瓜帅在曼城的三个赛季获得两座联赛冠军，本赛季拿到国内三冠王，这样的成绩的确是很好了，曼城高层也对主帅很满意，外界看蓝月亮上下是没有内忧外患的，但是近期却有不利于球队的传闻。18/19赛季中瓜帅也曾否定和尤文签约的流言，但是近期相关权威的意大利媒体再度爆出瓜帅和尤文已经签约，包括年薪的细节都有。虽然帕拉蒂奇表示自己没有和瓜帅联系过，但是这样的屡屡被爆料的确说明不是空穴来风，那么瓜帅真的可能挥别曼城吗，回答是否定的，起码今夏是不可能离开。

瓜帅最成功的是在巴萨，宇宙队那些年是拿到了很多座冠军奖杯，之后瓜帅执教拜仁的三个赛季也拿到各种冠军奖杯，唯独没能帮助球队在欧冠登顶。这之后不和拜仁续约的瓜帅在16/17赛季执教英超的曼城，目前三个赛季过去，瓜迪奥拉依旧没能带领球队登顶欧冠，这似乎是一个恶性循环。令人无法理解的是曼城近两个赛季欧冠淘汰赛都是被英超内部的争冠集团球队所淘汰，这显然成为了主帅心中的一个结，所以这个时候瓜帅是没有理由选择离开曼城，除非有其他必须离开的原因。

因为当年瓜帅执教拜仁期间，曼城就提前公布了赛季结束瓜帅将入主曼城的消息，蓝月亮当时的主帅对此也很不满，球队战绩也因此下滑，这样的情况的确不该发生。既然瓜帅此前有过这样的例子，那么现在也可能和尤文私下里完成一些约定，只是几率不太大而已。目前瓜帅和曼城还有两年合同，所以要离开的难度要大于执教拜仁期间，下赛季如果可以率领曼城拿到欧冠奖杯的话，倒是可能功成身退转战意甲。

对于瓜帅来说最为重要的是欧冠，今夏俱乐部需要满足他对引援的要求，如果事与愿违也会让主帅不满，不过曼城对于主帅引援方面的支持从来是给力的，这个疑虑倒是没必要。不过曼城可能被欧足联禁止参加新赛季的欧冠，倘若最终被处罚的话，那么接下来的赛季还需要在国内赛事中征战，这一点也会让主帅难受，也可能加快他离开英超的脚步。

在目前的足坛，人们都会谈论穆三年，而回看瓜帅的执教生涯，他同样是一位不会在一家俱乐部待更长时间的主帅，基本都是3到4年就会离开，这一点和穆帅也是相似的，只是瓜帅的离开往往是自己预定好了。即便是在巴萨创造辉煌战绩的时代，瓜帅也只执教了4年，之后拜仁3年，如今执教曼城也已经满3年，所以瓜帅的确可能在下赛季结束后再度离开。对于瓜帅来说接下来的一站必定是意甲，随后则可能是法甲，大巴黎同样对欧冠很是渴望。

其实目前曼城在英超的走势是持续上升的，因为有克洛普、波切蒂诺和萨里以及埃梅里的存在，第一联赛的争冠的过程更具看点，这一点也更能验证瓜帅冠军的含金量。目前曼城看上的球员也会比较容易纳入，所以瓜帅处在了一个很舒服的环境中，如果他有成为爵爷或教授那样在一家豪门球队中执教十年以上的话，曼城的确是很合适的。不过这其中有一个前提是欧足联不会总是盯着曼城不放，这方面的阻力应该是主帅最不想遭遇的。

今夏瓜帅的引援目标包括阿贾克斯的中后卫德里赫特，近期悍将的恩师力荐爱徒去曼城，由此可见很多人是看好曼城的未来的，对于瓜帅的执教理念和打法也是认同的。目前该将接近巴萨，但是球员提出必须有主力位置的要求，这一点可能让西甲豪门退出争夺的行列，这样的话曼城则有机会纳入这员大将。不过在瓜帅的战术体系中也会轮换阵容的，不可能给予绝对主力的位置，所以这笔引援目前还是悬而未决中。

曼城优于巴萨的一点是孔帕尼离队，奥塔门迪也可能离开，这样的话就是拉波尔特和德里赫特搭档，英超豪门赛事更多，不缺少出场征战的机会，从这点上看到是付符合这名强援的需求，所以曼城纳入大将的可能性是第一位的。英超防线的加固是第一位的，看看本赛季联赛的排名就能看出后防线实力的重要性，阿森纳和曼联防线的漏洞是很大的，尤其是赛季末的几轮联赛问题特别多。

数据显示曼城末尾5轮联赛打进9球，失2球。利物浦打进14球，失2球。切尔西打进7球，丢4球。热刺打进3球，丢5球。阿森纳打进7球，丢11球。曼联打进2球，丢10球，末尾5轮联赛2平3负的确令人瞠目结舌，防线的问题大，进攻端也陷入了低迷。可以看出曼城和利物浦的防线是最稳的，但是瓜帅第一时间还要加固防线，其他豪门的确该迎头赶上了。



