兴慜是第一次随队跻身决赛未能如愿，也是步了前辈的后尘。

凯恩本场比赛只有1次射门且射正，传1次威胁球，1次过人，1次解围，2次犯规，3次被犯规，11次传球的成功率81.82%，这样的数据的确证明伤病对热刺队长的影响很大。阿里出场82分钟，3次射门1次射正，传3次为威胁球，1次过人，2次抢断1次成功，36次传球成功率77.78%，悍将的发挥也是很一般，所以热刺错失奖杯也是有一定必然性。

克洛普忠于甩掉了亚军的帽子，因为此前6次杀入杯赛决赛都是屈居亚军，本场则是最终笑傲，也一扫了此前的遗憾。本场克洛普的前两个换人的确有针对性，奥里吉的登场让球队的威胁增加，米尔纳替换维纳尔杜姆登场则是他的应对策略再升级。因为本赛季在联赛对阵热刺的比赛中维纳尔杜姆是有进球入账的，而本场则换下了这位大将，的确是战术方面需要的调整，主帅这一点明显高于波帅。

值得一提的是在两队联赛中第二次碰面的比赛中，卢卡斯打进一球将比分改写为1比1很是关键，这样的大将更应该在热刺落后一球的情况早早登场救火，遗憾的是他在第66分钟才登场。在出战的24分钟的比赛中这员大将有2次射门，1次射正，5次传球的成功率为80%，整体发挥也是比较中庸的。可以说热刺一直处于懵懂和乱打乱撞当中，这一战也算是交了欧冠的学费。

热刺和利物浦在联赛两次碰面中打进2球，拉梅拉和小卢卡斯是进球功臣，但是前者并没有在欧冠决赛中获得替补登场的机会。利物浦本赛季三次对阵热刺打进6球，其中有3粒进球都是角球机会，分别是第一战先拔头筹的进球和第二战萨拉赫的决杀球，本场比赛奥里吉的进球同样是角球机会，当时范戴克在角球混战中起脚射门被封堵，马蒂普得球后传球助攻奥里吉低射建功。