明晨欧冠即将开打，热刺和利物浦将争夺这座奖杯，目前各方预测都更看好利物浦，巴西传奇球星罗纳尔多也是一样，他预测红军将以3比1的比分拿下热刺登顶。自然也有人认为欧冠新军更值得期待，波切蒂诺对于球队的打造也是到位的，临场应变方面更为到位，所以他同样可能制造奇迹。

欧冠一向有所谓的冷门出现，那就是最终夺冠的球队总会在小组赛和淘汰赛期间遭遇考验，最终登顶才会更加的雀跃。昔年的切尔西就是在不被看好的情况下登顶的，迪马特奥这位临时主帅继任后并不被推崇，但是他却能带领球队先挫巴萨再擒拜仁最终傲视群雄。穆帅执教国米期间帅队夺冠，当赛季同样是经历了很多困难，并在蓝桥淘汰了曾经执教的切尔西后最终圆梦。热刺本赛季晋级之路更为崎岖，在这一点上的确是略优于利物浦的，只是综合实力和主帅的博弈方面红军的确更强。

罗纳尔多和诸多名宿看好利物浦是有原因的，最重要的一条是克洛普的球队连续两个赛季杀入决赛不易，同时也说明球队有实力，所以面对热刺是不会再度错失机会的。上赛季对阵皇马错失冠军是因为萨拉赫意外受伤，真核不在的情况下，球队的实力打了折扣，而本赛季则不会重蹈覆辙。按照常规思维来判断，利物浦在半决赛淘汰的是巴萨，热刺面对年轻军团阿贾克斯也并不是很顺利，球队在欧战的发挥和经验也不及利物浦。

热刺的优势在于内斗方面不俗，能淘汰曼城的确是有能力的，而且主帅的应对策略很有针对性，球队随后在凯恩缺席的情况下表现出更为锐利，这的确是优势梭子。接下来这场决赛还要看主帅如何排兵布阵，这一点的确是至关重要。决赛不同于两回合的比赛，即便球队有人犯错还能弥补，利物浦更善于打逆风球，防线上也更稳健。18/19赛季红军联赛38轮丢了22球，是英超最少失球的球队。热刺丢了39球，和切尔西一样是失球第3少的球队,。

两队本赛季在联赛中两次碰面热刺都输了，球队主客场都是1比2输球，其中主场的比赛中热刺先后被维纳尔杜姆和菲尔米诺攻破球门，末尾拉梅拉替补登场挽回颜面。利物浦第一球是角球机会，戴尔解围不利送分，维纳尔杜姆门前嗅觉灵敏，球队在第39分钟打破僵局。下半场利物浦再度破门依旧是维尔通亨出错，来自马内的传中球，他解围不利导致皮球击中立柱，同时门将扑球也脱手，菲尔米诺等于捡漏建功。关键战这样多球员出错的确是很反常的，不过热刺第92分钟的进球同样是角球机会，埃里克森助攻拉梅拉扳回一城。明日凌晨大战定位球机会也是极其关键的，两队都可能利用同样的机会破门。

那场比赛热刺射门11比17，射正3比10，角球5比4，关键传球6比11。双方首发阵容都是最强，没有核心球员缺席比赛。利物浦回到主场再挫对手的比赛中，菲尔米诺率先破门，但是卢卡斯扳平了比分，第90分钟萨拉赫造乌龙球绝杀了热刺，两次交战波切蒂诺的球员都犯错的确是不该。红军第一球是第16分钟打进的，罗伯逊助攻菲尔米诺破门，热刺眼神防守导致过早失球，速度上明显不及利物浦。

热刺下半场扳平比分是凯恩快发定位球赢得的机会，特里皮尔和埃里克森连续传球后撕开了防线，最后小卢卡斯推射建功，这一次红军的防守明显是慢了半拍。萨拉赫末尾的进球同样是角球机会，阿诺德开到禁区，萨拉赫头球攻门造成热刺门神扑救脱手，但是巧合的是皮球打在阿尔德韦雷尔德的腿上偏转入网，这的确是令波切蒂诺啼笑皆非的事情。这场比赛利物浦射门14比11，射正3比2，角球10比3，关键传球12比9。通过对这两场大战的盘点可以看出利物浦善于利用角球机会破门，且屡试不爽，所以凌晨激战中的热刺需要加强对定位球的防守。

两队历史上交战170场，红军取得79胜43平48负的战绩。两队近14次交锋红军13场不败，近6次碰面利物浦在5场比赛中打进2球以上，这样的优势面的确是相当有利于利物浦夺冠，对于热刺来说则是绝对的克星。本赛季利物浦三核在联赛合力贡献56球，各项赛事贡献66个进球，延续这样的强势效率的话的确可能最终登顶，不过在两次对阵热刺的比赛中马内是没有进球的。

热刺方面凯恩在联赛中打进18球，孙兴慜12球，小卢卡斯10球。欧冠比赛中凯恩和小卢卡斯都打进5球，埃里克森2球，红军三核都打进4球。接下来这场决赛就看这些核心球员们谁的效率更高一些，凯恩和维尔亨通的复出是热刺之喜，但是必须认可的是当凯恩不在场的时候，其他球员的发挥更为高效一些。此外孙兴慜是球队晋级的大功臣，本场比赛必须首发出战。

克洛普在杯赛中多次跻身决赛却都是屈居亚军，波切蒂诺则还没能为热刺斩获冠军荣耀，两人在本场决赛中对阵容的调整和临场应变也是很关键的。克洛普曾经利用替补奇兵沙奇里力挫穆氏红魔，而波切蒂诺的板凳奇兵则多数会选择孙兴慜，一旦韩国人进入首发，板凳奇兵则需要在比赛中论证了。