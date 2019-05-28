今夏最为关键的就是引援大战，瓜迪奥拉的曼城也成为很多球员希望加盟的豪门。近日法甲红星奥亚尔示好曼城，同时还表露了对瓜帅的仰慕，并希望成为帐下一员。本赛季的欧冠小组赛曼城曾两次对阵里昂，战绩是1平1负，这说明法甲劲旅是给瓜帅制造了难题的，相信主帅也会对其中表现出色的球员印象深刻，如果大将公开示好的确有可能如愿加盟曼城。

早年的切尔西就有一种嗜好，那就是之前赛季中曾经在关键战攻破蓝军球门的球员会成为引援的对象，并如愿让大将为蓝桥而战。托雷斯就是其中之一，还有威廉等球员。瓜帅应该对里昂的球员有一些了解，如果位置上需要，且球员本人愿意加盟的话的确可能速度达成协议。

回看曼城和里昂两场欧冠比赛的过程可以找出答案，小组赛首轮曼城主场1比2不敌里昂，克尔内特和费基尔两次洞穿曼城的球门，末尾贝尔纳多扳回一城。那场比赛曼城中前场出战的球员有京多安、费尔南迪尼奥、席尔瓦、贝尔纳多、热苏斯、斯特林，替补出场的有萨内、阿奎罗和马赫雷斯，这样多的进攻球员没能扳平比分的确说明里昂在防守上做的很到位，所以曼城进攻端才会哑火。

萨内替补出场助攻贝纳尔多挽回颜面，也算是当场比赛表现比较正常的一员。那场比赛奥亚尔首发出场打满全场，开场不久就有一脚外围的射门敲山震虎，球队的第一粒进球就是奥亚尔和费基尔配合后制造的机会，后者助攻科尔内特先拔头筹。比赛中奥亚尔有2次射门，2次解围，4次过人，整体表现是给瓜帅留下深刻印象，赛后谈及这员大将曼城主帅也曾赞赏有加。

值得一提的是欧冠小组赛里昂在主场2比2逼平曼城，虽然平局后曼城依然提前晋级，但是这场比赛也会球队上下记忆犹新。巧合的是里昂的第二粒进球就是奥亚尔助攻科尔内再次领先曼城，如果不是阿奎罗利用角球机会扳平比分的话，曼城可能承受两次面对里昂都输球的尴尬。这两场比赛种奥亚尔都有参与进球和直接助攻，表现的确是极其关键的，所以接下来如果瓜帅纳入这员大将的话的确会有惊喜。

曼城目前对外界的影响力在加强，18/19赛季中瓜帅对年轻球员的锻炼也是到位的，这其中最为明显的就是福登的快速成长，在关键战中他能一球定乾坤，这样的新生代的确是难得的。赛季中福登有不少出色的表现尤其是在英超第35轮曼城1比0热刺的比赛中，因为本赛季两队先后在联赛和欧冠中碰面，热刺送曼城欧冠出局，联赛这一战是关乎联赛冠军的，所以福登接阿奎罗传球的这粒进球的含金量十足。

必须承认的是那场比赛瓜帅对小将的信任也很重要，要是其他主帅一定不敢在这样的关键战中启用年轻球员，而瓜帅就这样做了。赛后他也公开承认信任福登是因为小将的速度上的优势和创造进球机会的能力，而且面对严防也有技术可以突破继而制造进攻机会。事实证明主帅是慧眼识珠，这一点也是瓜帅优于其他名帅的地方。

其他的比赛中福登也有亮点，这其中足总杯7球大胜罗瑟汉姆的比赛中福登也有进球入账，并参与了三粒进球，球队轻松晋级，18岁的他也成为人们注目的焦点。联赛杯曼城客场3比0牛津联福登同样有进球，球队本赛季最终斩获三座奖杯，小将多线参战都有建功的确不俗，同时也说明瓜帅对他的器重。和其他球员不同的是福登全家都是曼城的球迷，福登很幸运的成为曼城U9梯队成员，16岁的他第一次代表曼城U18队出场比赛，17岁就进入了主力阵容，这样的速度的确够快。必须承认的是球员本人有天赋也够努力，更深得瓜帅喜欢，所以新赛季的他自然会被重用。

近期英格兰U21队公布了大名单，曼城的福登就在其中，并被认为是欧青赛英格兰能否夺冠的关键。英超豪门中在这个大名单中还有曼联的迪恩-亨德森，阿森纳的内尔森，切尔西的克拉克-索兰特、达席尔瓦、托莫里、亚伯拉罕、芒特，其他球员则都是英超的中下游球队的球员。这其中福登实力被更多人认可，而切尔西青年才俊最多也同样值得期待。接下来的赛季球迷们寄望福登有更多关键表现，切尔西的小妖们能否为球队所用也是焦点，毕竟诸多年轻球员不重用有点浪费人才。



