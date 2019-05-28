昨日英冠升级附加赛决赛引人关注，最终阿斯顿维拉2比1拿下德比郡重返英超，这是球队时隔三年之后再度圆梦。这场比赛很是精彩，关注点可不仅仅是球场上，教练席上也有亮点。兰帕德作为德比郡主帅运筹帷幄，特里的维拉助教身份也被镜头捕捉，两位切尔西功勋各为其主，可以想象在未来还会出现相同的场面，只是切尔西球迷更希望他年兰帕德和特里会身为蓝军主帅和助理教练出现在蓝桥的教练席。

切尔西的蓝色狂潮令人难忘，特里、兰帕德是球队的旗帜性人物，作为队长的特里将防线做到最稳，副队兰帕德则是蓝桥神灯更是得分利器，重炮轰门是很拿手的，他曾屡屡建功帮助球队拿下关键战，加上魔兽德罗巴的锐利，切尔西成为英超的独特风景，也令群雄仰望。目前穆一期的球员只有阿什利科尔和切赫还在球场上征战，本场比赛阿科尔作为德比郡的球员打满全场，和他搭档的是切尔西外租球员托莫里。和阿科尔并肩作战自然能更快速的提高自身的实力，将来也能为切尔西出战，切尔西小妖众多，他们都在其他球队中历练，球迷们都寄望新生代球员快速成长并为球队所用。

本场的第一粒失球是因为霍里哈尼中场分球，埃尔默哈姆迪传中球很到位，埃尔加齐在人群中冲顶头球破门，两人的默契度很足，德比郡防线没能第一时间化解险情很是可惜。第二粒失球是门将出击接球失误送分，这一球的确更致命，埃尔加齐的远射其实并没有太大的威胁，倒是后卫挡了一下后反而飞向了球门，这球也是不走运，门将在应变上差了一些。失球后兰帕德就连续做了两人人员上的调整，为球队扳回一城的恰恰就是替补登场的马里奥特，他接博格尔头球摆渡直接抽射得手，遗憾的是球队随后没能再度破门。

虽然距离重返英超差之毫厘很是遗憾，但是兰帕德执教的水平也是得到认可的，只是他的能力暂时还无法带领切尔西在英超征战。新赛季倒是可以期待维拉在英超的表现，特里虽然是助教但是在场边不停的记录着，他的很勤勉也是可见的，假以时日也可以独自执教一支球队。值得一提的是维拉阵中也有切尔西的年轻球员亚伯拉罕，本场比赛他的表现中规中矩，相信新赛季在英超得到历练之后会有长进。

托莫里曾在孔蒂执教球队的时期被召入一线队，并参加了亚洲巡回赛，并且在科巴姆对阵富勒姆的训练赛出场。此外小将还在对阵阿森纳和拜仁的热身赛中替补登场，这些对于年轻球员来说是难忘的经历，遗憾的是孔蒂两个赛季后离开，小将没能得到更多历练的机会，不过现在他在兰帕德帐下的确更为合适。

特里和兰帕德一直都是并肩作战，直到后者离队，之后为曼城而战，两位大将才各自为战。那是2014/15赛季，曼城主场1比1切尔西的比赛中，阿扎尔助攻许尔勒破门，兰帕德第78分钟登场，在第85分钟接米尔纳传球一脚扫射建功，帮助球队扳平比分，特里当时一脸愕然。那一刻切尔西的支持者内心是很酸的，少部分人也认为这是兰帕德职业生涯的一个不完美的地方，因为人们都认为他始终应该是蓝桥的护卫者，不会与蓝军为敌。两队再度交战依旧是1比1，进球的功臣是雷米和阿奎罗，兰帕德第77分钟登场，并没有足够的威胁，面对掌声和嘘声他都微笑面对。

不过在切尔西球迷心中，最难忘的还是正副队长并肩作战的比赛，多少次登顶两人举起冠军奖杯，莫斯科雨夜错失冠军有难一起担，这些美好的一面一直都存在切尔西人的脑海里，寄望两人今后能尽早携手重返蓝桥。一线队和青训主帅也都是俱乐部最关键的所在，在外面历练若干年后，这两人也可以胜任这两个重要位置。