欧联杯决赛落下帷幕，一个赛季中有诸多不利的切尔西最终还是笑傲群雄了，这座奖杯给赛季划上了一个完美的句号。蓝军是第二次夺得欧联杯的冠军，阿扎尔传射建功成为最为璀璨的星辰，因为他在这场比赛中的出色表现也推进了转会皇马的进程，银河战绩准备以最终的决定性报价纳入阿扎尔，并且认为这一次切尔西能够接受。谁都知道齐达内二进宫之后是想重新夺回联赛和欧冠奖杯，对于阿扎尔是志在必得，加上看到决赛中扎球王的出色表现，必定会加快引进的步伐。

近期阿扎尔面对去留问题都比较婉转，他并不想让切尔西球迷伤心，也不想在没有真正拍板前就公之于众。在赢得欧联杯奖杯后，他通过视频向所有切尔西球迷表示感谢，并说这座冠军奖杯是献给所有的蓝军球迷的，那一刻的真情流露让所有人都能感受得到，同时也感应到了阿扎尔是在告别。

对于一名职业球员来说，7年是一个很漫长的时间，为蓝桥征战的这些年阿扎尔的贡献的确最大，也赢得了所有蓝军球迷的支持，更是先后帮助球队斩获多座奖杯。这其中有两座英超冠军、一座足总杯冠军、一座联赛杯冠军、两座欧联杯冠军，唯一缺少的就是欧冠奖杯。在效力切尔西期间阿扎尔获得各种最佳球员，2013/14赛季他获得英超职业球员办法的当赛季各项最佳，当选年度最佳年轻球员，队内也获得最佳球员奖。14/15赛季改穿10号球衣，并获得英格兰职业球员协会选为年度最佳球员，在切尔西阿扎尔获得的个人荣誉还有很多，不过对于阿扎尔来说更在乎的是球队赢球和夺冠。

这场欧联杯的比赛前很多人都看好阿森纳夺冠，关于伊瓜因和路易斯争吵的消息也起到了负面效应，坎特可能带伤坚持出场比赛，但是人们都怀疑伤病可能影响他的发挥。一切的指向都不看好蓝军，但是切尔西的确就是那支当很多人并不看好的时候狠狠还击对方的球队，球员们用事实说话，赐予阿森纳一场大败，自己则笑傲登顶。

阿扎尔在这场大战中起到了绝对关键的作用，萨里赛后谈及扎球王，他认为这位天才球员是个很奇怪的人，但是当他进入舒服的节奏中就是梦幻的。这些话语中明显是赞叹爱将的出色，并认为只要给予时间和信任，比利时人就能制造梦幻并左右胜局。

这场伦敦双雄的对决中，上半场切尔西射门5比4，射正2比0，枪手击中一次立柱，角球3比3，越位1比1，抢断8比6，犯规8比6，控球率55.6%比44.4%。应该说这是双向受限的感觉，阿森纳抢开局没能奏效后慢慢的被蓝军牵制，随后是切尔西屡屡威胁球门，但是切赫的出色发挥让蓝军球员无功而返。下半场双方虽然开始都没换人，但是切尔西明显是加强了进攻，阿扎尔也显得更灵动了，所以球队才能屡屡施压对手。

下半场开启不久路易斯直接斜长传找到阿扎尔，后者分球给吉鲁，可惜锋霸被对手断球。随后吉鲁拿球直接分给若日尼奥，阿扎尔得球和队友配合威胁球门。之后还是吉鲁回撤拿球后分给阿扎尔，后者再度传球帮助吉鲁完成一次射门，因为惧怕阿扎尔的威胁，所以蒙雷亚尔在无球状态中依旧撞倒了阿扎尔，不过这丝毫无法限制后者的发挥，因为随后切尔西就打破了僵局。

进球之后的阿扎尔更活跃，他在中场断球后一路突破到左路将球分给佩德罗，这次进攻机会最后吉鲁停球停大了，因而没能完成射门。本场比赛若日尼奥和阿扎尔的配合也很多，只是对手对阿扎尔严防后会第一时间限制和铲球，所以蓝军在这段时间踢得很有耐心。切尔西的第二粒进球就是阿扎尔带球被奈尔斯拦截断球后，路易斯反抢回来继续交给阿扎尔，后者倒三角分球助攻佩德罗破门，可以看出阿扎尔是防不住的。切尔西的点球基本都是交给扎球王，他总能很稳的将球罚进，本赛季阿扎尔联赛贡献16球，其中有4粒点球，球队的点球大战中他也是极其稳定的。

阿扎尔第二粒进球是自己抢断后制造的机会，吉鲁的横敲也是极其精准的，阿扎尔轻松破门，4比1的比分也定格了比赛。当阿扎尔随后被换下场的时候，球迷报以掌声，他的表现是赢得了现场球迷的支持和赞叹。全场比赛阿扎尔有3次射门全部射正打进2球，送出1次助攻，传5次威胁球，8次过人，1次抢断，1次解围，3次被犯规，45次传球的成功率为86.67%。

这一战对于切尔西和阿扎尔都是关键的，也基本是扎球王的蓝军告别战，本周六阿扎尔很有可能要抵达马德里，7年的蓝军生涯就将结束，这样的时刻的确有很多的感触。2012年的阿扎尔只有21岁，而现在他依然28岁了，这也是职业球员最为辉煌的7年，值得切尔西人记忆和感谢。当时对阿扎尔加盟球队起到决定性作用的有乔科尔、德罗巴，还有老板阿布，当年切尔西欧冠登顶对于阿扎尔来说也是极具吸引力的，也是他一直以来的梦想，所以对加盟皇马义无反顾。