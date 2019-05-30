欧联杯决赛切尔西4比1拿下阿森纳登顶，萨里的首冠得益于他本场的用人，即便两位新星都因伤缺阵，但是主帅还是制定了相应的应变策略，开场的被动实际上是暗藏杀机，在主帅的博弈上萨里明显高埃梅里一筹。本场比赛萨里选择信任了埃莫森，而不是被人们更推崇的阿隆索，埃莫森一直不被之前的主帅重视，而本赛季他得到了更多的首发机会，才能有决赛中的关键表现。经此一战萨里也赢得了一些支持和肯定，毕竟在用人上是有一些变化和不可预测性的，而且在英超处子赛季就两进决赛，拿到一座冠军奖杯，联赛最终位列前三，这的确是不错的成绩。接下来看他能否继续在蓝桥执教，毕竟下赛季在英超的角逐会更激烈和困难，因为阿扎尔基本是要挥别蓝桥了。

吉鲁同样是本场比赛的关键，更是本赛季欧联杯进程中最为重要的成员，打进11球的他荣膺欧联杯金靴，绝爱中面对旧主的表现堪为完美，也延续了了切尔西血性气质。第一粒进球他面对熟悉自己的科斯切尔尼的防守，来自埃莫森的传中球他没有选择起脚射门，而是用头球攻门继而攻破了前切尔西门神切赫把守的大门，这一球的确是本场决战的关键。吉鲁和切赫互换东家后决赛中相遇也是本场的焦点，切赫上半场成为亮点，就是他的高接抵挡才力保球门不失，而吉鲁则是下半场最为惊艳的一员，除了先拔头筹的进球，他还制造了点球，末尾阿扎尔的进球他也有参与，萨里在杯赛中对他的重用的确是最终斩获冠军的关键。

吉鲁制造的点球是接佩德罗传球，他带球进攻被奈尔斯从背后放倒，这一球几乎是奠定冠军的进球，因为比分被改写为3比0。阿扎尔罚进点球后也传射建功，这对于可能离开蓝军的阿扎尔来说也是极其渴望的，吉鲁在大战中的经验和实力也在这场大赞中显露无疑。切尔西在接下来做需要的是留住这员大将，接下来可以以老带新帮助球队度过难关。阿扎尔本场的第二进球是和吉鲁的配合，当时他突破传球到锋霸脚下，后者传中球造成对手拦截落空，阿扎尔得球后直接扫射破门，4比1的比分也维持终场，吉鲁的作用再度被大化。

全场比赛吉鲁有3次射门打进1球，送出1次助攻，传3次威胁球，1次解围，3次犯规，2次被犯规，23次传球的成功率是82.61%。从德罗巴挥别蓝桥之后，切尔西的锋霸都有这样和那样的问题，而吉鲁本赛季的表现则是较为完美的。如果不是引入了伊瓜因，吉鲁会得到更多出场的机会，萨里可以在这样的比赛中信任吉鲁也说明他是公私分明的，如果派遣自己的爱将出战未必能有这座冠军奖杯。

本赛季吉鲁在欧联杯贡献11粒进球，在14场比赛中参与了15粒进球，送出4次助攻，这样的高效率的确是惊人的，也是欧联杯赛事中最犀利的得分手。赛季开启前人们一定没有想到法国前锋能有这样上佳的数据，阿森纳在送走大将前一定也低估了他的作用，和本场出战的厄齐尔相比，吉鲁是越老越锐利，而厄齐尔则是高薪低能的代表了。

切尔西老板阿布也在现场观看了这场比赛，他的笑容依旧和当年一样有幸福的感觉，俄罗斯人入主切尔西16年，这期间有13位主帅来到蓝桥执教，共为球队斩获5座联赛奖杯、5座足总杯冠军、3座联赛杯奖杯、2座慈善盾奖杯、2座欧足联冠军和1座欧冠奖杯。这样多的奖杯的确是群雄羡慕的，人们总是讽刺阿布轻率的送多位主帅下课，却忽略了阿布入主后球队斩获的奖杯。

在诸多的蓝军主帅中，没能为切尔西拿到冠军奖杯的主帅有拉涅利、格兰特、斯科拉里、博阿斯，但是拉涅利是蓝军崛起最为重要的一名主帅，格兰特则带领球队拿下克星利物浦，晋级到欧冠决赛中，只有斯科拉里和博阿斯是高开低走，没能有更多的斩获。